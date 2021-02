FC Bayern München, News und Gerüchte heute: David Alaba verkündet Abschied vom FCB, Transfer von Max Aarons wird forciert

David Alaba spricht am Dienstag Klartext und nun hat sich auch noch Douglas Costa verletzt. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern heute.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, Transfers: David Alaba verkündet auf einer Pressekonferenz seinen Abschied

Bayern Münchens Abwehrspieler David Alaba wird am Dienstag seinen Abschied von den Münchnern zum Saisonende bekanntgeben. Das berichtet die Bild. Demnach wird der Österreicher das bestätigen, was sich schon seit Wochen abgezeichnet hatte. Dazu passt: Die Bayern haben für Dienstag um 14 Uhr eine Pressekonferenz mit Alaba einberufen.

Alabas Vertrag beim FCB läuft am Saisonende aus. Trotz intensiver Bemühungen hatten sich der Spieler und der Klub nicht auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers einigen können, sodass Alaba den Klub nun im Sommer ablösefrei verlassen kann.



Bild: Getty Images

Als Favorit auf eine Verpflichtung Alabas gilt Real Madrid , doch laut Bild gibt es nun auch aus England großes Interesse am Linksfuß. Mit Chelsea, Liverpool und Manchester City sollen bereits drei Klubs von der Insel Angebote für den 28-Jährigen abgegeben haben.

FC Bayern, Transfers: Verhandlungen wegen Wechsel von Max Aarons sollen laufen

Der FC Bayern bemüht sich intensiv um die Dienste von Abwehrtalent Max Aarons vom englischen Zweitligisten Norwich City. Gerüchte um ein grundsätzliches Interesse des FCB an dem jungen Rechtsverteidiger kursieren seit Monaten. Sky Sports meldet nun, die Münchner Verantwortlichen hätten mithilfe eines Vermittlers Verhandlungen mit Vertretern des Championship-Klubs aufgenommen.

Aarons, der im vergangenen Jahr auch das Interesse des FC Barcelona und von Borussia Dortmund geweckt haben soll, steht in Norwich noch bis 2024 unter Vertrag. Sky Sports meldet, der Verein sei bei einer Ablöse zwischen 34 und 40 Millionen Euro gesprächsbereit.



Bild: imago images / Sportimage

Der 21 Jahre alte Außenverteidiger kann auch auf der linken Abwehrseite aufgeboten werden. Aarons gilt in England als eines der größten Talente ist aktueller U21-Nationalspieler. In der laufenden Saison bringt er es auf 31 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und drei Assists gelangen.

FC Bayern, News: Douglas Costa fällt länger aus

Gegen Bielefeld fehlten den Münchnern insgesamt acht Spieler, darunter überraschend auch der Brasilianer Douglas Costa. Jener erlitt im Training am Sonntag einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen und fällt nach Angaben der Bayern "vorerst" aus.

"Klar, in der Offensive ist es so, dass es aktuell ein bisschen hakt", sagte Flick, dem am Wochenende auch Thomas Müller (Corona) und Serge Gnabry (Muskelfaserriss) fehlen werden: "Aber das ist so im Verlaufe einer Saison. Wir müssen das Beste daraus machen."

FC Bayern vs. Arminia Bielefeld: Die Highlights des 3:3 im Video

FC Bayern, News: Hansi Flick kündigt Aussprache mit Karl Lauterbach an

Trainer Hansi Flick von Rekordmeister Bayern München hat nach den Diskussionen um seine Aussagen über die Corona-Politik und den Abgeordneten Karl Lauterbach ein klärendes Gespräch mit dem SPD-Mann angekündigt. "Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mich mal mit dem Karl Lauterbach ausspreche. Nicht in einer Talkshow, persönlich unter vier Augen", sagte Flick nach dem 3:3 (0:2) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Er hätte nicht erwartet, dass seine Aussagen "aus der Emotionalität heraus" so hohe Wellen schlagen, meinte Flick. Zugleich warb er aber um Verständnis dafür. Er habe am Sonntag nicht nur als Trainer, sondern auch als Familienvater, Großvater und ehemaliger Unternehmer gesprochen. "Die Pandemie ist für uns alle eine wahnsinnige Belastung. Das nagt an uns allen, da wird man ein bisschen müde. Viele Menschen leiden, haben extreme Ängste."



Bild: Getty Images

Zu Fußball-Kritiker Lauterbach, den er als "sogenannten Experten" bezeichnet hatte, ergänzte Flick: "Ich bin keiner, der einen Menschen, wenn er einen nicht kennt, in so ein Licht stellen möchte." Grundsätzlich stehe er zwar zu seinen Aussagen, aber: "Das ein oder andere könnte man anders formulieren." Er wisse auch "ganz genau, dass der Fußball sehr privilegiert ist".

Flick (55) berichtete, die Stunden nach seinen Äußerungen seien für ihn "extrem" gewesen. Er habe "einige Nachrichten" bekommen, "die ein bisschen böser sind. Damit muss ich leben, ich komme gut damit zurecht und habe kein Problem damit."

FC Bayern, News: Hansi Flick hofft auf Rückkehr von Goretzka und Martinez

Hansi Flick hofft vor den anspruchsvollen Aufgaben bei Eintracht Frankfurt und Lazio Rom auf die Rückkehr von Leon Goretzka und Javi Martinez. "Wenn man so viele Ausfälle hat, stößt jeder Kader mal an seine Grenzen", sagte der Coach nach dem turbulenten 3:3 (0:2) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Goretzka und Martinez sollten aber "am Donnerstag zum Training dazustoßen können", meinte Flick. Beide Profis waren zuletzt nach positiven Corona-Tests ausgefallen. Gegen Bielefeld fehlten Flick insgesamt acht Spieler.

Nächster Gegner ist am Samstag um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt. Am darauffolgenden Dienstag (21.00 Uhr) müssen die Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio ran.

FC Bayern, News: Die aktuelle Torschützenliste in der Bundesliga