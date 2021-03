FC Schalke 04, News: Interesse an Stuttgarts Marcin Kaminski, zwei Leistungsträger vor Comeback gegen Wolfsburg - der S04 heute

Schalke arbeitet wohl bereits am Kader für die kommende Spielzeit und kann womöglich gegen Wolfsburg auf zwei Rückkehrer zählen. Alles zu S04.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Schalke, News: Kommt Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart?

Schalke 04 muss sich nach Neuzugängen für die kommende Saison umsehen. Große Teile des Kaders werden die Königsblauen im Falle eines Abstiegs sehr wahrscheinlich verlassen - entweder weil ihr Vertrag in der 2. Bundesliga nicht gültig ist oder weil Schalke mit einem Verkauf für dringend benötigte Einnahmen sorgen kann.

Ein Kandidat für einen Wechsel nach Schalke ist offenbar Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart. Nach Informationen von Sky haben die Knappen bereits Kontakt zu dem Innenverteidiger aufgenommen.

Kaminski könnte ablösefrei nach Gelsenkirchen wechseln. Der Vertrag des Polen, der in Stuttgart keine Rolle mehr spielt und zuletzt am 5. Spieltag zum Einsatz kam, läuft am Saisonende aus.

Bezahlbar dürfte der 29-Jährige für Schalke somit sein. In der Saison 2018/2019 war Kaminski für den VfB noch als Stammspieler in der Bundesliga unterwegs. Nach dem Abstieg der Schwaben warf ihn ein Kreuzbandriss in der Folgesaison aus der Bahn.

FC Schalke, News: Zwei Leistungsträger vor Comeback

Im nahezu aussichtslos erscheinenden Abstiegskampf kann Schalke 04 offenbar auf die Rückkehr von zwei wichtigen Spielern hoffen: Sead Kolasinac und Amine Harit standen am Montag wieder auf dem Schalker Trainingsplatz.

Kolasinac, der beim 0:0-Unentschieden der Knappen gegen Mainz 05 vorzeitig ausgewechselt werden musste, absolvierte die gesamte Trainingseinheit mit dem Team. Der S04-Kapitän dürfte am 25. Spieltag gegen Wolfsburg somit wieder zur Verfügung stehen.

Harit, der sich beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Mainz verletzt hatte und nicht zum Einsatz gekommen war, trainierte individuell. Ob der Marokkaner schon gegen Wolfsburg wieder wird spielen können, bleibt daher noch abzuwarten.

FC Schalke, News: Bayerns Robert Lewandowski bald vor Klaus Fischer? "Vielleicht wird er entführt"

Angesichts der Tatsache, dass Robert Lewandowski vom FC Bayern am kommenden Wochenende im Spiel gegen Werder Bremen der zweitbeste Bundesligatorjäger der Geschichte werden kann, war der aktuell Zweitplatzierte Klaus Fischer zu Scherzen aufgelegt.

"Vielleicht wird Lewandowski ja noch in dieser Woche entführt", sagte die S04-Ikone gegenüber der WAZ mit einem Augenzwinkern: "Mich stört das nicht, ich schaue Lewandowski mit Begeisterung zu". Lewandowski steht aktuell bei 267 Toren, mit einem Doppelpack in Bremen würde er den 71-Jährigen überholen. Fischer gab den Hintermannschaften der Liga jedoch auch noch einen Tipp mit auf den Weg, wie sie die Wirkungskreise des 32-Jährigen möglicherweise etwas einschränken könnten.

"Ich frage mich, warum ihn nicht einfach mal ein Gegner in Manndeckung nimmt, aber das ist für die Trainer wohl zu unmodern. Es könnte helfen", sagte der 45-malige deutsche Nationalspieler, der es außerdem nicht für ausgeschlossen hält, dass Lewandowski auch die Bestmarke von 365 Toren von Gerd Müller knackt: "Er wird natürlich nicht jünger. Aber wenn er sein Niveau noch drei, vier Jahre hält und sich nicht verletzt, dann ist das möglich."

Möglich ist auch, dass der Pole schon in dieser Saison einen Müller-Rekord für die Ewigkeit bricht. Aktuell steht der Bayern-Torjäger bei 31 Saisontoren und nimmt damit Kurs auf Müllers 40-Tore-Marke aus der Spielzeit 1971/72.

FC Schalke, News: Auch in Geisterspiel-Tabelle Letzter

In der Bundesliga läuft es bei Schalke 04 bekanntlich seit langer Zeit nicht gut. Das schlägt sich auch in der "Ohne-Fans-Tabelle" nieder. In den 33 Partien ohne Zuschauer seit Beginn der Coronapandemie holte Schalke gerade mal 12 Punkte. Kein Bundesligist hat weniger.

Onefootball.com berichtete zuerst von diesem Gedankenspiel. Erster in der Geisterspiel-Tabelle ist wenig überraschend der FC Bayern. Die Münchner holten aus 33 Spielen 82 Punkte.

