FC Bayern München heute: Richards kommt wohl im Sommer aus Reading, ohne sieben Stars gegen Bielefeld - alle News und Gerüchte zum FCB

Der FC Bayern muss gegen Bielefeld ohne Sieben auskommen. Derweil hat man wohl den nächsten Sommertransfer eingetütet. Alle News zum FCB am Sonntag.

Klub-Weltmeister FC Bayern München am Sonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Bericht: FC Bayern verpflichtet Omar Richards vom FC Reading

Klub-Weltmeister Bayern München treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat offenbar den nächsten Abwehrspieler verpflichtet. Nach dem französischen Nationalspieler Dayot Upamecano (22/RB Leipzig) kommt Linksverteidiger Omar Richards vom englischen Zweitligisten FC Reading. Das berichtet der kicker . Der 23-Jährige ist ablösefrei.

Richards hat für Reading 77 Zweitligaspiele (zwei Tore) bestritten. Auf der linken Abwehrseite der Münchner ist er als Ersatz für Alphonso Davies vorgesehen. Mit Weltmeister Lucas Hernandez plant Trainer Hansi Flick nach dem Abgang von David Alaba und dem erwarteten Abschied von Jerome Boateng im Zentrum.

Bild: Getty Images

FC Bayern mit Personalsorgen: Sieben FCB-Stars fehlen gegen Arminia Bielefeld

Klub-Weltmeister Bayern München geht mit erheblichen Personalproblemen in das Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld am Montag (20.30 Uhr live auf DAZN). Thomas Müller wird nach seiner Corona-Erkrankung ebenso fehlen wie die vom Virus genesenen Leon Goretzka und Javi Martinez.

Darüber hinaus fallen Serge Gnabry (Muskelfaserriss) und Jerome Boateng (private Gründe) aus. Auch Alexander Nübel (Syndesmoseanriss) und Tanguy Nianzou (Muskelbündelriss) fehlen.

"Ich hoffe, dass er schnell wieder zu Kräften kommt und bald wieder zur Verfügung steht", sagte Trainer Hansi Flick über Müller, mit dem er am Samstag telefoniert hatte. Zur Teamsitzung am Sonntag schaltete er Müller über Video zu. "Ich kann mir Thomas in Isolation gar nicht vorstellen", sagte Flick, "er ist ein Mensch, der gerne und viel kommuniziert."

Bild: Getty Images

Offiziell: FC Bayern verkündet Verpflichtung von Dayot Upamecano von RB Leipzig

Der Wechsel von Abwehrspieler Dayot Upamecano innerhalb der Bundesliga von RB Leipzig zu Bayern München ist nun auch offiziell. Beide Klubs gaben am Sonntag den Transfer zum Saisonende bekannt.

Upamecano zieht seine vertraglich fixierte Ausstiegsklausel und trägt ab dem 1. Juli das Bayern-Trikot. Beim Rekordmeister unterschrieb der 22 Jahre alte Franzose einen Fünfjahresvertrag bis 2026. Als Ablöse sollen dem Vernehmen nach 42,5 Millionen Euro an RB fließen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Die Begegnung Bayern München gegen Arminia Bielefeld schließt den 21. Spieltag ab. Goal erklärt, wie das Spiel am Montag übertragen / gezeigt wird.

Bild: Getty Images

FC Bayern München - Hansi Flick über Lauterbach: "Kann die sogenannten Experten langsam nicht mehr hören"

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat sich bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld (Montag, 20.30 Uhr live auf DAZN) gegen die Kritik an der Sonderrolle des Fußballs in Pandemie-Zeiten gewehrt und die Politik um "sogenannte Experten" wie Karl Lauterbach scharf attackiert .

"Sie sollen sich zusammensetzen und eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann Licht am Ende des Tunnels sieht. Das ist aktuell zu wenig", schimpfte Flick am Sonntag.

Er habe das Gefühl, "dass jeder aus der Situation seinen Profit schlagen will und darauf schaut: Wie kann er bei der nächsten Wahl ein paar Prozentpunkte mehr machen", führte Flick sichtlich aufgebracht aus: "Das ist weit an dem vorbei, was sie als Aufgabe haben: Gemeinsam zu arbeiten, dass es irgendwann zu einer Normalität kommt."

FC Bayern: Hansi Flick spricht über DFB-Gerüchte

Hansi Flick hat kein Interesse an einer Rückkehr zum DFB als möglicher Nachfolger von Joachim Löw. "Ich weiß, was es bedeutet, beim FC Bayern zu arbeiten, und sehe keinen Grund, über etwas anderes nachzudenken", sagte der 55-Jährige der Bild am Sonntag .

Er habe eine "tolle Mannschaft", ein "tolles Trainer-Team" und einen "tollen Staff", so Flick, "deswegen macht mir das hier sehr viel Spaß. Ich habe im Moment überhaupt keine Veranlassung, daran irgendetwas zu verändern." Bei den Bayern steht Flick noch bis Sommer 2023 unter Vertrag.

Löw, der bis zur WM 2022 in Katar an den DFB gebunden ist, traut sein früherer Assistent Flick eine erfolgreiche EM zu ("kriegt eine gute Mannschaft hin"). Löw habe "einen tollen Job gemacht, er macht immer noch einen tollen Job. Ich weiß noch aus meiner Zeit, wie alle von der Art und Weise geschwärmt haben, wie wir Fußball gespielt haben, als wir Weltmeister geworden sind. Das war eine Entwicklung, der er federführend voranstand."

Bild: Getty Images

Oliver Bierhoff hatte zuletzt bekundet, er wäre "verrückt", wenn er bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Löw nicht auch an Flick dächte. Karl-Heinz Rummenigge hingegen gefiel das gar nicht.

Es sei für den FC Bayern "überhaupt kein Thema", Flick im Falle eines Löw-Abschieds aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag zu entlassen, sagte der Vorstandschef bei Sport1 . "Wir werden nicht die Probleme des DFB lösen. Und wenn ich ehrlich bin: Wäre ich Trainer und sollte vom Arbeitgeber FC Bayern zum Arbeitgeber DFB wechseln, würde mir das lediglich ein Schmunzeln entlocken."

Neben seinen Äußerungen zu einem möglichen Job als Bundestrainer gab der scheinbar perfekte Flick auch eine Schwäche preis. "Obwohl wir uns auch zu Hause sehr, sehr gesund ernähren. Mein einziges Laster ist mal ein gutes Glas Wein und mal ein bisschen Süßigkeiten. Das ist leider mein Manko. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist auch Nervennahrung", verriet der Sextuple-Trainer.

FC Bayern, News: Joshua Kimmich nennt Wendepunkt für 6. Titel

Der FC Bayern hat mit seinem Sieg bei der Klub-WM in Katar seinen sechsten Titel der zurückliegenden Spielzeit geholt. Doch in der Saison war nicht alles rosig. Der Klub trennte sich in der Vorrunde von Niko Kovac und ersetzte ihn durch Hansi Flick. Bis zum Saisonende kassierten die Bayern dann nur noch zwei Niederlagen (gegen Leverkusen und direkt danach in Gladbach).

Joshua Kimmich hat nun bei Sport1 verraten, wann die Mannschaft merkte, dass in der Saison einiges drin sei: "Das war sicherlich beim Endturnier der Champions League. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel bei Chelsea standen wir mit einem Bein im Viertelfinale. Dann haben wir das Rückspiel gewonnen und ich dachte mir: 'Beim Endturnier ist alles möglich'. Nachdem wir gegen Barcelona 8:2 gewonnen haben, wusste ich, dass das ein Statement war. Das hat uns sehr viel Vertrauen gegeben. Auch in die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben."

Bild: Getty Images

Der Mittelfeldspieler, der einen großen Anteil an den Titeln hatte, erklärte weiter: "Die beiden Supercups haben wir dann relativ zügig nach der Champions League gewonnen. Die waren auch ein Fight. Dieser sechste Titel jetzt war auch ein hartes Stück Arbeit. Wir haben für den Titel hart gefightet." Sowohl im Champions-League-Finale als auch im Endspiel der Klub-WM bereitete er den Siegtreffer vor.

Bezeichnend für Kimmichs Einstellung war die Weltfußballer-Verleihung 2020. Mit Blick auf die fünf Trophäen sagte er zu Robert Lewandowski und Alphonso Davies : "Aber nicht nachlassen jetzt. Einer fehlt noch."

FC Bayern München: Die besten Assistgeber in der Bundesliga