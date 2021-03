FC Schalke 04, News und Gerüchte: Owomoyela wäre fast bei Schalke gelandet, Mascarell will weg

FC Schalke, Transfers: Owomoyela wäre fast bei Schalke gelandet

Patrick Owomoyela, ehemaliger Nationalspieler und heutiger BVB-Botschafter, hat im Gespräch mit Sport1 verraten, dass zu seiner Zeit bei Arminia Bielefeld unter anderem ein Wechsel zu Schalke 04 im Raum stand.

An weiteren Interessenten soll es nicht gemangelt haben: Sowohl Hertha BSC als auch der Hamburger SV und der VfB Stuttgart seien laut Owomoyela im Rennen gewesen. "Vages Interesse kam auch aus Leverkusen. Auch in Bayern soll man über mich nachgedacht haben - und zwar nicht bei 1860", so der 41-Jährige.

Und eben auch der FC Schalke, sagt Owomoyela: "Selbst Schalke, genau, ich saß auch mit den Schalkern am Tisch. Gott weiß, was passiert wäre, wenn ich dahin gegangen wäre." Stattdessen wechselte er 2005 zum SV Werder Bremen, ehe er sich seinem heutigen Arbeitgeber Borussia Dortmund anschloss und dort den Rest seiner Profikarriere verbrachte.



Bild: imago images

FC Schalke, Transfers: Mascarell will S04 im Sommer verlassen

Omar Mascarell hat in einem Interview mit der spanischen Zeitung AS erklärt, dass er Schalke 04 auch im Falle des unwahrscheinlichen Klassenerhalts im Sommer verlassen will. "Ich habe im vergangenen Sommer gesagt, dass ich bleiben möchte und im Winter hatte ich die Option zu gehen, aber als Kapitän konnte ich das sinkende Schiff nicht verlassen und blieb erneut", erklärte er.

Das Kapitänsamt hatte der Spanier im Winter an Leihgabe Sead Kolasinac verloren. Trotzdem bereue er seinen Verbleib in Gelsenkirchen nicht. "Ich laufe nicht gerne weg, wenn etwas schief läuft", sagte der 28-Jährige, der 2018 von Real Madrid für zehn Millionen Euro zu den Königsblauen gewechselt war. Zuvor hatte er bereits zwei Jahre per Leihe für Eintracht Frankfurt gespielt.

Nach fünf Jahren in der Bundesliga sei nun sein "größter Wunsch, woanders ein neues Abenteuer zu suchen." Die sportliche Situation auf Schalke spiele dabei allerdings kaum eine Rolle. Zumal die Bild von einer Verkaufsliste berichtet, auf der auch Mascarells Name stehen soll.



Bild: Getty Images

Demnach wollen sich die Königsblauen beim wahrscheinlichen Gang in die Zweitklassigkeit von allen Großverdienern und Spielern, die noch eine gesunde Ablösesumme einbringen könnten, trennen.

Dabei handele es sich um Suat Serdar (Vertrag bis 2022), Mark Uth (2022), Matija Nastasic (2022), Salif Sane (2022) und Amine Harit (2024).

Spieler wie Benito Raman (2024), Hamza Mendyl (2023), Bastian Oczipka (2023) und Benjamin Stambouli (2023) sollen ebenfalls verkauft werden. Laut der Bild zweifle der Verein aber daran, dass es überhaupt Abnehmer für das Quartett gebe. Deshalb sei auch eine vorzeitige Vertragsauflösung eine Option. Auch ein Verbleib von Stammkeeper Ralf Fährmann sei für die klammen Schalker angesichts des hohen Gehalts von rund 2,5 Millionen Euro nicht geplant.

FC Schalke, News: Raman-Berater verklagt Fortuna Düsseldorf

Der Berater von Benito Raman, Mohamed El Faiech, hat Fortuna Düsseldorf in einer Höhe von 650.000 Euro verklagt. Grund dafür sei der nervenaufreibende Wechsel des Stürmers von F95 zum FC Schalke 04 (2019).

Unter anderem sei die Ablösesumme, die Gerüchten zufolge bei 6,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen lag, auf die sich Schalke und die Fortuna einigten, ein Grund für die Klage. Der Raman-Berater habe seine angeblich vereinbarte Provision in Höhe von zehn Prozent, was genau 650.000 Euro entspricht, offenbar nie erhalten.

"Wir kommentieren keine gerichtsanhängigen Streitigkeiten. Wir vertreten aber definitiv eine andere Rechtsauffassung als der Kläger. Zur Klarstellung: Der angegebene Streitwert bezieht sich auf die bisher fälligen Anteile der vereinbarten Transferentschädigung", sagte Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann gegenüber der Bild.

Quelle: Getty Images

