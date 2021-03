FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 entgeht Millionen-Bonus nach Juve-Aus, Grammozis setzt auf offene Kommunikation

Beim Einzug von Juventus ins Viertelfinale hätte der FC Schalke 04 wegen einer McKennie-Klausel mitverdient. Alle News und Gerüchte von heute zu S04.

Der FC Schalke 04 heute am Donnerstag. Hier erfahrt Ihr alle News und Gerüchte zu den Königsblauen in der Krise. Die Nachrichten aus der Bundesliga gesammelt in einem Artikel.

Schalke 04 entgeht Millionen-Bonus nach Juve-Aus

Quelle: Getty Images

Dem FC Schalke 04 entgeht ein Millionen-Bonus für den Transfer von Weston McKennie nach dem Ausscheiden von Juventus Turin in der Champions League. Beim Erreichen des Viertelfinale hätte Königsblau 1,25 Millionen Euro für den Erfolg des 22-Jährigen US-Amerikaners mit seinem Team kassiert.

Zu Beginn des Monats wurde bekannt, dass Juventus den Schalker nach der Leihe fest verpflichtet für insgesamt 18,5 Millionen Euro plus Boni. Dieser geht dem finanziell geschwächten Klub aus dem Ruhrpott nun verloren.

Die Alte Dame konnte sich im Achtelfinale der Champions League nicht gegen den FC Porto durchsetzen. Nachdem sich die Turiner mit 2:1 in die Verlängerung retteten, verwandelte Sergio Oliveira einen Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:2. Wegen der Auswärtstorregel reichte auch das 3:2 von Adrien Rabiot nicht zum Weiterkommen.

Sollte der italienische Rekordmeister noch die Serie A oder den Pokal holen, könnten die Gelsenkirchener noch andere Boni für McKennie einstreichen. Der Mittelfeldspieler stand bei 33 Pflichtspielen für Juventus Turin auf dem Feld. Fünf Tore gelangen ihm bereits in dieser Saison.

FC Schalke, News: Grammozis setzt auf offene Kommunikation

Quelle: Getty Images

Der neue Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis setzt auf einen differenzierten Umgang mit seinen Spielern und eine offene Kommunikation. "Jeder Spieler hat seinen eigenen Charakter. Ich denke, das muss man als Trainer immer berücksichtigen und entsprechend unterschiedlich mit Spielern umgehen. Der eine braucht eine härtere Ansprache, bei anderen sind sanftere Töne angemessener", sagte Grammozis im kicker-Interview.

Der Ex-Profi will seinen Spielern gewisse Entscheidungen klar verständlich machen. "Die Spielertypen haben sich über die Jahre hinweg verändert. Zu meiner Zeit konnte man uns als Spieler x-mal den Berg hoch- und runterjagen, und wir hätten das nie großartig hinterfragt. Heutzutage muss man den Spielern doch deutlich mehr den Sinn oder die Hintergründe erläutern", sagte der 42-Jährige.

Quelle: SID

FC Schalke, News: Ex-Schalker Belhanda wird von Galatasaray rausgeworfen

Der Ex-Schalker Younes Belhanda wird von Galatasaray Istanbul rausgeworfen. Nach angeblichen "Schimpftiraden" reichte es der Klubführung des türkischen Klubs, die den Vertrag des 31-Jährigen Franzosen einseitig kündigte.

Quelle: Getty Images

Wegen seiner Äußerungen gegenüber dem Verein entschied sich die Führung für einen Rauswurf. Laut dem Vorstand schade der Spieler dem "Image des Klubs und dem Ruf des Aufsichtsrats". Im Interview mit BEIN Sport sagte Belhanda über die schlechten Platzverhältnisse im eigenen Stadion: "Ist das normal? Das ist nicht normal? Normalerweise müssen die Klubbosse von Galatasaray eine Lösung finden."

Seit 2017 spielte Belhanda in der türkischen Süperlig für Galatasaray. Vorher hatte der offensive Mittelfeldspieler mehrere Stationen hinter sich. Auch zum FC Schalke 04 wurde er für ein halbes Jahr von Dynamo Kiew verliehen. Dort absolvierte er 15 Bundesligaspiele und erzielte zwei Tore.

