FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Gute Aussicht auf Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka, Lothar Matthäus bringt Thiago-Rückkehr ins Gespräch

FC Bayern: Gute Aussichten auf Verlängerung mit Leon Goretzka?

Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Kingsley Coman stehen beim FC Bayern noch mindestens bis 2022 unter Vertrag, dennoch möchte der deutsche Rekordmeister das Trio offenbar früh für weitere Jahre an den Verein binden. "Es ist unser Ziel, diesen Kern aus Spielern, die den Erfolgsweg mit uns gegangen sind, zusammenzuhalten", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic der Sport Bild.

Eine Wiederholung des Falls David Alaba, der den FCB im Sommer ablösefrei verlassen wird, soll möglichst vermieden werden. Dafür habe Salihamidzic dem Bericht zufolge bereits erste Gespräche mit den Spielern geführt, vor allem bei Goretzka stehen die Zeichen wohl auf Verlängerung.

Nach ersten Unterredungen steht einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, offenbar nichts im Wege. Goretzka möchte in München bleiben, die Bayern wollen ihn halten. Konkrete Verhandlungen sollen demnach im Mai folgen.

Die FCB-Bosse hoffen zudem auf eine vorzeitige Verlängerung mit Kimmich (Vertrag bis 2023), der sich aber zunächst die Pläne der Vereinsführung und die sportlichen Perspektiven des FCB anhören möchte, bevor er eine Entscheidung trifft.

Die Aussichten auf eine Vertragsverlängerung mit Coman (Vertrag bis 2023) nennt die Sport Bild dagegen "komplizierter". Offenbar soll Manchester United im vergangenen Sommer hinter dem Franzosen her gewesen sein und dem Management von Coman ein Gehalt in Höhe von acht Millionen Euro netto in Aussicht gestellt haben.

Beim FC Bayern verdient der 24-Jährige angeblich zwölf Millionen Euro brutto, womit er sich im teaminternen Gehältervergleich im Mittelfeld befindet. Offenbar wünscht sich Coman mehr finanzielle Wertschätzung vom FCB.

FC Bayern: Verhandlungen mit Transferkandidat Max Aarons laufen

Das Interesse des FC Bayern an Max Aarons (21) von Norwich City ist schon länger bekannt. Angeblich soll der FCB den Rechtsverteidiger bereits seit zwei Jahren scouten, nun hat der Verein laut Sky Sports mithilfe eines Vermittlers Verhandlungen mit dem englischen Zweitligisten über einen Transfer aufgenommen.

Allerdings verlangt Norwich City dem Bericht zufolge eine Ablöse zwischen 34 und 40 Millionen Euro. Aarons steht in England noch bis 2024 unter Vertrag. In der aktuellen Spielzeit kam er in 31 Pflichtspieleinsätzen auf ein Tor und drei Vorlagen.

Lothar Matthäus kann sich Thiago-Rückkehr zum FC Bayern vorstellen

Lothar Matthäus hat eine Rückkehr von Thiago zum FC Bayern ins Gespräch gebracht. "Wie wäre es eigentlich, wenn die Bayern Thiago wieder zurück nach München holen?", so der deutsche Rekordnationalspieler bei Sky: "Er kommt in Liverpool nicht in Tritt und in München wird er von Hansi Flick und den Fans vermisst."

Für immer dankbar, @fcbayern ! Bayern wird immer ein Stück Heimat für mich sein. #MiaSanMia ❤️ pic.twitter.com/aFlWADLvFQ — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020

Thiago hatte den deutschen Rekordmeister im Sommer nach acht Jahren in Richtung des FC Liverpool verlassen. Trotz seines Abschieds genießt der 29-Jährige bei Karl-Heinz Rummenigge allerdings ein hohes Ansehen: Bei diesem hatte sich Thiago damals im Parkhaus der Säbener Straße emotional verabschiedet.

"Er hat mich fünf Minuten lang in den Arm genommen und geweint", verriet Rummenigge im September bei Sky90. Matthäus ist sich deshalb sicher: "Wer sich so emotional von Karl-Heinz Rummenigge verabschiedet, für den ist die Tür mit Sicherheit niemals ganz verschlossen", so der 59-Jährige.

Offiziell: FC Bayern verlängert mit beiden Torhütern der U19

Der FC Bayern hat die beiden Nachwuchstorhüter Manuel Kainz und Johannes Schenk länger an sich binden können. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag verkündete, hat Kainz seinen Vertrag bis Juni 2022 und Schenk bis 2024 verlängert.

🟥 Der #FCBayern hat zwei hoffnungsvolle Nachwuchstorhüter länger an sich gebunden.



Manuel #Kainz (3.3.2002) hat einen neuen Vertrag bis Juni 2022 unterschrieben und Johannes #Schenk (13.01.2003) bis Juni 2024.



ℹ Alle Infos: https://t.co/Dxgd7C3IeM #MiaSanMia pic.twitter.com/DLFdcVtegF — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) February 16, 2021

"Wir freuen uns sehr, dass wir sie von einem weiteren gemeinsamen Weg überzeugen konnten und sie bei uns am Campus ihre Entwicklung fortsetzen werden", freute sich Jochen Sauer, der beim FC Bayern für das Nachwuchsleistungszentrum zuständig ist.

Kainz und Schenk teilen sich in der laufenden Saison die Torhüterposition in der U19 und spielen für die kommende Spielzeit eine Rolle in den Planungen bei den Amateuren. Kainz ist seit 2015, Schenk seit 2017 beim deutschen Rekordmeister.

FC Bayern: Benjamin Pavard verrät "Bayern-Rezept" zum Sextuple

Benjamin Pavard (24) schoss den FC Bayern München mit seinem Treffer im Finale um den Weltpokal gegen Tigres zum sechsten Titel, in der Sport Bild verriet der Franzose nun das Geheimnis des FCB: "Wir haben eine großartige Mannschaft voller toller Einzelkönner, aber wir alle wissen, dass die Erfolge nur durch den unfassbaren Teamgeist zustande kamen, das ist das Bayern-Rezept."

"Wir haben eine historische Reise hinter uns, durch die uns die Bayern-Mentalität getragen hat", führte Pavard weiter aus. Dabei nannte er vor allem die "Terminhatz" in der aktuellen Saison als herausfordernd. Dennoch: "Wir haben damit die letzte Mission des Jahres 2020 abgeschlossen. Das ist großartig!"

