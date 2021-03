VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Am 25. Spieltag ist Schlusslicht Schalke in Wolfsburg zu Gast. Bei Goal erfahrt Ihr, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der VfL Wolfsburg empfängt am 25. Bundesligaspieltag als klarer Favorit den Tabellenletzten Schalke 04 . Anstoß in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ist heute um 15.30 Uhr.

Der VfL Wolfsburg befindet sich trotz zweier Dämpfer zuletzt klar auf Champions-League-Kurs. Die Serie von zehn Spielen ohne Niederlage endete für die Wölfe am 24. Spieltag: Mit 1:2 verloren sie in Hoffenheim, zuvor war der VfL im Viertelfinale des DFB-Pokals in Leipzig ausgeschieden (0:2).

Gegen den FC Schalke 04 sind die Wölfe aber klarer Favorit, schließlich liegen zwischen beiden Mannschaften satte 35 Punkte. Die Königsblauen haben mit Dimitrios Grammozis bereits den fünften Trainer in dieser Saison, der am 24. Spieltag beim 0:0 gegen Mainz immerhin zu null spielte. Doch Aufbruchsstimmung sieht anders aus! Ein Dreier ist für Schalke bitter nötig. Wenn dieser bei den stabilen Wolfsburgern gelingen sollte, wäre das eine faustdicke Überraschung.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Wettbewerb Bundesliga, 25. Spieltag Begegnung VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 Ort Volkswagen-Arena, Wolfsburg Anpfiff Samstag, 13. März, 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird die Bundesliga vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen. Samstags besitzt Sky alle Live-Rechte und zeigt die 15:30-Uhr-Spiele als Einzelspiel oder in der Konferenz. Für alle Fußball-Fans bedeutet das leider, dass es die Bundesliga bis auf wenige Ausnahmen nicht live im Free-TV zu sehen gibt.

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04 - die Bundesliga heute live im TV sehen: So geht's

Ihr könnt Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz sehen möchtet. Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 und geht mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Didi Hamann bereits um 14 Uhr auf Sendung , die 90 Minuten werden von Jonas Friedrich begleitet. Das Einzelspiel wird auf Sky Sport Bundesliga 3 übertragen und von Oliver Seidler kommentiert.

Um dabei sein zu können, braucht Ihr ein Abo beim Pay-TV-Kanal. Hier erfahrt Ihr alles über das Angebot. Sky bietet Euch noch zwei weitere Optionen:

VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 heute im LIVE-STREAM mit Sky Go sehen

Als Sky-Abonnent ist der Zugriff auf das Streamingangebot Sky Go inbegriffen. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann's losgehen! Das Streamen auf Euren Smart-TV ist natürlich ebenfalls möglich.

Hier kommt Ihr direkt zu den verschiedenen Anwendungen für iOS, Android oder den Desktop.

VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Eine weitere Möglichkeit bietet Sky Ticket : Dies ist quasi Eure Eintrittskarte zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Schalke 04.

Ihr könnt ganz unverbindlich das Spiel im LIVE-STREAM sehen, ohne Receiver und ohne ein Abo abzuschließen. Die verschiedenen Angeboten findet Ihr hier - los geht es bereits ab 9,99 Euro im Monat.

VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen in der Bundesliga

So spielt Wolfsburg:

Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Gerhardt - Guilavogui, Arnold, Baku, Mehmedi, Brekalo - Weghorst

Die Startelf der Schalker:

Rönnow - Becker, Mustafi, Thiaw - William, Serdar, Kolasinac, Calhanoglu, Harit - Schöpf, Raman

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights der Bundesliga auf DAZN

Ihr wart unterwegs, möchtet aber die Highlights der Partie sehen?

Bei DAZN findet Ihr alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Quelle: Getty Images

Daneben zeigt DAZN ausgewählte Partien der Champions League sowie aus den europäischen Top-Ligen . Um auf das vielseitige Sportangebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streaminganbieter. Das gibt es im ersten Monat kostenlos - anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro .

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04 heute im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Mit Goal könnt Ihr auf dem Laufenden bleiben und das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Fast in Echtzeit berichten wir über erzielte Tore in der höchsten deutschen Spielklasse – schaut mal rein !