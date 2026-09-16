FC Bayern zementiert die Chefetage und verlängert mit nächstem Boss

Der FC Bayern hat wie erwartet auch den Vertrag mit seinem Sportdirektor Christoph Freund verlängert und seine Führungsriege damit für die nächsten Jahre komplettiert. Der 49 Jahre alte Österreicher unterschrieb wie zuletzt Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl bis 2029.

Auch Trainer Vincent Kompany ist noch rund drei Jahre an den Klub gebunden. Freund war im Sommer 2023 von RB Salzburg nach München gekommen, nachdem er dort über 17 Jahre in der sportlichen Leitung tätig gewesen war.

Er sprach vom deutschen Rekordmeister als "Herzensangelegenheit". Auf der gemeinsamen "spannenden Reise" habe man sich "noch viel vorgenommen. Es ist ungemein erfüllend, hier gemeinsam immer wieder neue Impulse zu setzen, um den FC Bayern weiter dort zu halten, wo ihn unsere Fans und wir alle sehen wollen: Ganz, ganz oben."

Klubchef Dreesen bescheinigte Freund in "all unseren sportlichen Entscheidungen eine zentrale Rolle". Die Erfolge der vergangenen Jahre seien "mit ein Verdienst seiner hervorragenden Arbeit". Außerdem pflege Freund einen "ausgezeichneten Austausch" mit Trainer Kompany, sei "eng an der Mannschaft und hat zugleich den gesamten sportlichen Bereich im Blick". Freund habe "die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt", lobte Dreesen.

Wie ist das Verhältnis zwischen Max Eberl und Christoph Freund beim FC Bayern München?

Sportboss Eberl nannte Freund einen "wertvollen Teil unseres Teams, eine wichtige Anspielstation im sportlichen Bereich, von den Profis mit dem Staff bis hin zum FC Bayern Campus". Über sein Verhältnis zu ihm sagte er: "Wir ergänzen uns im Alltag, die Zusammenarbeit macht Spaß und ist immer auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet, den FC Bayern stetig voranzubringen."

In der Vergangenheit war das Verhältnis von Freund und Eberl nicht immer als ausgezeichnet beschrieben worden. Die beiden scheinen sich aber zum Wohle des Rekordmeisters zusammengerauft haben.