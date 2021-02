FC Schalke 04, News und Gerüchte: Klub-Ikone rechnet mit S04 ab, Vertrag mit Umbro wird vorzeitig beendet

Klub-Ikone Yves Eigenrauch kritisiert das Schalke von heute schonungslos. Mit Ausrüster Umbro ist früher als geplant Schluss. Alle News zu S04.

Die News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Freitag. Hier erfahrt Ihr heute sämtliche relevante Informationen rund um Königsblau.

Die wichtigsten Informationen zu den Königsblauen in der vergangenen Woche findet Ihr hier:

FC Schalke 04 und Ausrüster Umbro beenden vorzeitig die Partnerschaft

Am Donnerstag hat Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Ausrüster Umbro vorzeitig beendet wird. Statt bis Sommer 2023 wird die Partnerschaft nun bereits Ende Juni 2022 enden.

"Sowohl von unserer Seite als auch von Umbros haben sich die Erwartungen nicht erfüllt", erklärte Jobst zur vorzeitigen Trennung von dem englischen Sportartikelhersteller. "Wir haben uns jetzt mit Umbro darauf verständigt, ein Jahr vorher aufzuhören", sagte er bei der Veranstaltung "mitGEredet digital".

Umbro wurde im Sommer 2018 Nachfolger von Adidas als Trikotausrüster der Königsblauen. In der Saison 2021/2022 sollen sie jedoch noch weiter Ausrüster der Gelsenkirchener bleiben, auch wenn der FC Schalke absteigen sollte. Dies betonte der 47-jährige Marketingvorstand bei der Bekanntgabe.

FC Schalke - S04-Legende Eigenrauch kritisiert Profis: "Der letzte Wille" sei nicht vorhanden

Schalke-Legende Yves Eigenrauch kritisiert im Interview mit Sport1 die Lage und die Profis auf Schalke. Die Königsblauen bräuchten Spieler, "die Profil zeigen und klar für etwas stehen" und "den letzten Willen" zeigen.

Der ehemalige Innenverteidiger spielte von 1990 bis 2002 im Ruhrpott und holte mit den Schalkern den UEFA-Cup-Sieg. "S04 war damals im Gegensatz zu heute authentisch", sagte der nun 49-Jährige im Interview. "Die aktuelle Situation auf Schalke ist einfach nur erschreckend. (...) Die heutigen Schalke-Profis sind doch stark, auch physisch, aber sie kriegen es als Mannschaft wohl nicht hin“, analysiert er das heutige Team.

Früher sollen die Profi mehr für Schalke gelebt haben, meint Eigenrauch und sieht darin den Grund für den aktuelle Misserfolg. "Die Spieler heute haben sicher ein Herz für den Fußball, ob sie auch ein Herz für Schalke haben, weiß ich nicht. (...) Wenn du zu Schalke kommst, dann weißt du nach vier Wochen, worum es geht. Das scheint inzwischen nicht mehr so zu sein“, stellt er fest.

Schalke News: Fährmann heizt die Mannschaft mit Derby-Videos an

Torhüter Ralf Fährmann heizt seine Mannschaft vor dem Derby gegen den BVB mit Videos aus denkwürdigen Duellen mit dem Erzrivalen an. "Ich habe schon einige Derbyvideos in den Mannschafts-Chat gestellt, um die Jungs heiß zu machen“, sagte der 32-Jährige vor dem Revierderby.

Seit 2008 spielt der Torwart in der Bundesliga. "Wenn ich die Bilder heute sehe, wundere ich mich manchmal selbst, wieviel Zeit seitdem vergangen ist“, so Fährmann weiter. Vor dem großen Duell mit dem BVB hält er alles für möglich: "Derbys sind immer ganz besondere Spiele, in denen alles passieren kann. Diese Partien haben ihre eigenen Gesetze.“

Auch an den Klassenerhalt glaubt Fährmann, der bereits in der Jugend für den FC Schalke gespielt hat. "Wir haben noch 13 Spiele vor der Brust. Natürlich kenne ich die Tabelle, trotzdem schauen wir von Spiel zu Spiel und geben unser Bestes“, sagt er im Hinblick auf den Rest der Saison.

Königsblau steht aktuell mit neun Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle. Neun Zähler fehlen dem Klub aus dem Ruhrpott bis zum Relegationsplatz in der Bundesliga.

Schalke News: So sieht der Spielplan in den kommenden Wochen aus

DATUM GEGNER WETTBEWERB Samstag, 20. Februar | 18.30 Uhr Borussia Dortmund (H) Bundesliga, 22. Spieltag Samstag, 27. Februar | 15.30 Uhr VfB Stuttgart (A) Bundesliga, 23. Spieltag Freitag, 5. März | 20.30 Uhr Mainz 05 (H) Bundesliga, 24. Spieltag Samstag, 13. März | 15.30 Uhr VfL Wolfsburg (A) Bundesliga, 25. Spieltag

Olaf Thon vor Schalke vs. BVB: "Ist kein richtiges Derby"

Der frühere Schalke-Profi Olaf Thon findet, dass das Fehlen der Fans im Stadion dem Derby gegen Borussia Dortmund sehr viel von seinem Reiz nimmt.

"Schalke ist krasser Außenseiter. Dass man vermeintlich ausgeruhter ins Spiel geht, kann ein kleiner Vorteil sein, muss es aber nicht. Zudem ist es kein richtiges Derby", sagte Thon im Interview mit sport.de und erklärte: "Für mich ist es nur ein richtiges Derby, wenn beide Fangruppen im Stadion für die entsprechende Atmosphäre sorgen können. In der Corona-Phase ist dem nicht so. Insbesondere den Schalkern hätte die Extra-Motivation von den Rängen aus geholfen."

Er selbst werde das Spiel vor dem Fernseher verfolgen und hofft auf eine Überraschung: "Denn das wäre ein optimaler Start in die letzten zwölf Partien, darunter ein sogenanntes 'Sechs-Punkte-Spiel' Anfang März gegen Mainz 05."

Schalke steht aktuell mit nur neun Punkten aus 21 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz in der Bundesliga. Das Revierderby gegen den BVB steigt am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ).