FC Bayern München, News und Gerüchte: Ismael gratuliert zum Transfer von Omar Richards, Zukunft von Süle offen - alles zum FCB

Karl-Heinz Rummenigge avancierte nach der Bayern-Pleite gegen Frankfurt im Sportstudio zum FCB-Protagonisten, Manuel Neuer fehlt der Lernprozess.

Bundesliga-Rekordmeister Bayern München am Sonntag.



FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, News: Rummenigge gerät wegen Katar in Bedrängnis

Der Bayern-Boss ist zu Gast im Sportstudio und sagt dort einige Sachen, die durchaus aufhorchen lassen. Auch bezüglich der umstrittenen Partnerschaft mit dem Emirat Katar erklärt sich Rummenigge, gerät dabei aber merklich in Bedrängnis.

Alle Aussagen aus Rummenigges Sportstudio-Auftitt gibt es hier.

FC Bayern, News: Manuel Neuer vermisst in Frankfurt den Lerneffekt

Kapitän Manuel Neuer zeigte sich im Interview nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt am Samstag enttäuscht von der Leistung der Mannschaft.

"Wir haben nicht aus dem Bielefeld-Spiel gelernt", spielte der Welttorhüter bei Sky auf das 3:3 gegen die Arminia am Montag an, bei dem der FCB zur Pause ebenfalls mit 0:2 in Rückstand gelegen hatte.

"Es muss von Anfang an Aggressivität auf dem Platz sein, wir müssen hellwach sein. Erst in der zweiten Halbzeit haben wir zugelegt", führte Neuer aus.

FC Bayern, News: Lazios Milinkovic-Savic heiß auf Champions-League-Duell

Mittelfeldstar Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom freut sich auf das Duell mit dem FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale. Am kommenden Dienstag empfangen die Hauptstädter den amtierenden Titelträger im Olimpico.

"Wir sind nach langer Zeit mal wieder in der Runde der letzten 16", sagte Milinkovic-Savic nach dem 1:0-Erfolg seiner Mannschaft über Sampdoria am Samstag. "Die Spieler sehnen den Dienstag herbei, um gegen einen tollen Klub wie den FC Bayern anzutreten."

Lazio hatte in der Gruppenphase hinter Borussia Dortmund den zweiten Platz belegt und sich so ein Ticket fürs Achtelfinale gesichert.

FC Bayern, Transfer: Ismael beglückwünscht FCB zu Richards-Deal

Valerien Ismael, mittlerweile Trainer beim FC Barnsley, hat den FC Bayern für den Transfer von Omar Richards (FC Reading) gelobt.

Ismael, der den Linksverteidiger aus der zweiten englischen Liga kennt, sagte im Gespräch mit der Bild: " Omar Richards ist ein talentierter Linksverteidiger. Ein junger Spieler, sehr schnell, sehr ruhig am Ball, mit exzellenter Technik und perfekter Flanken-Qualität."

Ismael ergänzte: "Ein sehr, sehr guter Transfer. Er passt in die Philosophie. Mit Alphonso Davies und Richards sind sie extrem gut aufgestellt auf der linken Seite."

Offiziell ist die Richards-Verpflichtung noch nicht, allerdings berichteten bereits mehrere Medien übereinstimmend, dass der Deal fix sei.

FC Bayern, Transfers: Rummenigge lässt Zukunft von Niklas Süle offen

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Nationalspieler Niklas Süle nach der 1:2-Niederlage des Rekordmeisters bei Verfolger Eintracht Frankfurt kritisiert und ein klares Bekenntnis zu dessen Zukunft im Verein vermieden.

"Er hat im Sommer noch ein Jahr Vertrag. Es werden Gespräche geführt und dann wird man sehen, zu welchen Ergebnissen die führen", sagte Rummenigge am Samstagabend im ZDF-Sportstudio .

Man müsse abwarten, man werde sich das Ganze bis zum Sommer "seriös und in Ruhe anschauen", so Rummenigge, "und dann werden wir eine Entscheidung fällen müssen." Der 65-Jährige machte aber deutlich, dass sich Süle für den Fall einer Weiterverpflichtung wohl auf gekürzte Bezüge einstellen müsse.

"Wir haben auch finanziell nicht mehr die Masse zur Verfügung, die wir vor Corona hatten", sagte Rummenigge, der auf die Frage, ob er sicher sei, dass Süle bleibe, antwortete: "Ich weiß nicht, wie die Gespräche laufen. Wenn wir eine Lösung finden, sind wir grundsätzlich gerne bereit, den Vertrag zu verlängern. Das wird aber nur zu gewissen Konditionen möglich sein."

FC Bayern, News: Die Ausfälle und Verletzungen im Überblick