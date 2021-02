Revierderby live: Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER - 0:0

In der Bundesliga steht das Revierderby an. Hier gibt's die komplette Partie zwischen Schalke 04 udn Borussia Dortmund im LIVE-TICKER.

Schalke 04 gegen Borussia Dortmund - das Revierderby in der Bundesliga steht an. Anpfiff der Partie des 22. Spieltages ist heute um 18.30 Uhr. Hier könnt Ihr im LIVE-TICKER live mit von der Partie sein.

Schwarz-Gelb will sich vor dem brisanten Revierderby beim Schlusslicht Schalke 04 am Samstag keinesfalls auf seiner guten Champions-League-Leistung ausruhen. "Die letzten Tage zählen nicht. Es geht nur darum, dass das Derby gewonnen wird", sagte Trainer Edin Terzic am Freitag: "Es gibt im Leben eines Borussen nichts Schöneres." Das Derby sei immer "unabhängig vom Tabellenstand", betonte Terzic. "Die Fans wollen sehen, dass man sich für dieses Trikot zerreißt und gewinnt. Wir werden da sein." Sportdirektor Michel Zorc forderte hundertprozentige Konzentration. "Wir wollen uns wieder an den vierten Platz ranrobben", sagte er: "Wir haben keine Geschenke zu verteilen." Für die Königsblauen geht es angesichts von neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ums sportliche Überleben, während der BVB um die erneute Teilnahme an der Champions League kämpft. "Für beide Teams ist die Ausgangslage sehr speziell", sagte Gross.

Schalke 04 - Borussia Dortmund 0:0 Tore - Aufstellung S04 Fährmann - William, Oczipka, Becker, Kolasinac - Stambouli, Boujellab - Thiaw, Harit, Serdar - Hoppe Aufstellung BVB Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Brandt, Dahoud - Sancho, Reus, Haaland Gelbe Karten Hoppe (14.)

14' GELBE KARTE | Gegen Thomas Delaney ist Matthew Hoppe viel zu spät dran, stößt den Gegenspieler ziemlich plump um und fängt sich eine frühe Gelbe Karte ein. Der Stürmer wird zum dritten Mal in dieser Saison verwarnt.

12' Anschließend ergreift Mahmoud Dahoud aus der Distanz die Initiative. Der Rechtsschus aus zentraler Position wird von Bastian Oczipka abgefälscht. Erneut gibt es eine Ecke für den BVB, die ebenfalls keinen Ertrag nach sich zieht.

11' Dann bauen die Dortmunder ihren nächsten Angriff in aller Ruhe auf. Auch das führt in diesem Fall nicht zum Erfolg.

9' Beide Mannschaften zeigen sich um Offensivspiel bemüht. Somit geht es fürs Erste munter rauf und runter.

7' Nach einem Zuspiel von Haaland schlägt Jadon Sancho links in der Box einen Haken zur Mitte und schießt mit dem rechten Fuß. Das ist die erste nennenswerte Torszene, die von Ralf Fährmann vereitelt wird. Im Nachfassen hat der Keeper den Ball sicher.

6' Halblinks an der Strafraumgrenze nutzt Erling Haaland den wenigen Raum sofort zum ersten Torschuss, wuchtet die Pille mit dem linken Fuß über die Querlatte. Da Timo Becker dort noch leicht dran ist, steht die erste Ecke dieser Begegnung an, die in der Folge nichts einbringt.

4' Nach einem Ballverlust von Jadon Sancho nimmt Amine Harit den gegnerischen Sechzehner ins Visier. Kurz vor dem dortigen Eindringen bekommt Thomas Delaney die Fußspitze dazwischen und bereinigt für den BVB.

3' Nun wollen sich die Gäste aktiv beteiligen, verschaffen sich Ballbesitz. Zug zum Tor bleibt fürs Erste aus.

1' Es geht gleich forsch zur Sache. Vor allem die Hausherren marschieren sofort nach vorn. Aus der zweiten Reihe bringt Sead Kolasinac den ersten Schuss an. Der Linksschuss jedoch fliegt weit über den Kasten von Marwin Hitz.

Revierderby live: Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Soeben ertönt der Anpfiff, die Gäste stoßen an. Nach einem wunderbaren Frühlingstag herrschen in Gelsenkirchen noch immer milde 15 Grad. Der kürzlich neu verlegte Rasen präsentiert sich in hervorragender Verfassung.

Vor Beginn | Kurzfristig gibt es noch eine Veränderung in Schalkes Startelf. Shkodran Mustafi muss verletzungsbedingt passen, dafür rückt Bastian Oczipka nach. Somit stellt sich die Formation folgendermaßen dar: Fährmann - Oczipka, Becker, Thiaw, Kolasinac - Serdar, Stambouli, William, Boujellab, Harit - Hoppe.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Daniel Siebert betraut. Der 36-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 116. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Lasse Koslowski und Jan Seidel. Als vierter Offizieller fungiert Thomas Gorniak.

Vor Beginn | Die Hinrundenpartie vom 5. Spieltag ging mit 3:0 an die Dortmunder, die damit gegen Schalke den zweiten Sieg in Folge feierten und drei Begegnungen ohne Gegentreffer sind. Beim letzten Auftritt in der Veltins-Arena gab es nämlich in der vergangenen Saison ein 0:0. In der Spielzeit davor gelang den Königsblauen der letzte Sieg (4:2 in Dortmund). Der letzte Heimerfolg geht noch ein Jahr weiter auf April 2018 zurück. Damals gewannen die Knappen mit 2:0.

Vor Beginn | Auf der Gegenseite lassen es die Borussen an der Konstanz vermissen, die für Top-Niveau in der Bundesliga nötig wäre. Bei den Schwarz-Gelben geht es stetig auf und ab. In der Bundesliga hat man zuletzt zweimal nicht gewonnen - 1:2 in Freiburg und 2:2 gegen Hoffenheim. Auswärts steht man bei drei Pleiten in Folge. Da stammt der letzte Dreier von Anfang Januar (3:1 in Leipzig). Immerhin aber tanzt der BVB noch auf allen Hochzeiten, steht im Viertelfinale des DFB-Pokals (gegen Mönchengladbach) und feierte am Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales einen 3:2-Erfolg beim FC Sevilla.

Vor Beginn | Anfang Januar stoppten die Gelsenkirchener ihre Negativserie nach 30 Bundesligapartien ohne Sieg mit dem 4:0-Heimerfolg gegen Hoffenheim. Eine Wende zum Besseren war damit nicht verbunden. Seither haben sich schon wieder sechs sieglose Begegnungen angesammelt, die kümmerliche zwei Punkte einbrachten - wie zuletzt bei Union Berlin (0:0). Auch in Köpenick zeigten die Knappen gute spielerische Ansätze, ließen fußballerisches Talent erkennen. Nur kam erneut nicht genug Ertrag dabei rum. S04 helfen in dieser prekären Situation eigentlich nur noch Siege - egal wie der Gegner heißt.

Vor Beginn | Dem BVB droht, die Champions-League-Plätze aus den Augen zu verlieren. Sechs Punkte fehlen bis dorthin. Allzu viele Ausrutscher dürfen sich die Borussen nicht mehr leisten. Dennoch ist das Jammern auf vergleichsweise hohem Niveau, denn was Schalke droht, ist noch viel schlimmer. Den Königsblauen fehlen zum rettenden Ufer neun Zähler - und damit genauso viele, wie sie über die gesamte bisherige Saison gesammelt haben. Mit einer solch geringen Punktzahl nach 21 Spieltagen hat noch nie ein Bundesligisten den Klassenerhalt geschafft (unter Anwendung der Drei-Punkte-Regel).

Vor Beginn | Dabei stellt das Derby nicht nur die übrigen Partien in der Bundesliga in den Schatten, auch die Situation beider Vereine rückt bei den Beteiligten für einen Tag in den Hintergrund. Nicht so bei uns - wir legen den Finger erst recht in die Wunde und sprechen die tabellarische Wahrheit aus. Das Schlusslicht empfängt den Sechsten. Von den eigenen Ansprüchen sind beide Klubs ein ganzes Stück weit entfernt.

Vor Beginn | Natürlich steht der 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga ganz im Zeichen des 158. Revierderbys. Das Duell zwischen Schalke und Dortmund ist vermutlich die brisantestes lokale Auseinandersetzung in Fußball-Deutschland. Aufgrund der Nähe im Ruhrgebiet - zwischen beiden Stadien liegen gerade mal gut 30 Kilometer - herrscht eine "innige Zuneigung" zwischen beiden Verein. Das führt dazu, dass sich die Fanlager beider Seiten weigern, den Namen des Rivalen überhaupt in den Mund zu nehmen. Daher erleben wir heute Herne-West gegen Lüdenscheid-Nord.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel gibt es auf Seiten der Hausherren eine Veränderung. Anstelle von Nabil Bentaleb, der heute zunächst auf der Bank Platz nehmen wird, rutscht Nassim Boujellab in die Schalker Anfangsformation.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 22. Spieltages zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund.

Revierderby live: Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER - die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schalke 04:

Fährmann - William, Mustafi, Becker, Kolasinac - Stambouli, Boujellab - Thiaw, Harit, Serdar - Hoppe

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Brandt, Dahoud - Sancho, Reus, Haaland

Bank: Unbehaun - Schulz, Moukoko, Reinier, Bellingham, Meunier, Tigges, Passlack, Reyna

❗️ D E R B Y 11 ⚠️ #S04BVB pic.twitter.com/2bIY2VXEfD — Borussia Dortmund (@BVB) February 20, 2021

Revierderby live: Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Schalke 04 verlor zuletzt erstmals seit 2015 wieder 2 Bundesliga-Spiele in Folge gegen Dortmund – mehr BL-Niederlagen in Folge im Revierderby gab es für S04 zuletzt 1982 – 1984. Der BVB könnte zudem erstmals seit der Meistersaison 2011/12 beide Revierderbys einer BL-Saison gewinnen.

Borussia Dortmund feierte in der Bundesliga nur beim VfB Stuttgart und bei Borussia Mönchengladbach mehr Auswärtssiege (je 14) als beim FC Schalke (13). In den letzten 6 Gastspielen feierte der BVB aber nur einen Sieg bei S04 (3 Remis, 2 Niederlagen).

Gegen keinen Verein wahrte Borussia Dortmund in der Bundesliga mehr Weiße Westen als gegen Schalke 04 (26). Zuletzt gelangen dem BVB erstmals in der Bundesliga im Revierderby 3 Weiße Westen in Folge.

Seit dem 7 Bundesliga-Spieltag kassierte Borussia Dortmund 29 Gegentore in 15 Spielen – das toppt in diesem Zeitraum nur der Revierrivale Schalke 04 mit 32 Gegentreffern.

Der FC Schalke 04 hat als erstes Team seit Einführung der 3-Punkte-Wertung nach 21 Bundesliga-Spielen nur eine einstellige Punkteanzahl auf dem Konto (9). Die letzten Teams, denen es umgerechnet so erging, waren der Wuppertaler SV und Tennis Borussia Berlin 1974/75 (ebenfalls 9).

Der Schalke 04 blieb an den ersten 21 Spieltagen 11-mal torlos, öfter als jedes andere Team. Nie zuvor blieben die Knappen in ihrer Bundesliga-Historie in den ersten 21 BL-Spielen so oft torlos.

Borussia Dortmund holte nur 33 Punkte nach 21 Bundesliga-Spielen – in den vergangenen 11 Spielzeiten unterbot der BVB diese Ausbeute nur ein einziges Mal: 2014/15 waren es sogar nur 22 Zähler zu diesem Zeitpunkt.

Edin Terzic holte nur 14 Punkte in seinen ersten 10 Bundesliga-Partien als Trainer von Borussia Dortmund – in diesem Jahrtausend sammelten nur Bernd Krauss (4) und Bert van Marwijk (11) in ihren ersten 10 BL-Spielen als BVB-Trainer weniger Punkte.

Borussia Dortmund verlor die letzten 3 Bundesliga-Gastspiele allesamt, das sind genauso viele Niederlagen wie in den 16 BL-Gastspielen zuvor zusammen. 3 BL-Auswärtsniederlagen in Folge hatte es für den BVB zuvor im November/Dezember 2014 gegeben.

Gegen kein Team sammelte Dortmunds Raphael Guerreiro in der Bundesliga mehr Torbeteiligungen als gegen den FC Schalke 04 (5, 3 Tore und 2 Assists).

Revierderby live: Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Letztes Revierderby? Selbst BVB fürchtet Schalker "Drama"

Das 180. Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund könnte vorerst das letzte sein. Königsblau hofft noch auf eine Wende im Abstiegskampf, der BVB kämpft um die Champions League.

Selbst der erklärte Schalke-Hasser Kevin Großkreutz leidet mit, und auch für BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wäre es "ein Drama": Das 180. Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund elektrisiert wieder eine ganze Region - doch sehr wahrscheinlich zum vorerst letzten Mal in der Fußball-Bundesliga. "Für alle ist es das größte Spiel. Es würde nicht nur im Ruhrpott, sondern allen Menschen fehlen", sagte Rio-Weltmeister Großkreutz vor dem ungleichen Duell am Samstag (18.30 Uhr hier im LIVE-TICKER) bei Sky.

Nicht nur der Ex-Borusse, der einst als junger Profi sagte, er "hasse Schalke wie die Pest", drückt dem tief gestürzten Erzrivalen gar nicht so heimlich die Daumen. Roman Weidenfeller, BVB-Rekordspieler im Derby (24 Einsätze), wünscht sich sogar "sehr, dass Schalke erstklassig und das Derby ein fester Bestandteil der Bundesliga bleibt", wie er dem SID sagte.

Auch Watzke hofft noch, "dass der Klub die dafür nötigen Punkte sammelt - außer am Samstag". Doch sollte Schalke nicht gegen den BVB endlich mit dem Punktesammeln anfangen, wäre der vierte Abstieg in der Vereinsgeschichte unausweichlich.

Das wissen auch die Königsblauen, die in höchster Not die Derby-Nostalgie bemühen. Torhüter Ralf Fährmann, der seinen zwölften Ruhrpott-Klassiker bestreitet, stellte "ein paar Videos in den Mannschafts-Chat", um seine Mitspieler "heiß zu machen". Mit dabei die spektakulärste Derby-Aufholjagd beim schon legendären 4:4 nach 0:4 vor dreieinhalb Jahren oder der 4:2-Sieg im April 2019, der Schalke zum Klassenerhalt verhalf.

Diesmal ist die Lage ungleich prekärer: Von den letzten 37 Bundesligaspielen hat Schalke nur eins gewonnen, der Rückstand auf den Relegationsplatz ist auf neun Punkte angewachsen, selbst ein Derbysieg würde die Gelsenkirchener nicht vom Tabellenende wegführen. "Wir brauchen Punkte", sagt Fährmann, der mit diversen Unterbrechungen seit 2003 bei den Königsblauen ist, "ein Sieg am Samstag wäre ein super Einstieg in eine kleine Serie."

Nur wie? In den letzten sechs erfolglosen Punktspielen hat Schalke drei Tore geschossen. Auch Christian Gross, der vierte Trainer der Saison, hat den Absturz nicht gestoppt. Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar, der mit seinen Toren den vierten Abstieg nach 1981, 1983 und 1989 verhindern sollte, fehlt weiter mit Wadenproblemen. "Wir haben mehr Punkte nötig als die Dortmunder", meinte Gross, "das Spiel hat eine extrem hohe Brisanz." BVB-Sportdirektor Michel Zorc entgegnete, es gebe "keine Geschenke zu verteilen".

Die Dortmunder "Krise" ist vergleichsweise komfortabel. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Bundesligaspielen ist die erneute Champions-League-Teilnahme in Gefahr. Beim 3:2 am Mittwoch beim FC Sevilla im Achtelfinale der Königsklasse zeigten Erling Haaland und Co. aber wieder einmal, wozu sie fähig sind. "Ein Spiel reicht nicht, um das wiedergutzumachen", meinte Kapitän Marco Reus, "im Derby müssen wir mindestens das Gleiche auf dem Platz zeigen wie in Sevilla in der ersten Halbzeit."

Während es für Dortmund "nur" um die Extra-Millionen aus der Champions League und den Verbleib des größten Juwels Haaland geht, kämpft Schalke ums Überleben. Der Absturz in die zweite Liga hätte für den mit 240 Millionen Euro verschuldeten Traditionsklub existenzbedrohende Folgen. Nicht nur die Revierderbys würden künftig fehlen.

Quelle: SID

Revierderby live: Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick