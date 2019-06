Juventus Turin prescht im Poker um Matthijs de Ligt vor

Die Alte Dame ist zuversichtlich, den Kampf mit PSG und Co. um die Dienste Matthijs de Ligts für sich zu entscheiden.

Der Transferpoker um Supertalent Matthijs de Ligt von Amsterdam ist nach wie vor nicht entschieden. Nach Informationen vonund SPOX prescht dabei nun Italiens Rekordmeister vor und ist mittlerweile guter Dinge, den Innenverteidiger zur neuen Saison unter Vertag zu nehmen.

Die Bianconeri haben de Ligt ein neues Vertragsangebot unterbreitet und der Ajax-Kapitän ist offen für einen Transfer in die . Als Ablöse sollen 70 Millionen Euro nach Amsterdam fließen, in den kommenden Tagen wird es ein erneutes Gespräch zwischen den Verantwortlichen beider Klubs geben.

Matthijs de Ligt: galt lange als favorisiert

Juve steht derweil täglich in Kontakt mit de Ligts Berater Mino Raiola, um sich im Rennen um die Dienste des niederländischen Nationalspielers an die Spitze zu setzen. Härtester Konkurrent dabei ist Ligue-1-Meister . In den vergangenen zwei Wochen gab es einen regelmäßigen Austausch zwischen PSG und de Ligt, allerdings hat der 19-Jährige das Angebot aus der französischen Hauptstadt noch nicht angenommen.

Lange Zeit galt ein Wechsel de Ligts zum FC Barcelona als wahrscheinlichste Option, doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Dem FC Bayern München, und werden allenfalls noch Außenseiterchancen eingeräumt.

De Ligts Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2021. Es gilt aber als sicher, dass er den Double-Sieger in diesem Sommer in Richtung eines europäischen Top-Klubs verlässt.