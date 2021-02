FC Schalke 04, News und Gerüchte: Baum ist wieder bereit für neuen Verein, Burgstaller blüht auf nach seinem Aus bei S04

Nach seinem Aus auf Schalke nach nur elf Spielen ist Manuel Baum wieder bereit für einen neuen Verein. Alle News und Gerüchte zu S04 heute.

Die News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Montag. Alle Transfers und Nachrichten rund um die Situation auf Schalke nach dem Wochenende in der Bundesliga.

Die wichtigsten Informationen zu den Königsblauen in der vergangenen Woche findet Ihr hier:

Schalke-News: Baum ist wieder bereit für neuen Verein

Zweieinhalb Monate nach seinem Aus auf Schalke steht Ex-Trainer Manuel Baum wieder bereit für einen neuen Klub. Am Sonntag sagte der 41- Jährige gegenüber Sky: "Ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Kapitel in meinem Trainerbuch.“

Die Mannschaft des FC Schalke leitete der Trainer nur für elf Spiele an der Seite. In seiner kurzen Zeit bei den Königsblauen holte er bloß einen Pflichtsieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Nur 0,64 Punkte holte Baum im Schnitt.

Trotzdem hat Ihm seine Aufgabe im Ruhrpott gefallen. Zu seinem Job bei dem Krisenklub sagte er: "Es hat mir sehr viel Freude gemacht, für Schalke zu arbeiten. Es war ein spannendes Kapitel. Man hat sehr viel Erfahrung mitnehmen können.“

Quelle: Getty Images

Schalke 04: Burgstaller blüht auf nach seinem Aus bei den Königsblauen

Der Ex-Schalker Guido Burgstaller blüht beim FC St. Pauli nach seinem Aus bei den Königsblauen auf. In der 2. Bundesliga traf er am Wochenende im sechsten Spiel in Folge für den Klub am Millerntor.

Im neuen Jahr startet der Stürmer voll durch bei den Hamburgern. Gegen den 1. FC Nürnberg traf Burgstaller wieder kurz vor der Halbzeit und half der Mannschaft so zum späteren 2:1-Sieg. "So wie wir zurzeit drauf sind, werden wird noch einige Dinger holen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Wenn wir so auftreten wie heute, ist es schwer, gegen uns zu spielen", sagte er über die Leistung des Teams.

In den letzten sechs Spielen holte St. Pauli fünf Siege, womit man sich vom 17. Platz in der 2. Bundesliga verabschiedet haben. Nun liegt der Klub auf dem 13. Rang.

Quelle: Getty Images

Der Österreicher wechselte im Sommer vom FC Schalke zum Kultklub aus Hamburg. Der damalige Trainer David Wagner fand keinen Platz mehr für den 31-Jährigen in seinen Plänen für die Mannschaft der Königsblauen. In der Saison zuvor konnte der Stürmer keinen Treffer für Schalke in der Bundesliga erzielen.

Guido #Burgstaller: "Wir wollten immer unsere Leistung bringen, alles andere war und ist zweitrangig. Natürlich wollen wir so viele Spiele wie möglich gewinnen. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch ein paar Dinger holen, wenn wir so auftreten wie heute." 🎙#fcsp | #fcnfcsp pic.twitter.com/sO4gmGtqra — FC St. Pauli (@fcstpauli) February 14, 2021

Schalke News: Ibisevic bei neuem Klub im Gespräch

Vedad Ibisevic ist nach seiner Trennung vom FC Schalke im Gespräch bei einem neuen Klub. Am Ende des Jahres verließ der 36-Jährige den kriselnden Verein aus dem Ruhrpott.

344 Spiele absolvierte Ibisevic in der Bundesliga, jetzt könnte er in der MLS anheuern. Dort ist die Franchise St. Louis City SC interessiert an dem erfahrenen Mann. Doch der Klub soll erst 2023 in der amerikanischen Liga starten. Dann wäre Ibisevic 38 Jahre alt.

Doch trotzdem ist der Sportdirektor in St. Louis, Lutz Pfannenstiel, interessiert an dem Stürmer, der in dem Ort einst Fußball in seiner Universitäts-Mannschaft spielte. "Sein Vater und seine Schwester sind hier und die habe ich auch schon getroffen. Und einige Leute aus seinem Umfeld sind auch im Verein", sagte er zu einem möglichen Engagement des Ex-Bundesligaspielers.

Quelle: Getty Images

Schalke News: Das sind die kommenden Partien im Spielplan von S04