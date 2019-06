Nationalspieler Serge Gnabry ist beim Bundesligameister zum Spieler der Saison gekürt worden. Sein ehemaliger Arsenal-Mitspieler Hector Bellerin nahm das zum Anlass, gegen zu stänkern. Beim heutigen -Klub erlebte Gnabry einst eine schwierige Zeit, dort wurde ihm unter anderem die spielerische Klasse für die Premier League abgesprochen.

Bellerin antwortete bei Twitter auf den Gnabry-Sieger-Post des FC Bayern: "Aber nicht gut genug für West Brom, ja? Glückwunsch mein Bruder, ich wusste immer, dass Du der Beste bist."

Bellerin und Gnabry spielten einst bei Arsenal zusammen. Dort absolvierte der Angreifer seine ersten Schritte im Profifußball, ehe er die erste Halbserie der Saison 2015/16 an West Bromwich Albion ausgeliehen wurde. Gnabrys Engagement dort war erfolglos, er kam nur auf drei Einsätze, Trainer Tony Pulis sprach ihm öffentlich die Erstligatauglichkeit ab und schickte ihn dann zur zweiten Mannschaft.

Not good enough to play for West Brom though🙄🙄 Congrats my bro I always knew you were the best 🌟@SergeGnabry https://t.co/dTYrcPjRay