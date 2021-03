FC Schalke 04, News: Eigenrauch schließt Rückkehr aus, Reschke kritisiert Todibo - der S04 heute

Yves Eigenrauch schließt eine Rückkehr aus und von Michael Reschke gibt es wenig warme Wort für Ex-Leihgabe Jean-Clair Todibo. Alle News zu S04.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Sonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Schalke, News: Yves Eigenrauch schließt S04-Rückkehr aus

Eurofighter Yves Eigenrauch hat eine Rückkehr zum FC Schalke ausgeschlossen. Im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF sagte der UEFA-Cup-Sieger von 1997 über ein mögliches Engagement bei seinem Ex-Verein: "Da würde ich unter keinen Umständen zurückkehren. Aber das hat nichts mit Schalke zu tun, sondern mit dem Sport allgemein. Das ist nicht mehr mein Sport."

Eigenrauch kritisierte in dem Zuge einmal mehr die Entwicklung des Fußballs in den vergangenen Jahren: "Man sollte sich nicht vertun und das nur auf Schalke beziehen. Es sind einfach Werte, die früher wichtig waren, wie direkter Kontakt mit den Fans, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und die sind einfach nicht mehr gefragt. Es hat sich alles verschoben. Die Klubs brauchen die Fans, aber eher rein wirtschaftlich. Für das Spiel braucht man die Fans auch, wegen der Atmosphäre, den Emotionen. Das war's aber leider fast schon."



Der 49-Jährige hat den Kampf um den Klassenerhalt für die Königsblauen noch nicht aufgegeben. Spieler und Verantwortliche täten "alles", um den Gang in die Zweitklassigkeit noch abzuwenden. "Ich würde das nicht als einen Absturz bezeichnen. Das gehört einfach zum Sport dazu. Ich habe auf Schalke auch schlechte Zeiten erlebt. Es hört sich blöd an, aber irgendwann wird der Knoten platzen", so Eigenrauch.

FC Schalke, News: So bewertet Dimitrios Grammozis das 0:0 gegen Mainz

FC Schalke, News: Michael Reschke kritisiert Jean-Clair Todibo

Der frühere Schalke-Manager Michael Reschke hat dem französischen Innenverteidiger Jean-Clair Todibo mangelnde Professionalität vorgeworfen und als positives Gegenbeispiel Joshua Kimmich genannt. "Wenn Todibo dieselbe Mentalität hätte, würde er heute bei Barcelona spielen", sagte Reschke im Interview mit So Foot.

Reschke, der von 2019 bis 2020 als Technischer Direktor auf Schalke arbeitete, war 2015 an der Verpflichtung Kimmichs durch die Bayern beteiligt. Todibo holte er im Januar 2020 Todibo als Leihgabe des FC Barcelona nach Gelsenkirchen.

Mit Eindrücken von beiden Spielern erkennt Reschke bei Todibo erheblichen Nachholbedarf. "Er muss lernen, dass er die Erholungszeit benötigt, um voll leistungsfähig zu sein, statt die ganze Nacht Videospiele zu spielen", sagte Reschke.

Todibo kam in der durch die Corona-Pandemie zwischenzeitlich unterbrochenen Vorsaison auf zehn Pflichtspieleinsätze für Schalke. Der Klub verzichtete anschließend auch aus finanziellen Gründen auf einen Kauf des Abwehrspielers. Inzwischen spielt der 21-Jährige auf Leihbasis bei OGC Nizza.

Ganz anders in seiner Herangehensweise sei hingegen Kimmich. "Bei jedem Eingreifen, jedem Training und jedem Match war Kimmich voll fokussiert und auf sich bezogen. Wenn man schlafen muss, hat er geschlafen. Er kennt seine Ernährung auswendig", lobte Reschke den deutschen Nationalspieler.

