FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 sucht offenbar Gross-Nachfolger, Huntelaar fehlt weiterhin

Schalke beschäftigt sich wohl schon mit der Nachfolge von Christian Gross. Klaas-Jan Huntelaar fehlt weiterhin. Alle News und Gerüchte zu S04 heute.

Die News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Donnerstag. Hier erfahrt Ihr heute sämtliche relevante Informationen rund um Königsblau.

Die wichtigsten Informationen zu den Königsblauen in der vergangenen Woche findet Ihr hier:

FC Schalke 04 sucht angeblich Gross-Nachfolger

Der FC Schalke 04 ist offenbar auf der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Christian Gross. Wie der kicker berichtet, sei der Abschied des 66-Jährige zum Saisonende bereits besiegelt.

Der Schweizer selbst hatte sich in jüngster Vergangenheit im Hinblick auf seine Zukunft zurückhaltend geäußert. "Es macht keinen Sinn, über Sommer hinaus nachzudenken", sagte der S04-Coach gegenüber dem Blick .

Zuletzt hatten die Königsblauen bereits mitgeteilt, dass S04 und Sportdirektor Jochen Schneider ab Sommer getrennte Wege gehen.

Bild: Getty Images

FC Schlke 04: Ralf Fährmann wünscht sich mehr Ruhe vor dem Derby

Torhüter Ralf Fährmann vom abstiegsbedrohten Bundesligisten Schalke 04 sieht den Medienrummel nach Bekanntgabe der Trennung von Sportvorstand Jochen Schneider vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) problematisch. "Es betrifft nicht nur diese Personalie. Es wird immer viel geschrieben über den Verein, natürlich bekommst du das als Spieler mit, ob du willst oder nicht. Natürlich ist das nicht gerade förderlich für die Konzentration für das Wochenende", sagte Fährmann in einer Medienrunde am Mittwoch.

Fährmann wünscht sich mehr Ruhe, um doch noch das Wunder zu schaffen und den Sturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern. "Desto mehr da drumherum geredet wird, beeinflusst einen das schon. Das soll es zwar nicht, ist aber so", sagte der 32-Jährige.

Die Königsblauen hatten am Dienstag das Aus von Schneider am Saisonende verkündet. Dem scheidenden Sportvorstand macht Fährmann keinen Vorwurf: "Also ich finde, er hat einen guten Weg gewählt, indem er es mit uns persönlich besprochen hat, bevor es öffentlich wurde. Aber was genau besprochen wurde, es waren gute Worte von Jochen, aber das würde ich schon lieber gerne intern behalten, weil es da hingehört."

Quelle : SID

Bild: Getty Images

FC Schalke 04 weiter ohne Klaas-Jan Huntelaar

Das Warten auf Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar geht beim abstiegsbedrohten Bundesligisten Schalke 04 weiter. Der niederländische Stürmer werde "vorerst nicht zur Verfügung stehen", teilten die Königsblauen per Twitter am Mittwochabend mit: "Wegen einer muskulären Verletzung wird der Angreifer bis auf Weiteres ein individuelles Aufbautraining absolvieren." Damit fällt Huntelaar auch für das Derby am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen Borussia Dortmund aus.

Der 37-Jährige war nach seiner Verpflichtung aufgrund von Wadenproblemen bisher nur im Spiel bei Werder Bremen (1:1) zu einem Kurzeinsatz gekommen. "Verein und Spieler werden alles dafür tun, damit Klaas-Jan Huntelaar der Mannschaft so schnell wie möglich auf dem Platz helfen kann", so die Schalker.

Der Tabellenletzte ist dringend auf Treffer von Huntelaar angewiesen. In 21 Spielen erzielte Schalke lediglich 15 Tore.

Quelle : SID

Bild: Getty Images

