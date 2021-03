FC Schalke 04, News: Lehmann kritisiert Leistung gegen Mainz, Grammozis holt sich Rat von Rehhagel - der S04 heute

Jens Lehmann war enttäuscht vom Schalker Auftritt gegen Mainz 05 und glaubt nicht mehr an den Klassenerhalt. Alle News zu S04.

FC Schalke, News: Lehmann kritisiert S04-Leistung gegen Mainz

Der ehemalige Schalke-Keeper Jens Lehmann hat scharfe Kritik am Auftritt seines Ex-Klubs gegen Mainz 05 geäußert. Die Königsblauen kamen im Duell der Abstiegskandidaten zu einer Nullnummer – eigentlich zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt. Lehmann hätte sich einen angriffsfreudigeren Auftritt Schalkes gewünscht.

"Man sagt, man versucht nochmal etwas, schießt dann aber kaum einmal aufs Tor, hat kaum Ballbesitz und steht nur hinten drin. Versteht man überhaupt, was man da macht auf dem Fußballplatz?", sagte Lehmann bei Sky 90.



Er ergänzte: "Normalerweise hätte ich einen Aufbruch erwartet, zumindest so lange wie die Kräfte reichen nach vorn zu gehen, auch mal Risiko zu nehmen. Das war gar nichts, gar nichts."

Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 rechnet nicht mehr damit, dass Schalke den Gang in die Zweitklassigkeit abwenden kann: "Wenn man gegen Mainz in der ersten Halbzeit ich glaube nicht einmal aufs Tor schießt, abgesehen von einer Ecke, dann wüsste ich nicht, woher noch etwas kommen sollte."

FC Schalke, News: Grammozis holt sich Rat von Otto Rehhagel

Dimitrios Grammozis, seit Dienstag Chefcoach des Bundesligisten Schalke 04, schwört auf den Austausch mit Trainer-Guru Otto Rehhagel. "Er hat mich damals als Spieler nach Kaiserslautern geholt, der Kontakt ist seither nie abgerissen. Wir telefonieren regelmäßig und trinken auch mal einen Kaffee. Die Gespräche mit ihm bringen mich enorm weiter", sagte der 42-Jährige bei sport1.de.

Rehhagel (82), der Griechenland 2004 sensationell zum EM-Titel geführt hatte, habe ihm nach seiner Verpflichtung beim Tabellenletzten "eine sehr nette SMS geschrieben und viel Glück gewünscht", erklärte Grammozis.

An dem dreimaligen Meistertrainer bewundert der Deutsch-Grieche besonders den Umgang mit den Spielern. Rehhagels Menschenführung sei "einzigartig", sagte Grammozis: "Er ist mit sehr viel Empathie mit uns Spielern umgegangen, wusste aber auch, die Zügel im richtigen Moment wieder anzuziehen. Er hat uns in jeder Einheit und vor jedem Spiel gepackt. Ich habe mir viel von ihm abgeschaut."

FC Schalke vs. Mainz 05: Die Highlights im Video

FC Schalke, News: Grammozis will auf die eigene Jugend setzen

Der neue Trainer Dimitrios Grammozis vom Bundesliga-Tabellenletzten Schalke 04 will beim Neuaufbau nach dem sehr wahrscheinlichen Abstieg auf den Nachwuchs setzen. Der Klub habe "eine der besten Jugendabteilungen überhaupt, dann wäre es für mich als Trainer doch fatal, wenn ich darauf nicht zurückgreifen würde", sagte der Coach im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Dennoch müssen wir eine gute Mischung finden zwischen Zukunft und Gegenwart und schauen, dass wir die Qualität auf den Platz bringen, um das Spiel zu gewinnen", sagte Grammozis weiter. Schalke müsse sich "zuerst über harte Arbeit definieren", betonte der 42-Jährige.



Allerdings strebt der fünfte Trainer der Saison auf Schalke auch fußballerisch einen Neustart an: "Wir wollen in Zukunft keine Mannschaft sein, die nur ackert und die Bälle rausschlägt. Wir wollen auch Torchancen kreieren und attraktiv sein für die Menschen, die irgendwann wieder ins Stadion kommen. Das ist unser Auftrag für die Zukunft."

