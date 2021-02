FC Bayern verliert in Frankfurt - Manuel Neuer sauer: "Nichts aus Bielefeld gelernt"

Nach schwacher erster Halbzeit steigert sich der FC Bayern in Frankfurt zwar, verliert am Ende aber dennoch. Manuel Neuer übte hinterher Kritik.

Kapitän Manuel Neuer zeigte sich im Interview nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt am Samstag enttäuscht von der Leistung der Mannschaft.

"Wir haben nicht aus dem Bielefeld-Spiel gelernt", spielte der Welttorhüter bei Sky auf das 3:3 gegen die Arminia am Montag an, bei dem der FCB zur Pause ebenfalls mit 0:2 in Rückstand gelegen hatte. "Es muss von Anfang an Aggressivität auf dem Platz sein, wir müssen hellwach sein. Erst in der zweiten Halbzeit haben wir zugelegt", führte Neuer aus.

FC Bayern verliert in Frankfurt - Hansi Flick: "Die Spieler sind auch nur Menschen"

Trainer Hansi Flick äußerte sich indes verständnisvoller über den fahrigen Auftritt in der ersten Hälfte, in der Daichi Kamada (12.) und Amin Younes (31.) die Eintracht auf die Siegerstraße brachten: "Die Spieler sind auch nur Menschen, die Personaldecke ist angespannt", sagte Flick. "Aber es ist eine lange Saison. Wenn alle zurückkommen und wir so spielen wie nach der Pause, holen wir unsere Punkte."

Robert Lewandowski hatte in der 53. Minute den 1:2-Anschlusstreffer erzielt, trotz längerer Druckphasen kamen die Bayern allerdings nicht mehr zum Ausgleich. Bei einem Sieg von RB Leipzig bei Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) würde der Vorsprung des Tabellenführers auf den ärgsten Verfolger auf zwei Punkte schmelzen. "Wenn wir Punkte abgeben wie gegen Bielefeld und spielen wie in der ersten Halbzeit, dann ist es natürlich so, dass der Vorsprung schmilzt", sagte Flick zur aktuellen Lage.