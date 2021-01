Schalke-Youngster Matthew Hoppe begeistert US-Coach Gregg Berhalter

Youngster Matthew Hoppe startet bei Schalke 04 durch - US-Coach Gregg Berhalter stellt ihm nun die Nationalmannschaft in Aussicht.

Der Schalker Shootingstar Matthew Hoppe begeistert auch den US-amerikanischen Nationaltrainer Gregg Berhalter. "Es ist großartig, ihn spielen zu sehen, das macht wirklich Spaß", sagte Berhalter dem Fachblatt Soccer America und stellte dem 19-Jährigen sein Debüt in Aussicht: "Wenn er so weitermacht, wird er sicher seine Chance in der Nationalmannschaft bekommen."

Der frühere Profi von Energie Cottbus und berichtete im SID-Gespräch, er schaue "jedes Bundesligaspiel an" - nicht nur von S04 und Hoppe. Im deutschen Oberhaus haben in der laufenden Saison bereits sieben US-Profis Spiele bestritten. " ist ein gutes Land für junge amerikanische Spieler. Und ich glaube, ein neuer kommt ganz schnell", sagte Berhalter (47).

US-Stars fühlen sich wohl in der

Warum seine Jungs so gut zur Bundesliga passen? "Wir wollen immer mehr, und das ist auch die deutsche Mentalität", sagte Berhalter. Zudem brächten die Talente eine gute Athletik und Technik mit, fänden sich so schnell zurecht.

Mehr Teams

Eine große Laufbahn traut Berhalter vor allem Dortmunds Gio Reyna zu. "Er ist ein großes Talent, er hat die Möglichkeit, ein Topspieler in der Welt zu sein", sagte er.