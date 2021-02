FC Schalke 04, News und Gerüchte: Ultras nach Derbyniederlage stocksauer, Hoppe bleibt auch bei Abstieg - alles zu S04

Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 am Sonntag. Nach dem Revierderby gegen den BVB (0:4) erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04, alles Wissenswerte: Die wichtigsten Informationen zu den Königsblauen in den vergangenen Tagen findet Ihr hier.

Nach dem deutlichen 0:4 im vorerst wohl letzten Revierderby gegen den BVB auf Bundesliga-Ebene marschierten Anhänger des FC Schalke zum Stadion, um die Mannschaft zur Rede zu stellen. Polizisten hinderten sie offenbar daran, sich Zutritt zum Stadion zu verschaffen.

Nach Abpfiff des Derbys sollen sich die Schalke-Anhänger auf den Weg gemacht haben zum Ausgang der Veltins Arena, aus dem normalerweise die Schalker Spieler das Stadion verlassen. Das berichten unter anderem der Journalist Archie Rhind-Tutt, der für ESPN über das Derby berichtete, und Andreas Ernst von den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Schalke Ultras make their way down to the stadium before turning towards where the players would usually come out of the Veltins Arena after a game. pic.twitter.com/18y88RVOOX