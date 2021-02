FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Angeblicher FCB-Kandidat Netz bleibt wohl in Berlin, Baku spricht über Bayern-Interesse

Der FC Bayern München ist nach dem Ausflug zur Klub-WM zurück in Deutschland und schließt heute gegen Arminia Bielefeld den 21. Spieltag der Bundesliga ab. Angestoßen wird um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Trotz Jetlag will der Tabellenführer seine Verfolger weiter auf Abstand halten. Der Rekordmeister muss dabei allerdings ohne Thomas Müller auskommen. Im Hinspiel sorgte Bayerns zweitbester Scorer noch mit zwei Toren und einer Vorlage maßgeblich für den 4:1-Sieg.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld - Das Montagsspiel läuft live im TV und via LIVE-STREAM: Goal präsentiert Euch alle Informationen dazu, wo Ihr das Duell heute Abend live verfolgen könnt. Zudem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

FC Bayern München: Luca Netz verlängert wohl bei Hertha BSC

Hertha-Juwel Luca Netz lässt das angebliche Interesse des FC Bayern München offenbar kalt. Wie der kicker berichtet, sieht der 17-jährige Linksverteidiger seine Zukunft bei den Berlinern, wo sich sein Vertrag an seinem 18. Geburtstag im Mai automatisch bis 2023 verlängern soll.

Herthas Sportdirektor Arne Friedrich hatte zudem am Sonntag im Doppelpass bei Sport1 betont: "Wir haben einen Plan mit ihm. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir noch lange viel Freude an Luca haben werden."

Netz hatte Anfang Januar gegen Schalke für Hertha in der Bundesliga debütiert. Am Samstag gelang ihm beim 1:1 in Stuttgart im siebten Einsatz sein erstes Bundesliga-Tor.

Wolfsburg statt Bayern München - Ridle Baku: "Hatte mich bereits entschieden"

Abwehrspieler Ridle Baku (22) vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hat verraten, warum es ihn nicht interessiert hat, dass der FC Bayern München im vergangenen Sommer über einen Transfer nachgedacht hat.

"Ich hatte mich zu der Zeit bereits für den VfL entschieden, sodass es Richtung Bayern gar keine Gedanken gab", erklärte der Nationalspieler nun in einem Interview mit Sport1. Im Oktober hatte der kicker berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister im Sommer 2020 mit einem Transfer des 22-Jährigen befasst hat.

Demnach habe der frischgebackene Klubweltmeister Baku seinerzeit verpflichten wollen, um ihn dann für ein weiteres Jahr an seinen Ex-Verein Mainz 05 auszuleihen. Aus dem Transfer wurde bekanntlich nichts, am Ende holte der deutsche Rekordmeister Rechtsverteidiger Bouna Sarr für acht Millionen Euro von Olympique Marseille für die Rechtsverteidigerposition.

Jedoch habe das Interesse des amtierenden deutschen Meisters keine Rolle für seine Zukunftsentscheidung gespielt. In Wolfsburg blüht der 22 Jahre alte Allrounder regelrecht auf, er debütierte unter anderem bereits für die A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw.

FC Bayern München, News: Choupo-Motings Vertrag soll wohl verlängert werden

Bayern Münchens Back-Up im Sturm, Eric Maxim Choupo-Mouting, soll beim Rekordmeister seinen Vertrag um ein Jahr verlängern, wie der Kicker berichtet. Der 31-Jährige war im Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen und unterschrieb einen Einjahresvertrag bis Ende Juni 2021.

Trotz seiner Rolle als Ersatzspieler sollen die Verantwortlichen in München überaus zufrieden mit dem Deutsch-Kameruner sein. Nur einmal stand er dieses Jahr in der Startelf, neun Mal wurde Choupo-Moting eingewechselt.

In der Mannschaft nimmt der Back-Up von Robert Lewandowski jedoch eine wichtige Position ein. Durch seine Mehrsprachigkeit kommt der Stürmer bei vielen Mitspielern gut an und kann vermitteln.

"Ich glaube, um den größtmöglichen Erfolg zu haben, brauchts du eine Breite im Kader. Bei Paris hatten wir eine sehr große Konkurrenz vorne. Lewandowski ist für mich der beste Stürmer der Welt, aber kein Stürmer kann alle Spiele machen. Ich bin selbstbewusst genug um zu sagen, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen kann", sagte Choupo-Moting zu seiner Rolle bei den Bayern.

FC Bayern: Thomas Müller meldet sich nach Corona-Infektion: "Mir geht's ordentlich"

Nach seinem positiven Coronatest meldet sich Bayern-Angreifer Thomas Müller zu Wort und gibt ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Der an Corona erkrankte Profi Thomas Müller hat bei seiner ersten öffentlichen Äußerung seit seiner Rückkehr aus Katar gesundheitlich Entwarnung gegeben. "Hallo Leute, die letzten Tagen waren sehr turbulent", sagte der Offensivspieler von Klub-Weltmeister Bayern München in einer Videobotschaft auf Instagram , "mir geht's soweit ordentlich, und ich hoffe, dass wir uns auch bald wiedersehen."

Müller bedankte sich mit leicht belegter Stimme "ganz, ganz herzlich für die Genesungswünsche" der Fans. Außerdem wünschte er "allen Liebenden und Liebespärchen und denen, die es in Zukunft vielleicht werden wollen", einen schönen Valentinstag. "Alles Gute, machen wir's Beste draus. Bis bald, ciao!", schloss er den Beitrag.

Müller hatte nach seinem positiven Test das Finale der Klub-WM gegen Tigres UANL (1:0) verpasst. Die Bayern waren am Freitag zunächst ohne ihren Wortführer nach Hause zurückgekehrt. Müller reiste in einem Sanitätsflieger nach.

Kommentar zum FC Bayern: Flick führt seine eigene Kritik ad absurdum

Flick hat auf die Kritik von Gesundheitsexperte Lauterbach am FCB reagiert - und dabei nachvollziehbare Punkte selbst ad absurdum geführt. Den kompletten Kommentar zu Hansi Flicks Interview findet ihr im Link.

Rund sieben Minuten lang hatte Hansi Flick bei einer Pressekonferenz am Sonntagmittag über die Personalsituation seines FC Bayern München, mögliche taktische Umstellungen und Neuzugang Dayot Upamecano gesprochen. Dann wurde er nach seiner Meinung zur Kritik von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am aktuellen Vorgehen des Profifußballs sowie konkret den Umständen der Reise des FC Bayern zur Klub-WM nach Katar, bei der das historische Sextuple fixiert wurde, gefragt.

Flick schaute nach unten, blinzelte ein paar Mal, hielt kurz inne und begann eine rund vierminütige Brandrede. Sonst stets diplomatisch und besonnen, äußerte sich der 55-Jährige in einer von ihm ungekannten Schärfe. Flick nannte nachvollziehbare Punkte, ehe er seine eigenen Worte ad absurdum führte.

"Der Herr Lauterbach hat immer zu irgendwas einen Kommentar abzugeben", sagte Flick, der sich daran sichtlich störte und hinzufügte : "Wenn ich nicht in der Verantwortung stehe und mir am Ende das Ergebnis anschaue, kann ich das immer leicht bewerten." Es ist tatsächlich einfacher, Entscheidungen zu kritisieren, als solche zu treffen. Lauterbach hatte sich genau wie viele andere Politiker und Gesundheitsexperten in den vergangenen Monaten mit reichlich scharfer Kritik am Vorgehen des Profifußballs hervorgetan.

