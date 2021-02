FC Bayern München, News und Gerüchte am Montag: Alle Infos zum Lazio-Duell, Niklas Süle vor Abschied?

Miroslav Klose warnt den FC Bayern vor Lazio Rom und Ciro Immobile

DFB-Rekordtorjäger Miroslav Klose warnt Titelverteidiger Bayern München vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom am Dienstag vor seinem Ex-Klub.

"Wir müssen wieder unsere gewohnte Leistung bringen, sonst sind wir kein Favorit", sagte er dem kicker : "Und wir müssen auf das gegnerische Umschaltspiel achten, das ist Lazios Stärke."

Als "besonders gefährlich" stuft der Co-Trainer von Hansi Flick Stürmer Ciro Immobile ein. "Für seine Tore braucht Immobile wenige Chancen, was für seine Qualität spricht. Er hat ein ganzes Paket, ist beidfüßig und kopfballstark", sagte Klose über den früheren Dortmunder.

Bayern - Lothar Matthäus: Wenn Niklas Süle geht, muss Jerome Boateng beim FCB bleiben

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet offenbar mit einem Abgang von Niklas Süle und empfiehlt Bayern München daher den Verbleib von Jerome Boateng.

Nach Ansicht von Matthäus hänge die Zukunft von Boateng, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, maßgeblich von den geplanten Vertragsgesprächen mit seinem Rivalen in der Innenverteidigung ab.

"Es kommt darauf an, was Niklas Süle machen wird. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag und ich habe gehört, Bayern will keinen zweiten Fall Alaba", sagte der 59-Jährige bei seiner Vorstellung als neuer Markenbotschafter von Interwetten.

Lazio-Stürmer Ciro Immobile: Bayerns Robert Lewandowski "bester Neuner der Welt"

Ciro Immobile geht mit gehörigem Respekt vor Weltfußballer Robert Lewandowski in das Duell der beiden Toptorjäger.

"Er ist ein kompletter Stürmer. Ich denke, er ist aktuell der beste Neuner der Welt, deshalb müssen wir extrem aufpassen", sagte der Angreifer von Lazio Rom vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag gegen Titelverteidiger Bayern München bei uefa.com .

"Was ich an Robert Lewandowski mag? Die Tatsache, dass er nie zufrieden ist. Er will sich jedes Jahr weiter verbessern und über seine Grenzen hinausgehen", führte Immobile weiter aus: "Es war absolut verrückt, dass ich ihn im Rennen um den Goldenen Schuh geschlagen habe."

Niklas Süle beim FC Bayern in der Warteschleife: Warum ein Abschied nicht ausgeschlossen ist

Sind die Verantwortlichen des FC Bayern vollends von einem ihrer Spieler überzeugt, dann bringen sie das in der Öffentlichkeit für gewöhnlich auch unmissverständlich zum Ausdruck. Niklas Süle, darauf deutete jedenfalls der Auftritt von Karl-Heinz Rummenigge im Aktuellen Sportstudio am Samstagabend hin, scheint Bayern-intern derzeit nicht allzu hoch im Kurs zu stehen.

Erst kritisierte der Vorstandsvorsitzende die Leistung des Verteidigers bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Eintracht Frankfurt, dann druckste er herum, als Moderator Jochen Breyer ihn fragte, ob Süle das Zeug zum künftigen Abwehrchef der Münchner habe.

