FC Bayern München, News und Gerüchte: Trapp mit Kampfansage an FCB, Hiobsbotschaft für Tolisso

Der FC Bayern muss mehrere Monate auf Corentin Tolisso verzichten, Hansi Flick geht gegen einen AfD-Politiker vor. Alles News und Gerüchte zum FCB.

Der FC Bayern München am Freitag.

Die Top-Nachrichten der vergangenen Tage zum FC Bayern gibt es hier:

FC Bayern: Camavinga-Berater bestätigt Interesse aus Deutschland

Jonathan Barnett, Berater von Supertalent Eduardo Camavinga von Stade Rennes, hat im exklusiven Interview mit Goal und SPOX bestätigt, dass für den 18-jährigen Mittelfeldspieler auch ein Wechsel nach Deutschland eine Option ist.

"Eduardo will für einen Topklub spielen. Real Madrid ist einer dieser weltbesten Vereine, auch Barcelona. Aber es gibt viele Klubs: Diese zwei in Spanien genau so wie Vereine aus Deutschland, Italien oder England, die Eduardo gerne haben würden", erklärte Barnett, der neben Camavinga unter anderem auch Gareth Bale vertritt.

Camavinga wurde in jüngerer Vergangenheit unter anderem mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, im Dezember schrieb die Sport Bild vom Interesse des deutschen Rekordmeisters an dem jungen Franzosen.

Als heißester Kandidat auf Camavingas Verpflichtung gilt jedoch Real Madrid. "Real ist ein großartiger Klub", sagte Barnett. "Eduardo wird zwischen vielen Vereinen wählen können, wenn Rennes ihn gehen lässt. Real ist einer der vier, fünf Vereine auf der Welt, zu denen er wechseln könnte."

FC Bayern: Corentin Tolisso zieht sich Sehnenriss zu und fällt "mindestens drei Monate" aus

Der FC Bayern München muss für "mindestens drei Monate" auf Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verzichten. Wie Trainer Hansi Flick am Freitag auf der Pressekonferenz bestätigte, hat sich Tolisso im Training am Donnerstag einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen und wurde am Freitagmorgen operiert.

"Wir rechnen mindestens mit drei Monaten Ausfallzeit. Ich hoffe, dass er gutes Heilfleisch hat. Wir müssen einfach abwarten und er wird die Zeit bekommen", sagte Flick und führte aus: "Ich hoffe, die OP ist gut verlaufen. Wir waren alle geschockt. Er ist vom Platz gehumpelt und hatte enorme Schmerzen."

Der 26-Jährige verletzte sich ohne Fremdeinwirkung bei einem Torschuss. Laut Bild wird der Franzose dem deutschen Rekordmeister sogar rund sechs Monate lang fehlen.

FC Bayern: Hansi Flick geht gegen AfD-Politiker vor

Trainer Hansi Flick vom deutschen Rekordmeister Bayern München geht wegen eines Beitrags in den Sozialen Medien gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Johannes Huber vor.

"Ich möchte mit dieser Partei nicht in Verbindung gebracht werden. Das sind nicht meine Überzeugungen, nicht meine Werte, die diese Partei vertritt. Deshalb ist es klar, dass ich mit allen Möglichkeiten dagegen vorgehe", sagte Flick.

Der Politiker der rechtspopulistischen Partei hatte ein Bild von Flick mit der Überschrift "Bayern-Trainer Flick kontert Lauterbach" versehen und den Coach mit dem Satz zitiert: "Man kann die sogenannten Experten langsam nicht mehr hören."

Wer zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München? Hier läuft die Partie im TV und LIVE-STERAM

Spitzenspiel in der Bundesliga! Tabellenführer Bayern reist zum Überraschungsteam nach Frankfurt und Ihr könnt live zusehen. Goal gibt die Infos dazu.

Frankfurt-Torhüter Trapp: "Gegen Bayern kann man eigentlich nur gewinnen"

Nationaltorhüter Kevin Trapp sieht im Bundesligisten Eintracht Frankfurt das beste Team des bisherigen Jahres. "Was Titel angeht, ist Bayern aktuell die beste Mannschaft, was Leistung und Performance angeht, sind wir es tatsächlich 2021", sagte der 30-Jährige im GQ-Interview. Die Hessen sind als einziger Bundesligist in diesem Jahr noch ungeschlagen.

Zum Erfolgsgeheimnis gehöre ein "enges Verhältnis, dass wir auch viel über private Dinge sprechen. Das finde ich in unserer Mannschaft beeindruckend", sagte Trapp: "Momentan läuft es sehr gut bei uns, und ich muss die Spieler loben, die hintenan stehen, weil keiner da ist, der schlechte Stimmung verbreitet." Davor müsse man den Hut ziehen.

In das Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr) geht die Eintracht mit Selbstbewusstsein. "Das ist mit eines der schönsten Spiele im ganzen Jahr. Gegen Bayern kann man ja eigentlich nur gewinnen", sagte Trapp: "Wir haben den Ehrgeiz, das Spiel gewinnen zu wollen, und wir wissen, dass wir dazu in der Lage sind."

FC Bayern News: Müller fühlt sich nach Corona-Infektion "wieder gesund"

Bayern-Ikone Thomas Müller fühlt sich wieder besser nach seiner Corona-Infektion. "Ich bin wieder gesund und fühle mich gut", sagte der Star in einem Video auf Instagram. Bei der Klub-WM in Katar wurde der Münchner positiv auf Corona getestet. Anschließend reiste er isoliert und getrennt von seinem Team nach München zurück.

Noch darf der 31-Jährige jedoch nicht voll trainieren. Im Video sagt er zu seinen nächsten Schritten, er müsse "ein bisschen vorsichtig sein, bevor es in Richtung härteres Training geht." Sein Trainer Hansi Flick würde eine schnelle Rückkehr seines Spielers begrüßen. Durch die vielen Wettbewerbe benötigt der FC Bayern fitte Spieler, um rotieren zu können.

Außerdem hat Müller eine wichtige Rolle im Spiel des Rekordmeisters. In 20 Bundesligaspielen konnte der Weltmeister von 2014 zehn Tore und elf Vorlagen beisteuern. Seine Startelf-Quote in der Bundesliga beträgt 95%.

FC Bayern News: Die Ausfälle und Verletzungen im Überblick