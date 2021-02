FC Bayern München heute: Siegtreffer bei Klub-WM für Kinhöfer "irregulär", Pep Guardiola will Duell der "Sextuple-Sieger" - alle News und Gerüchte zum FCB

Bayerns Siegtreffer gegen Tigres ist umstritten und pep Guardiola hat eine kuriose Idee. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern am Freitag.

Klub-Weltmeister FC Bayern München am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern, News: Siegtreffer bei der Klub-WM für Ex-Schiri Kinhöfer "irregulär"

Der Siegtreffer von Benjamin Pavard für Bayern München im Finale der Klub-WM gegen Tigres UANL (1:0) hätte nach Meinung des früheren Bundesliga-Schiedsrichters Thorsten Kinhöfer nicht anerkannt werden dürfen. "Er hat den Ball an den Oberarm bekommen, direkt danach fällt das Tor. Dementsprechend ist es irregulär", sagte Kinhöfer bei Bild live über Vorarbeiter Robert Lewandowski.

Der Weltfußballer hatte den Ball nach einer Flanke für Pavard vorgelegt, der Franzose traf aus kurzer Distanz ins leere Tor (59.). Schiedsrichter Esteban Ostojich (Uruguay) ließ allerdings wohl nur die vermeintliche Abseitsposition Lewandowskis prüfen und erkannte dabei keine strafbare Aktion.

"Das ist ein Fehler des Videoschiedsrichters, der muss das erkennen", sagte der frühere FIFA-Referee Kinhöfer (52): "Dass das Endspiel der Klub-WM durch ein irreguläres Tor entschieden wird, hat ein Geschmäckle."

FC Bayern, News: Pep Guardiola gratuliert und will Lionel Messi anrufen

Begleitet von zahlreichen Glückwünschen ist der frisch gekürte Klubweltmeister Bayern München aus Katar zurückgekehrt. Nach dem sechsten von sechs möglichen Titeln endete der erfolgreiche Kurztrip des deutschen Rekordmeisters zur Klub-WM am Freitagmorgen mit der Landung in München. "MiaSanChampi6ns", twitterte der FC Bayern aus dem Flieger unmittelbar nach dem Touch Down.

Die Gratulanten standen nach dem historischen Finalsieg über Tigres UANL aus Mexiko (1:0) Schlange. So sendete der frühere Bayern-Coach Pep Guardiola eine 49-sekündige Videobotschaft via Twitter . "Großer Glückwunsch an die gesamte Bayern-Familie für diesen unglaublichen Erfolg. Wir sind so stolz, ich bin so stolz", sagte der spanische Coach von Manchester City und erlaubte sich noch ein Späßchen.

Guardiola wandte sich an Hansi Flick und erinnerte daran, dass vor den Bayern bislang nur der FC Barcelona unter Guardiola in der Saison 2008/09 sechs Titel in einer Spielzeit geholt hatte. "Vielleicht kann ich Messi anrufen und wir spielen um einen siebten Titel. Sag mir wann und wo und wir kommen. Mia san mia."

FC Bayern, News: Thomas Müller geht es nach Coronainfektion "ganz gut"

Thomas Müller von Klub-Weltmeister Bayern München geht es nach seinem positiven Coronatest den Umständen entsprechend gut . "Er ist etwas müde, aber ich denke, das ist normal, wenn man so eine Diagnose bekommt, da geht einem einiges durch den Kopf", sagte Trainer Hansi Flick nach dem Finalerfolg über Tigres UANL (1:0).

Ansonsten gehe es Müller "ganz gut", fügte Flick an. "Jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn so schnell wie möglich zurückbekommen." Müller sollte wegen seines positiven Tests in der Nacht getrennt von der Mannschaft nach München fliegen. Die Einreise erfolge in Absprache mit den Behörden, teilten die Bayern mit.

FC Bayern, News: Robert Lewandowski bei der Klub-WM zum besten Spieler gekürt

Weltfußballer Robert Lewandowski ist auch bei der Klub-WM zum besten Spieler gewählt worden. Der polnische Nationalspieler vom neuen Weltmeister Bayern München setzte sich bei der von der FIFA durchgeführten Wahl vor Andre-Pierre Gignac von Finalgegner Tigres UANL durch. Dritter wurde Lewandowskis Teamkollege Joshua Kimmich.

Lewandowski hatte die Bayern mit zwei Treffern im Halbfinale gegen den Al Ahly SC (2:0) ins Endspiel geführt. Gignac, der den Münchnern dort mit seinem mexikanischen Klub 0:1 unterlag, war insgesamt dreimal erfolgreich und sicherte sich die Torjägerkrone.

FC Bayern, Transfers: Neuer-Wechsel führte einst zum Magath-Aus auf Schalke

Der ehemalige Schalke-Trainer Felix Magath hat behauptet, dass sein Aus bei den Königsblauen auch mit der Personalie Manuel Neuer zusammenhing . Demnach habe er sich gegen einen Verkauf des aktuellen Welttorhüters zum FC Bayern gestellt, was ihn letzten Endes den Job kostete.

"Aus dem, was sich da erlebt habe, kann ich nur den Schluss ziehen, dass der Transfer von Manuel Neuer in Gelsenkirchen schon entschieden war, als ich kam", blickte der 67-Jährige im Bild-Phrasenmäher auf die damalige Zeit zurück. Im Sommer 2009 hatte Magath das Traineramt auf Schalke übernommen.

Seiner Meinung nach sei der Transfer des Schalker Eigengewächses nach München zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies und Bayern-Präsident Uli Hoeneß bereits vor seiner Ankunft abgesprochen worden. Diese sind seit langem freundschaftlich verbunden, während Magath zu beiden ein kühles Verhältnis pflegte.

Tönnies war bestrebt, mit Neuer ein Jahr vor dessen Vertragsende noch eine Ablöse zu generieren und ließ den 96-fachen Nationalspieler 2011 für 30 Millionen Euro ziehen, Magath sah dies anders und hatte sich stattdessen lieber mit einem ablösefreien Abgang abgefunden: "Ich denke, das war ein Knackpunkt. Denn natürlich hat man mich von Schalker Seite angesprochen, man müsse Manuel Neuer verkaufen. Ich habe dann gesagt: Nein, den verkaufen wir nicht. Das mache ich nicht mit."

Er selbst habe Neuer noch zwei Vertragsangebote unterbreitet, allerdings überhaupt keine Rückmeldung mehr bekommen, obwohl er Neuer persönlich sehr schätze. Ihm sei dann klar gewesen, dass ein Wechsel des Keepers nicht mehr zu verhindern sei. "Ich glaube schon, dass das klar war und dass man gar nicht mehr verhandeln wollte. Und deswegen war ich dann auch ein Problem für die handelnden Personen, vor allen für Tönnies." Im Rückblick sehe er dies "als Grund, warum sich Clemens Tönnies gegen mich gestellt hat".