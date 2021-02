FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Süle spielt wohl auf Bewährung, Flick bewundert Wenger

Ob Niklas Süle dem FC Bayern erhalten bleibt, sollen die nächsten Wochen zeigen. Hansi Flick schwärmt von Arsene Wenger. Alle News und Gerüchte.

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern: Niklas Süle spielt in den kommenden Wochen offenbar auf Bewährung

Verteidiger Niklas Süle spielt beim FC Bayern in den kommenden Wochen offenbar auf Bewährung. Dies berichtet der kicker. Sollte der 25-Jährige die Verantwortlichen in diesem Zeitraum nicht überzeugen können, ist ein Abgang im Sommer wahrscheinlich.

Demnach wolle der FC Bayern bis zur neuen Saison Klarheit schaffen, wie die Zukunft des gelernten Innenverteidigers aussieht. Entweder soll er seinen bis 2022 laufenden Vertrag langfristig verlängern oder dem Verein durch einen vorzeitigen Wechsel eine Ablöse einbringen. Unter anderem wird der FC Chelsea als Interessent gehandelt.

Quelle: imago images / Nordphoto

Süle erlitt im Oktober 2019 seinen bereits zweiten Kreuzbandriss und feierte beim Champions-League-Triumph in Lissabon sein Comeback. In der aktuellen Saison kämpft er allerdings mit seiner Form, zudem werden ihm Gewichtsprobleme nachgesagt. Auch im Verein werden ihm laut kicker "eine zu lasche, lässige Einstellung und der Hang zur Bequemlichkeit" attestiert.

Nach einer Corona-Quarantäne verzichtete Trainer Hansi Flick im Spiel gegen Bremen in der Vorrunde sogar freiwillig auf Süle und erklärte im Anschluss: "Er war acht Tage in Quarantäne und ist dann zur Nationalmannschaft. Er hat zwei schwere Verletzungen gehabt, deswegen ist es wichtig, dass er zu 100 Prozent fit ist."

Auch in den folgenden Wochen stand Süle nicht regelmäßig in der Startelf, was Flick mit den guten Leistungen des Duos David Alaba und Jerome Boateng begründete. Zu Süles Zukunft sagte der Coach nur: "Er hat noch über ein Jahr Vertrag, wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Wie er seine Zukunft sieht, wo er seine Zukunft sieht."

FC Bayern: Süle auch gegen Bielefeld fehleranfällig

Der ehemalige Hoffenheimer, der 29-mal für die Nationalmannschaft auflief, kam zuletzt auch einige Male als Rechtsverteidiger zum Einsatz, beim 3:3 gegen Bielefeld zeigte er sich jedoch in gewohnter zentraler Rolle ebenso wie sein Nebenmann Bouna Sarr ein ums andere Mal nicht auf der Höhe.

Durch die feststehenden Abgänge von David Alaba und Javi Martinez ist Süle Stand jetzt als vierter Innenverteidiger neben Lucas Hernandez, Neuzugang Dayot Upamecano und Youngster Tanguy Nianzou eingeplant. In der Personalie Jerome Boateng, für dessen Verbleib sich Hansi Flick zuletzt stark machte, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Bayern-Trainer Hansi Flick verrät: "Ich habe Arsene Wenger bewundert"

Hansi Flick vom FC Bayern München hat in einem Interview mit France Football über seine Trainer-Vorbilder gesprochen. Außerdem sprach der 55-Jährige über die Stärke der Bundesliga im internationalen Vergleich und verriet, welches Spiel im Herbst 2019 die Wende beim Rekordmeister eingeleitet hat.

"Zu Beginn meiner Karriere habe ich vor allem den niederländischen Fußball verfolgt und bewundert", erklärte Flick und nannte unter anderem Johan Cruyff und Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal. "Ich habe außerdem mehrere Trainingseinheiten von Arsene Wenger beim FC Arsenal verfolgt und mich vor allem von seinem Offensivspiel inspirieren lassen." Wengers Bescheidenheit im Umgang mit jüngeren Trainern habe ihm imponiert, sagte Flick. "Ich liebte das Spiel von Arsenal mit Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires ... was die Attraktivität des Spiels anging, war das sensationell. Ich habe Arsene bewundert."

Quelle: Imago Images / Sportimage

FC Bayern: Benjamin Pavard wohl positiv auf Corona getestet

Der FC Bayern hat offenbar den siebten Corona-Fall in den eigenen Reihen zu vermelden. Wie Sky berichtet, sei Verteidiger Benjamin Pavard positiv auf das Virus getestet worden. Sollte sich dies bewahrheiten, muss sich der Franzose für 14 Tage in Quarantäne begeben und würde so das Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom verpassen (23. Februar).

Pavard wäre der insgesamt siebte positiv getestete Spieler beim FC Bayern. Zuvor wurden bereits Serge Gnabry, Leon Goretzka, Niklas Süle, Joshua Zirkzee, Javi Martinez und Thomas Müller positive Testergebnisse zum Verhängnis.

Quelle: Getty Images

