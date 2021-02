Schalke 04 bekommt wohl Lizenz für die neue Saison, Matthew Hoppe vor Abschied in die Premier League? Alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 erhält wohl die Lizenz für die kommende Saison und Matthew Hoppe soll im Fokus der Premier League stehen. Alle S04-News am Mittwoch.

Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten Nachrichten rund um die aktuelle Situation in Gelsenkirchen.

Die wichtigsten Informationen zu den Königsblauen in den vergangenen Tagen findet Ihr hier:

Bericht: Schalke 04 bekommt die Lizenz für die neue Saison

Trotz hoher Schulden muss sich Schalke 04 offenbar keine Gedanken um eine Lizenz für die kommende Saison machen. Wie das Fachmagazin kicker am Mittwoch berichtete, werden alle Vereine unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation die Lizenz erhalten.

Vor einer virtuellen Tagung der 36 Profiklubs am Donnerstag sei sich eine deutliche Mehrheit einig, das für die laufende Saison ausgesetzte Lizenzierungsverfahren wieder aktivieren zu wollen - allerdings ohne mögliche Konsequenzen für die Vergabe der Lizenzen für die Saison 2021/22.



Demnach müssen finanziell angeschlagene Vereine für den Erhalt der Lizenz zunächst keine Bedingungen erfüllen, wie das im Lizenzierungsverfahren grundsätzlich vorgeschrieben ist. Auflagen, die mit Erteilung der Lizenz erhoben werden und im Laufe der Saison erfüllt werden müssen, sollen - im Gegensatz zur laufenden Saison - erst ab dem Sommer wieder greifen.

Wie der kicker berichtet, müssen die betroffenen Klubs der DFL allerdings schon im Herbst nachweisen, dass sie die erhobenen Auflagen erfüllt haben. Das negative Eigenkapital darf sich demnach in der kommenden Saison nicht erhöhen. Bei Verstößen sollen härtere Sanktionen als bislang gelten, zum Beispiel Punktabzüge.

Schalke 04: Sportdirektor Jochen Schneider verlässt S04 im Sommer

Der FC Schalke 04 und Sportdirektor Jochen Schneider gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie der Tabellenletzte der Bundesliga am Dienstagnachmittag offiziell mitteilte, wird Schneiders ursprünglich bis Sommer 2022 datierter Vertrag zum 30. Juni 2021 einvernehmlich aufgelöst .

"Der Aufsichtsrat ist sich einig, dass grundlegende Veränderungen im sportlichen Bereich notwendig sind, um den FC Schalke 04 aus der Krise und in eine erfolgreichere Zukunft zu führen“, erklärte Dr. Jens Buchta, Vorsitzender des Kontrollgremiums. Schneider muss als einer der Hauptakteure die aktuelle Situation der Gelsenkirchener verantworten, denen der Abstieg aus dem Oberhaus droht.

#S04 -Update: Der FC Schalke 04 und Jochen Schneider werden im kommenden Sommer getrennte Wege gehen. Der Aufsichtsrat verständigte sich am Dienstag (16.2.) mit dem Vorstand Sport & Kommunikation einvernehmlich auf die Auflösung des Vertrages zum 30. Juni 2021.



"Leider haben wir insbesondere in den vergangenen zwölf Monaten nicht das umsetzen können, was wir uns vor knapp zwei Jahren vorgenommen hatten“, sagte Schneider selbst. "Ohne Zweifel trage ich Verantwortung für Planungen, Entwicklungen und Entscheidungen, die ich stets nach bestem Wissen und Gewissen getroffen habe. Hierzu gehören auch Fehlentscheidungen, die mich im Nachhinein sehr ärgern.“

Wie Schalke bekanntgab, wird die zweigleisige Planung für 1. oder 2. Bundesliga für die Saison 2021/22 nun vom Team Kaderplanung vorangetrieben. Jenem gehören Mike Büskens, Peter Knäbel und Norbert Elgert an. Schneider werde dem Trio als Berater dienen und ihre Entscheidungen umsetzen.

Bericht: Hoppe vor Schalke-Abschied? Vereine aus der Premier League interessiert

Schalke-Stürmer Matthew Hoppe steht offenbar im Fokus von mehreren Vereinen aus der englischen Premier League. Neben dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur sollen auch Manchester United und Manchester City am 19-Jährigen interessiert sein. Das berichtet 90min unter Berufung auf eigene Informationen.

Die Scouts der besagten Vereine sollen Hoppes Leistungen mit großem Interesse verfolgen und von seiner Entwicklung sehr begeistert sein, heißt es. Zudem betonte eine namentlich nicht genannte Quelle bei 90min , dass Hoppe "echte Aufruhr" unter den europäischen Klubs ausgelöst habe.

In Anbetracht des drohenden Abstiegs muss sich Schalke wohl mit einem Abschied auseindersetzen. Zuletzt hatte sich Hoppe in einem Interview mit Transfermarkt allerdings zu dem finanziell angeschlagenen Bundesligisten bekannt , der in der laufenden Saison schon Weston McKennie und Ozan Kabak abgeben musste.

Schalke 04: Schneider spricht offen über Ibisevic, Caligiuri und Embolo

Sportvorstand Jochen Schneider, der Schalke 04 im Sommer verlassen wird, hat sich am Dienstag den Fragen der Mitglieder gestellt und ist dabei auch auf einige pikante Personalien, darunter Vedad Ibisevic, Breel Embolo und Daniel Caliguiri, eingegangen.

"Die Beziehung zwischen Manuel Baum und Ibisevic war problembehaftet. Die Chemie hat nicht gestimmt", erklärte Schneider die Gründe für die Trennung, die ihn im Nachhinein sehr ärgere: "Es war ein Fehler, Vedad zu suspendieren. Das haben wir gespürt, als Goncalo Paciencia ausfiel. Auf Vedad lasse ich nichts kommen."

Auch auf den Abgang von Embolo, den der Verein nach Meinung einiger Schalker zu günstig abgegeben hat (Sockelablöse zehn Millionen Euro), kam der 50-Jährige zu sprechen: "Das war der Marktwert. Der Punkt ist, dass Breel Embolo zu teuer eingekauft wurde", so Schneider in Bezug auf den 22,5 Millionen Euro schweren Transfer.

Zudem musste der scheidende Sportvorstand eingestehen, dass Schalke in den vergangenen Monaten finanziell nicht in der Lage war, seine Spieler zu halten. So auch bei Caligiuri, den Schalke im Sommer ablösefrei an den FC Augsburg abgeben musste.

"Wir haben ihm ein sehr gutes, ein verbessertes Angebot unterbreitet, das hat er nicht angenommen. Nach Corona waren wir nicht mehr in der Lage, das Angebot aufrechtzuerhalten und mussten es dann zurückziehen", so Schneider abschließend.

