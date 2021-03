FC Schalke 04, News und Gerüchte: Die Marktwerte der Verkaufskandidaten bei S04, Kabak über die Premier League: "Hart, sich anzupassen“

Der FC Schalke muss im Sommer Einnahmen mit Transfers generieren. Nun wurden die Marktwerte der Stars veröffentlicht. Alle News und Gerüchte zu S04.

Der FC Schalke 04 heute am Mittwoch. Hier werdet Ihr mit allen aktuellen News, Transfers und Gerüchten zu den Königsblauen informiert.

Alle wichtigen Nachrichten, die es in den letzten Tagen von den Knappen gab, findet Ihr hier nochmal:

FC Schalke 04, Gerücht: Die Marktwerte der Verkaufskandidaten beim FC Schalke

Bekanntlich befindet sich der FC Schalke 04 in finanziellen Schwierigkeiten. Beim drohenden Abstieg würden die Einnahmen weiter schrumpfen und die Königsblauen müssten Ihre Gehaltsausgaben weiter einschränken. Daher werden im Sommer wohl einige Stars verkauft werden müssen.

Besonders Matija Nastasic und Ralf Fährmann sollen einem Bericht der Sport Bild zufolge dem Klub zu teuer sein. Der serbische Innenverteidiger verdient laut Bericht 3,5 Millionen Euro pro Jahr und gehört damit zu den Top-Verdienern. An eine Gehaltsreduzierung im Falle eines Abstiegs haben die Knappen bei der Vertragsverlängerung des Spielers 2018 nicht gedacht. Im Vertrag von Fährmann wurde zwar eine Gehaltsminderung in Höhe von 40 Prozent bei einem Abstieg in die zweite Liga festgehalten, doch trotzdem würde der Torhüter noch 2,5 Millionen Euro pro Jahr bekommen.

Durch den Verkauf von einigen Starspielern könnte der FC Schalke jedoch wieder einige Millionen Euro einnehmen. Während der Verein für Amine Harit stolze zwölf Millionen Euro bekommen könnte, steht Suat Serdar bei einem Marktwert von zehn Millionen Euro. Für Mittelfeldspieler Omar Mascarell und Angreifer Mark Uth dürften jeweils fünf Millionen Euro fällig werden.

Schalke, News: Kabak über die Premier League: "Hart, sich anzupassen“

Schalke-Leihgabe Ozan Kabak hat von seinem Start beim FC Liverpool und seinen ersten Spielen in der Premier League erzählt. Für den 20-jährigen Innenverteidiger sei es "hart sich anzupassen, weil es viele gute Spieler und Mannschaften gibt“, sagte er der Sport Bild.

Da der FC Liverpool viele Ausfälle in der Abwehr hinnehmen musste, holte der Klub den türkischen Abwehrspieler als Leihe vom FC Schalke 04. Bei den "Reds" musste er sich zunächst an die Physis in der englischen Liga gewöhnen. "In England ist das Level sehr, sehr hoch. Auch die Bundesliga hat ein hohes Level, aber ich denke, in der Premier League ist die Intensität und physische Qualität ausgeprägter“, meinte der Spieler im Interview.

Immer wieder haben Spieler aus der Bundesliga Anpassungsprobleme mit dem Tempo in England. Doch mit Thiago, Roberto Firmino, Xherdan Shaqiri und letztlich Jürgen Klopp hat der junge Verteidiger einige Ansprechpersonen für seiner Schwierigkeiten. "Also nehme ich ihre Ratschläge an und versuche, mein Bestes im Training und in den Spielen zu geben.“, sagt er zu seinem Start bei Liverpool.

Bisher stand Kabak viermal auf dem Platz für den FC Liverpool, verletzte sich jedoch ebenfalls wie seine Kollegen. Die 0:1-Niederlage gegen Fulham verpasste er daher auch. Wann die Schalke-Leihgabe wieder fit ist, ist noch offen.

Schalke, News: Meyer zittert mit seinem Ex-Klub "Gucke mir immer Schalke an“

Vor zwei Jahren ging Mittelfeldspieler Max Meyer nach einem großen Krach vom FC Schalke 04 zu Crystal Palace. Trotz des Streits mit den Verantwortlichen in Gelsenkirchen fühlt er sich immer noch mit dem Verein verbunden und zittert mit seinem Ex-Klub. "Ich gucke mir immer Schalke an", sagte er im Interview mit dem ZDF.

In dem Gespräch outete sich Meyer noch immer als großer Fan. "In den zwei Jahren, seit ich nicht mehr da bin, habe ich vielleicht zwei, drei Spiele verpasst, weil wir parallel gespielt haben. Aber wenn ich es schaffe, gucke ich mir immer Schalke an", gab der 24-Jährige zu. Den Wechsel zu Palace habe er jedoch nicht bereut. Seine Zeit bei in England nannte er "schon eine geile Erfahrung".

Nach einem Streit mit Ex-Sportvorstand Christian Heidel und Mobbing-Vorwürfen setzte der FC Schalke den Star vor die Tür. Mehrere Vertragsangebote hatte er vorher abgelehnt. Sein Berater hielt ihn für einen "Weltklassespieler", der entsprechenden Respekt verdient habe. Anschließend wechselte der Schalker zu Crystal Palace nach England. Da es dort zuletzt auch nicht gut für ihn lief, heuert er im Winter beim 1. FC Köln an.

