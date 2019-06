FC Bayern München: Mark van Bommel lockt Arjen Robben, Bale-Leihe wohl geplatzt - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Ex-Bayern Star Arjen Robben könnte zu Mark van Bommel und Eindhoven wechseln, Bale kommt wohl nicht nach München. Alle News und Gerüchte zum FCB.

An der Transferfront wird rund um den in der Sommerpause viel spekuliert. Vor allem die millionenschweren Wunschtransfers von Gareth Bale und Rodrigo spielen eine Rolle, werden aber immer unwahrscheinlicher.

Was die Abgänge angeht, ist indes Mats Hummels der vorherrschende Name. Der Innenverteidiger steht offenbar kurz vor einer Rückkehr zu . Als Ersatz wollen die Bayern einen Stuttgarter Durchstarter verpflichten, bei welchem sie gute Chancen haben.

Ein weiterer Abgang ist Arjen Robben, der den FC Bayern nach zehn Jahren verlässt. Sein ehemaliger Weggefährte Mark van Bommel will den Niederländer nach Eindhoven locken.

Der FC Bayern München am Mittwoch. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bericht: FC Bayern München ist Favorit auf einen Transfer von Ozan Kabak vom

Bundesliga-Meister Bayern München hat offenbar gute Karten auf einen Transfer von Abwehrspieler Ozan Kabak vom VfB Stuttgart. Dies berichtet der türkische TV-Sender TRT Sport. Demnach seien nicht weniger als neun Klubs am talentierten Innenverteidiger interessiert und der FCB habe sich dabei als Favorit herauskristallisiert.

Die Verpflichtung Kabaks hänge allerdings noch von den Personalien Mats Hummels und Jerome Boateng ab. Nur falls einer der beiden Ex-Nationalspieler im Sommer verkauft wird, wollen die Bayern bei Kabak ernst machen. Hummels verhandelt aktuell mit Borussia Dortmund über eine Rückkehr. Boateng wurde von FCB-Präsident Uli Hoeneß bereits vor einigen Wochen ein vorzeitiger Abschied von der Isar nahegelegt.

FC Bayern München: Auch Schalke, Porto und West Ham wollen Stuttgarts Ozan Kabak

Kabak, der im Winter für elf Millionen Euro Ablöse nach Stuttgart wechselte und zum Neuling des Jahres in der Bundesliga gewählt wurde, kann den VfB wegen einer Ausstiegsklausel bereits wieder verlassen.15 Millionen Euro Ablöse soll die festgeschriebene Ablösesumme in seinem bis 2024 gültigen Vertrag betragen.

Gareth Bale zum FC Bayern München? Berater schließt Transfer des Real-Stars auf Leihbasis aus

Die Chancen auf einen Transfer von Gareth Bale zum FC Bayern München stehen nicht gut. Der FCB soll scharf auf den Waliser von sein, zuletzt hieß es, es gebe Gespräche über ein Leihgeschäft. Dem erteilte Bales Berater Jonathan Barnett allerdings eine klare Absage. Eine Ausleihe seines Schützlings werde es nicht geben.

Barnett sagte Sky Sports News am Rande des Pferderennens Royal Ascot in London: "Da stehen die Chancen besser, dass ich das Ascot gewinne!" Dann führte er aus: "Einen Transfer auf Leihbasis wird es nicht geben. (…) Es müsste etwas Außergewöhnliches passieren, dass er wechselt, und Leihgeschäfte sind dabei keine Möglichkeit."

FC Bayern München holte James Rodriguez auf Leihbasis von Real Madrid

Diverse englische Medien, darunter die Boulevardzeitung Sun, hatten am vergangenen Wochenende von "guten Gesprächen" zwischen den Münchnern und Bale über ein einjähriges Leihgeschäft berichtet. In einem ähnlichen Modell war 2017 auch James Rodriguez von Real zum FCB gewechselt.

Die Blancos dürften ihrerseits ebenso eher einen Verkauf des ehemals teuersten Fußballers der Welt anstreben. Mit Rodrygo, Luka Jovic und Eden Hazard wurden bereits drei Offensivspieler verpflichtet, zudem will sich der entthronte Champions-League-Sieger um PSG-Star Neymar bemühen. "Es ist offensichtlich, dass sich Gareths Situation bei Real nicht verbessert hat", räumte Barnett ein

Ex-FCB-Spieler Mark van Bommel bestätigt: weiter an Ex-Bayern-Star Arjen Robben interessiert

Der niederländische Vizemeister PSV Eindhoven wirbt nach wie vor um Arjen Robben. Trainer Mark van Bommel bestätigte am Dienstag bei Voetbalzone, dass er weiter auf einen Transfer des langjährigen Stars vom FC Bayern München hoffe. Robben ist in diesem Sommer ablösefrei und van Bommel bestätigte, dass der 35-Jährige noch nicht wisse, wie die Zukunft für ihn aussieht.

Van Bommel sagte: "Es gab mehr als einen Anruf. Doch es ist ganz einfach. Er ist derjenige, der sich entscheiden muss. Er weiß, dass wir ihn liebend gerne bei uns hätten. Nun müssen wir ihm die Zeit geben, eine Entscheidung zu treffen."

Arjen Robben spielte von 2002 bis 2004 für PSV Eindhoven

Die beiden ehemaligen niederländischen Nationalspieler kennen einander bestens. Sie spielten gemeinsam in der Elftal und auch beim FC Bayern. Im vergangenen Winter, als klar war, dass Robben in München keinen neuen Vertrag unterschreiben wird, warf van Bommel schnell seinen Hut in den Ring.

Bereits Mitte Dezember fragte er den Angreifer, ob dieser sich eine Rückkehr zur PSV vorstellen könne: "Er wird über meine Frage nachdenken. Er hat sicherlich noch einen Mehrwert, Arjen zählt noch immer zur europäischen Spitze", so van Bommel damals.

Robben stürmte bereits von 2002 bis 2004 für Eindhoven, ehe ihn sein Weg über Chelsea und Real Madrid zum FCB führte. Neben PSV soll unter anderem auch der englische Erstligist Interesse an ihm zeigen und sein Jugendklub FC Groningen machte sich ebenfalls Hoffnung. Auch das Ende der Laufbahn ist eine Möglichkeit.

FC Bayern München: Beendet Arjen Robben seine Karriere?

"Wir werden keinen Druck auf ihn ausüben und eine Entscheidung erzwingen", stellte van Bommel klar. "Das ist eine wichtige Frage für ihn. Er könnte weiterspielen oder er könnte aufhören. Er könnte zu uns wechseln oder zu einem anderen Verein. Er wird eine ganze Menge Angebote bekommen haben."

FC Bayern verleiht Talent Fein an den HSV

Der HSV leiht Adrian Fein von Bayern München für die kommende Saison aus. Das gab der Zweitligist am Dienstag offiziell bekannt.

"Wir brauchen Spieler, die mutig sind, die ihre Ideen umsetzen, auch wenn es mal stürmisch wird. Dazu ist er bereit und dabei werden wir ihm helfen", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt über den 20-jährigen Mittelfeldspieler, der beim FCB noch einen Vertrag bis 2021 hat.

Rodrigo verlässt Atletico: Das Problem der Bayern heißt Guardiola

Der FC Bayern wirbt schon länger um die Dienste von Rodrigo, dem nicht zuletzt wegen seiner Ausstiegsklausel von 70 Millionen Euro so begehrten Abräumer von . Im Falle einer Rückkehr von Mats Hummels zu Borussia Dortmund würde eine Verpflichtung des 22-jährigen Spaniers noch mehr Sinn machen. Die Konkurrenz ist jedoch groß.

Von einem entspannten Sommer können Miguel Angel Gil Marin und Enrique Cerezo nur träumen. Ihre Telefone sind nahezu im Minutentakt besetzt, auf Nachfragen per SMS geben sie keine Antwort. Der Geschäftsführer und der Präsident von Atletico Madrid haben offensichtlich alle Hände voll zu tun. Kein Wunder, stehen sie doch vor der Mammutaufgabe, einen unfreiwilligen Umbruch schadenfrei zu moderieren.

Nach den bereits sicheren Abgängen der Verteidiger Lucas Hernandez (für 80 Millionen Euro zum FC Bayern), Diego Godin und Juanfran (beide noch ohne neuen Verein) sowie der überraschenden Wechselankündigung von Torjäger Antoine Griezmann, droht mit Rodrigo der nächste Leistungsträger von dannen zu ziehen.

"Rodri", so wird der defensive Mittelfeldspieler in genannt, war erst im vergangenen Sommer vom zu seinem Jugendverein Atletico zurückgekehrt. Er fühle sich wohl bei den "Colchoneros", und genieße es, unter Diego Simeone zu spielen, sagte der siebenfache spanische Nationalspieler erst vor kurzem.

Allerdings spielt er als ballsicherer Stratege vor Simeones Abwehr so gut und ist mit einer festgeschriebenen Ablösesumme von 70 Millionen Euro vergleichsweise so günstig, dass er in der neuen Saison womöglich für einen größeren und ambitionierteren Klub auflaufen wird.

HIER geht es zum kompletten Bericht über Rodrigo und seinen möglichen Wechsel zum FC Bayern!

Bayern-Star Goretzka hofft auf Sane: "Würden uns brutal freuen"

Nationalspieler Leon Goretzka hofft auf einen Wechsel von Leroy Sane zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München. "Wir würden uns alle brutal drüber freuen, wenn er kommt", sagte der 24-Jährige der Bild-Zeitung. Dennoch wolle er seinen ehemaligen Mitspieler aus der gemeinsamen Zeit bei Schalke 04 nicht in dessen Entscheidung beeinflussen.

"Ich hatte letztes Jahr eine ähnliche Situation, musste für mich eine Entscheidung treffen. Und war auch der Meinung, dass man das am besten alleine tun sollte", sagte Goretzka. In der EM-Qualifikation gegen die (3:2) hatten Goretzka, sein Münchner Teamkollege Serge Gnabry und der beim englischen Meister unter Vertrag stehende Sane zusammen in der Spitze gespielt.

Bayern-Talent Wooyeong Jeong wohl vor Wechsel nach Freiburg

Offensivtalent Wooyeong Jeong vom FC Bayern steht einem Bericht des kicker zufolge kurz vor einem Wechsel zum . Demnach hake der Transfer nur noch daran, dass Bayern auf einer Rückkaufklausel besteht, die Breisgauer diese aber noch ablehnen.

Der 19-jährige Südkoreaner spielt seit 2018 in München und kam vergangene Saison unter Niko Kovac zu zwei Kurzeinsätzen bei den Profis. Ansonsten spielte er in der zweiten Mannschaft, erzielte in der Regionalliga Bayern in 29 Einsätzen 13 Tore.

Schweinsteiger spricht über mögliche Rolle bei Bayern nach der Karriere

Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger hat im Sportschau Club bei der ARD am Montagabend über eine mögliche Rückkehr zum FCB nach der aktiven Karriere gesprochen.

"Ich bin aktuell noch Spieler. Ich schätze es wahnsinnig, dass Bayern München solche Worte für mich in die Hand nimmt“, bezog sich der 34-Jährige auf Worte von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der betonte, dass die Tür an der Säbener Straße für Schweinsteiger immer offen stehe. Der Weltmeister von 2014, der aktuell für in der spielt, ließ allerdings offen: "Die Frage ist immer, wann, wie und wo.“

Bayern wohl Favorit auf Verpflichtung von -Juwel

Der FC Bayern München steht offenbar vor der Verpflichtung des 16-jährigen Innenverteidigers Liam Morrison von Celtic Glasgow. Das berichtet Football Insider .

Demnach habe Celtic Morrison einen Profivertrag vorgelegt, der Youngster möchte aber zu einem Topklub ins Ausland wechseln. Dabei soll der FCB Favorit auf die Verpflichtung des Schotten sein, während unter anderem auch die TSG Hoffenheim wohl Interesse anmeldet.

Christoph Metzelder: Souveränität von Bayern-Trainer Niko Kovac "nötigt Respekt ab"

Christoph Metzelder hat Niko Kovac vom FC Bayern München für sein souveränes Auftreten unter schwierigen Bedingungen gelobt. Der FCB-Trainer sei ein gutes Beispiel für die aktuell immer unzufriedeneren Bundesliga-Trainer.

"Wie souverän Niko Kovac damit umging, dass er sich nie provozieren ließ, nötigt mir Respekt ab. Er hat so im ersten Jahr in München enorm an Profil gewonnen", sagte Metzelder dem kicker mit Blick auf die schwierige erste Saison des Kroaten beim FC Bayern.

Bericht: Bayern-Angreifer Thomas Müller liegt lukratives Angebot aus vor

Thomas Müller vom FC Bayern München liegt offenbar ein äußerst lukratives Angebot aus China vor. Laut dem kicker bietet ihm ein nicht genannter Verein ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge reizt den 29-Jährigen diese Option jedoch nicht. Müller spielt seit der Jugend für den FC Bayern und steht noch bis 2021 unter Vertrag.