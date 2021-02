Eintracht Frankfurt gegen Bayern München: Das Topspiel der Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen, Highlights und Co.

Am 22. Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt den Tabellenführer Bayern München zum Top-Duell in der Bundesliga. Können die Frankfurter dem Deutschen Meister ein Bein auf dem Weg zum neunten Titel in Folge stellen und vielleicht selbst noch in den Titelkampf eingreifen?

Die SGE ist seit zehn Spielen in der Liga ungeschlagen und damit bis auf den dritten Tabellenplatz geklettert. Von den zehn Partien konnten die Hessen deren acht gewinnen und mussten nur gegen Gladbach und Freiburg jeweils ein Unentschieden hinnehmen. Mit der Rückkehr von Luka Jovic ist die Eintracht auch in der Offensive variabler geworden.

Die Bayern mussten sich nach ihrer Katarreise zur Klub-WM am Montag mit einem 3:3-Unentschieden gegen Arminia Bielefeld begnügen. Dabei kamen die Münchner nach 0:2- und 1:3-Rückstand zurück und konnten gerade noch einen Punkt gegen den Aufsteiger retten. Vor der Champions League-Woche steht nun noch die schwere Partie in Frankfurt an. Anstoß ist am Samstag, 20.02.2021 um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park.

Eintracht Frankfurt gegen Bayern München heute live: Das Topspiel der Bundesliga im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag Begegnung SG Eintracht Frankfurt (3. Platz) - FC Bayern München (1. Platz) Ort Deutsche Bank Park, Frankfurt Anstoß Samstag, 20.02.2021, 15.30 Uhr

Eintracht Frankfurt vs. Bayern München heute live: Das Topspiel der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM

Leider wird das Top-Duell der Bundesliga am 22. Spieltag nicht live im Free-TV zu sehen sein. Keiner der öffentlich-rechtlichen Sender konnte sich die Rechte an der Übertragung sichern.



Eintracht Frankfurt gegen Bayern München heute live: Das Topspiel der Bundesliga im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt auch weiterhin die Wochenendspiele der Bundesliga live und exklusiv in seinem Programm.

Für Neukunden kostet das Bundesliga Paket von Sky derzeit 25 Euro monatlich im Jahresabo (ab dem 13. Monat: 30 Euro).

Eintracht Frankfurt vs. Bayern München heute live: Das Topspiel der Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Go

Das Topspiel der Bundesliga könnt Ihr mit Sky natürlich auch als LIVE-STREAM auf bis zu vier verschiedenen Endgeräten sehen. Die Sky Go-App richtet sich an reguläre Kunden des Bezahlsenders, die damit das Programm auf Ihren Tablets , Smartphones und Laptops empfangen können.

Eintracht Frankfurt gegen Bayern München heute live: Das Topspiel der Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Für alle, die sich nicht für ein ganzes Jahr an Sky binden möchten, gibt es mit Sky Ticket eine flexiblere Alternative. Mit dem SuperSport Monat für 29,99 Euro (monatlich kündbar) könnt Ihr die Bundesliga am Wochenende sehen.

Eintracht Frankfurt vs. Bayern München: Die Highlights der Bundesliga bei DAZN

Eintracht Frankfurt gegen Bayern München: Der LIVE-TICKER von Goal

Eintracht Frankfurt vs. Bayern München: Die Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs. Bayern München: Die Aufstellungen