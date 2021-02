FC Bayern München, News und Gerüchte: Max Kruse war ein Kandidat, Tolisso-Verletzung könnte sich bei Transfers negativ auswirken - alles zum FCB

Max Kruse hatte Kontakt zu Hasan Salihamidzic und die Tolisso-Verletzung trifft den FCB auf mehreren Ebenen. Alles zu Bayern München.

FC Bayern, Transfers: Max Kruse hatte Kontakt zum FCB

Das Thema Backup für Robert Lewandowski gibt es beim FC Bayern schon seit geraumer Zeit. 2019 wäre die Lösung in dieser Sache vielleicht Max Kruse gewesen. Der heutige Stürmer von Union Berlin verriet eben dies im Podcast "Spieltagssiegerbesieger" der Manager-App Kickbase.

"Ich hatte ein Telefonat mit Hasan Salihamidzic", sagte Kruse, fügte aber an: "Oder warte, hat er mir eine Nachricht geschickt? Ich weiß es nicht mehr genau." Kruse erzählte dann, dass sich Ex-Werder- und Bayern-Stürmer Claudio Pizarro bei ihm gemeldet und gefragt habe, ob er schon einen neuen Verein habe und soll gesagt haben: "Hey, es kann sein, dass sich etwas entwickelt. Wenn du noch ein paar Tage warten kannst, dann warte."



Danach kam es zum Kontakt mit Salihamidzic, der "sich in der Woche mal melden" wollte. "Hat er natürlich nicht", ergänzte Kruse. Für Kruse aber keine Überraschung, denn "bei den großen Vereinen werden zehn Leute angerufen, um die auf Hold zu haben. Dann wird entschieden, wen sie nehmen".

Kruse, dessen Vertrag bei Werder Bremen damals auslief, wechselte schließlich ablösefrei zu Fenerbahce in die Türkei.

FC Bayern, News: Hansi Flick schwärmt von Filip Kostic

FC Bayern, Transfers: Ging es bei David Alaba doch um's Geld?

David Alaba hat unter der Woche auch offiziell seinen Abschied vom FC Bayern im Sommer verkündet. Über die Gründe für die Entscheidung sprach er auf der Pressekonferenz zum Thema nur sehr oberflächlich, betonte jedoch, dass es nicht ums Geld gegangen sei.

Bild-Reporter Christian Falk sieht das jedoch ganz anders. Bei Bild Live nämlich sagte er, dass es "vor allem ums Geld" gegangen sein soll. Er berichtete, dass es in mehreren Treffen der FCB-Verantwortlichen mit Alabas Berater Pini Zahavi vor allem diesbezüglich Differenzen gab.

Andere Gründe, die Falk anführte, waren mangelnde Wertschätzung sowie eine aus Sicht der Alaba-Seite "mal zugesagte Mittelfeldposition" für den Österreicher, die er jedoch außer als Lückenfüller nie regelmäßig bekleiden durfte.

Unterm Strich allerdings steht für Falk fest: "Wenn der Preis gezahlt worden wäre, wäre Alaba gern beim FC Bayern geblieben."

FC Bayern, Transfers: Gefährdet Tolissos Verletzung die Kaderplanung?

Die schwere Sehnenverletzung von Corentin Tolisso könnte sich für den FC Bayern München offenbar als doppelt bitter erweisen. Nicht nur fehlt dem Rekordmeister ein weiterer Spieler wohl bis zum Saisonende, die Verletzung des französischen Nationalspielers könnte außerdem negative Auswirkungen auf die Transferpläne im Sommer haben, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Demnach hätten sich die Verantwortlichen von einem offenbar angedachten Verkauf Tolissos bis zu 25 Millionen Euro an Transfereinnahmen erhofft, die anschließend in neues Personal hätten reinvestiert werden können und für die Verpflichtungen von beispielsweise Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) oder Eduardo Camavinga (Stade Rennes) benötigt werden würden.

Neuhaus und Camavinga wurden zuletzt immer wieder mit dem FCB in Verbindung gebracht. Während der deutsche Nationalspieler in Gladbach übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel im Vertrag in Höhe von 40 Millionen Euro haben soll, müssten die Bayern für Camavinga einen Betrag jenseits der 50 Millionen Euro hinlegen.

FC Bayern, News: Die Ausfälle und Verletzungen im Überblick

Spieler Ausfallgrund Thomas Müller Coronavirus (Rückkehr unbekannt) Corentin Tolisso Sehnenriss im Oberschenkel (Ausfallzeit mindestens drei Monate) Serge Gnabry Muskelfaserriss im Adduktorenbereich (Rückkehr unbekannt) Douglas Costa Haarriss am Fuß (Rückkehr unbekannt) Benjamin Pavard Coronavirus (Rückkehr unbekannt) Alexander Nübel Syndesmosebandriss (Rückkehr unbekannt)

FC Bayern bei Eintracht Frankfurt: Das Topspiel der Bundesliga

Am 22. Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt den Tabellenführer Bayern München zum Top-Duell in der Bundesliga. Können die Frankfurter dem Deutschen Meister ein Bein auf dem Weg zum neunten Titel in Folge stellen und vielleicht selbst noch in den Titelkampf eingreifen?