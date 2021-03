FC Schalke 04, News und Gerüchte: Personalie Rangnick spaltet den Aufsichtsrat, Heidel äußert sich zur Arbeit bei S04

Ralf Rangnick spricht mit Schalke über eine Rückkehr und Christian Heidel erklärt, worauf er bei S04 einst achten musste. News und Gerüchte zu S04.

Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.



FC Schalke, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Schalke, News: Aufsichtsrat will angeblich Rangnick-Befürworter loswerden

Wie die Bild-Zeitung berichtet, will der Schalker Aufsichtsrat angeblich Stefan Gesenhues loswerden. Der 66-Jährige ist aktueller Aufsichtsrat und schlug wohl seinen Kollegen auf der Sitzung am Freitag den sensationellen Plan einer Rückkehr von Ralf Rangnick vor. Nach Informationen von Goal und SPOX führt der aktuell vereinslose Trainer und Sportfunktionär Gespräche über eine Zusammenarbeit zur neuen Saison. Rangnick soll auf Sportvorstand Jochen Schneider folgen, der Ende Februar beurlaubt wurde.

Laut der Bild habe es während der Aufsichtsratsitzung "lautstarken Zoff" gegeben. Gesenhues sei wegen Verrats und Verschwörung massiv attackiert worden, heißt es weiter. Demnach soll Gesenhues vor den Schalker Ehrenrat gestellt und entlassen werden.

Mitteilung des #S04-Aufsichtsrats: Keinerlei Stellungnahme zu möglichen oder gehandelten Kandidaten zur Besetzung des neuen Sportvorstands.



Auslöser der Eskalation soll sein, dass der amtierende Aufsichtsrat-Chef, Dr. Jens Buchta, Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche favorisieren soll. Bereits im Februar soll der Klub bei Krösche vorstellig geworden sein, der 40-Jährige lehnte jedoch ab. Nun hätten erneut Gespräche stattgefunden, so die Bild.

Buchta sei dabei von Huub Stevens beraten worden. Krösche galt bereits in der Rückrunde der Saison 2018/19 als ein Kandidat auf Schalke. Letztlich entschied sich der Klub für Jochen Schneider und Krösche wechselte in der Folge vom SC Paderborn nach Leipzig.

Eine Gruppe von "einflussreichen Schalkern aus Wirtschaft und Politik" will Rangnick verpflichten - sofern ihre Vertreter bei den für Juni anberaumten Wahlen zum Aufsichtsrat eine Mehrheit bekommen. Gesenhues soll Teil dieser Gruppe sein.

Der Schalker Aufsichtsrat hatte bereits am Freitagabend die Meldung einer "Voreinigung" dementiert. "Das Gremium stellt aber aus gegebenem Anlass klar, dass Berichte, es gäbe eine "Voreinigung" zwischen dem FC Schalke 04 und Ralf Rangnick oder seinem Berater, nicht zutreffen", so der Verein in einer Stellungnahme.

Unabhängig von den Vorgängen sei Rangnick ein "hochgeschätzter Fachmann" und "gern gesehener Ex-Schalker". Die Besetzung des neuen Sportvorstands sei "ein fortlaufender Prozess".

FC Schalke, News: Christian Heidel spricht über die Arbeit bei S04

Ex-Schalke-Manager Christian Heidel hat über seine Arbeit bei den Königsblauen gesprochen und einen Vergleich zu seiner aktuellen Aufgabe beim Bundesligarivalen Mainz 05 gezogen. Der größte Unterschied zwischen den Vereinen sei die mediale Aufmerksamkeit, schilderte Heidel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Schalke ist ein Traditionsklub mit rund 150 .000 Mitgliedern und Sympathisanten in ganz Deutschland. Mainz ist ein Klub mit einer in erster Linie regionalen Bedeutung", so der 57-Jährige: "Insofern ist alles, was hier passiert, nur halb so interessant wie alles, was beispielsweise auf Schalke, in München, Hamburg, Köln oder Dortmund passiert."



Das habe sich auch auf seine Arbeit ausgewirkt, sagte Heidel: "Sie müssen in der Führung eines großen Klubs wie Schalke sehr viel mehr auf jedes Wort achtgeben, als es in Mainz der Fall ist. Das riesige öffentliche Interesse ist sicher der allergrößte Unterschied."

Heidel arbeitete von 2016 bis 2019 als Sportvorstand auf Schalke. Nach seinem Abgang dort heuerte er vor wenigen Monaten wieder bei seinem Ex-Klub Mainz 05 an.

FC Schalke beim VfL Wolfsburg: So wird das Spiel übertragen

Der VfL Wolfsburg empfängt am 25. Bundesligaspieltag als klarer Favorit den Tabellenletzten Schalke 04. Anstoß in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ist heute um 15.30 Uhr.

FC Schalke, News: Grammozis setzt auf offene Kommunikation

Der neue Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis setzt auf einen differenzierten Umgang mit seinen Spielern und eine offene Kommunikation. "Jeder Spieler hat seinen eigenen Charakter. Ich denke, das muss man als Trainer immer berücksichtigen und entsprechend unterschiedlich mit Spielern umgehen. Der eine braucht eine härtere Ansprache, bei anderen sind sanftere Töne angemessener", sagte Grammozis im kicker-Interview.

Der Ex-Profi will seinen Spielern gewisse Entscheidungen klar verständlich machen. "Die Spielertypen haben sich über die Jahre hinweg verändert. Zu meiner Zeit konnte man uns als Spieler x-mal den Berg hoch- und runterjagen, und wir hätten das nie großartig hinterfragt. Heutzutage muss man den Spielern doch deutlich mehr den Sinn oder die Hintergründe erläutern", sagte der 42-Jährige.



