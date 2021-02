FC Bayern: Transferpläne wegen Tolisso-Verletzung angeblich in Gefahr

Corentin Tolisso fällt bei den Bayern monatelang aus. Müssen die Münchner nun deswegen ihre Pläne für das Sommertransferfenster anpassen?

Die schwere Sehnenverletzung von Corentin Tolisso könnte sich für den FC Bayern München offenbar als doppelt bitter erweisen. Nicht nur fehlt dem Rekordmeister ein weiterer Spieler wohl bis zum Saisonende, die Verletzung des französischen Nationalspielers könnte außerdem negative Auswirkungen auf die Transferpläne im Sommer haben, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Demnach hätten sich die Verantwortlichen von einem offenbar angedachten Verkauf Tolissos bis zu 25 Millionen Euro an Transfereinnahmen erhofft, die anschließend in neues Personal hätten reinvestiert werden können und für die Verpflichtungen von beispielsweise Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) oder Eduardo Camavinga (Stade Rennes) benötigt werden würden.

Neuhaus und Camavinga wurden zuletzt immer wieder mit dem FCB in Verbindung gebracht. Während der deutsche Nationalspieler in Gladbach übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel im Vertrag in Höhe von 40 Millionen Euro haben soll, müssten die Bayern für Camavinga einen Betrag jenseits der 50 Millionen Euro hinlegen.

Dies bestätigte dessen Berater Jonathan Barnett im Gespräch mit Goal und SPOX ebenso wie die Tatsache, dass der 18-Jährige unter anderem von Real Madrid, dem FC Barcelona und "Vereinen aus Deutschland" umworben werde.

Angesichts der abermals schweren Verletzung und langen Ausfallzeit Tolissos, der 2017 für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FCB gewechselt war, ist ein für den FC Bayern lukrativer Tolisso-Abgang im Sommer nun jedoch so gut wie ausgeschlossen.

Der bereits fixierte Verpflichtung von Dayot Upamecano (für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig) könnte demnach in Zeiten der Coronavirus-Pandemie und ihrer negativen Auswirkungen auf die finanzielle Lage der einzige große Transfer der Münchner im Sommer bleiben.

Tolisso beim FC Bayern vom Verletzungspech verfolgt

Tolisso hatte sich am Donnerstag im Mannschaftstraining bei einer Schussübung einen Muskelsehnenriss an der Vorderseite des linken Oberschenkels zugezogen und war bereits am Freitag operiert worden. Bayern-Trainer Hansi Flick sprach auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Bundesligaspiel in Frankfurt von einer "Tragödie" und einer Ausfallzeit von mindestens drei Monaten, die wohl mehr als nur optimistisch kalkuliert ist.



Quelle: Getty Images

"Es tut mir sehr leid, er hatte große Schmerzen. Er hat gerade gezeigt, welche Qualitäten er hat. Ich bin von ihm mehr als überzeugt. Coco braucht Rhythmus und den hätte er jetzt bekommen", sagte Flick und deutete somit an, dass er fest mit Tolisso als Startelfkandidat in den kommenden Wochen geplant hatte: "Ich hoffe, dass alles gut verlaufen ist, und dann werden wir ihn unterstützen."

Für den Weltmeister von 2018 ist es die mittlerweile dritte schwere Verletzung seit seinem Wechsel zum FCB im Sommer 2017. Im September 2018 hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen, im April 2020 musste er sich einer Operation am Knöchel unterziehen, zwischenzeitlich hatte er außerdem immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen. Insgesamt verpasste er durch Verletzungen bereits 63 Pflichtspiele in seinen dreieinhalb Jahren in München.

Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft nur noch bis 2022. Auch deshalb galt er für den kommenden Sommer als Verkaufskandidat. Zu selten hatte er seine Qualitäten im Mittelfeldzentrum der Bayern gezeigt und war zuletzt hinter den gesetzten Leon Goretzka und Joshua Kimmich lediglich Flicks Edelreservist für den Fall, dass einer der beiden ausfällt.

Tolisso-Vertrag? Rummenigge: "Müssen eine Lösung finden"

"Tolisso hat im Sommer noch ein Jahr Vertrag. Entweder verlängern wir oder müssen eine Lösung finden. Diese beiden Optionen liegen auf dem Tisch. Ich kann weder die eine noch die andere ausschließen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt bezüglich der Zukunft des 26-Jährigen.

In der Vergangenheit soll Tolisso bereits von Manchester United umworben worden sein, einen Wechsel auf Leihbasis soll der FCB im Januar 2020 jedoch nach kicker-Angaben abgelehnt haben. Zuletzt wurde Inter Mailand als möglicher Interessent genannt.