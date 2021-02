FC Bayern München heute: Müller nach Corona-Infektion in München gelandet, Salihamidzic bestätigt Upamecano-Transfer - alle News und Gerüchte zum FCB

Müller ist nach seiner Corona-Infektion in München gelandet und Salihamidzic hat den Upamecano-Transfer bestätigt. Alle News zum FC Bayern am Samstag.

Klub-Weltmeister FC Bayern München am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern: Thomas Müller am späten Freitagabend in München gelandet

Nach seinem positiven Coronatest vor dem Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft in Katar ist Thomas Müller offenbar in München gelandet. Dies berichtet die Bild -Zeitung. Demnach landete der 31 Jahre alte Offensivspieler von Sextuple-Gewinner Bayern München am Freitag kurz vor Mitternacht mit einer Ambulanz-Maschine auf dem Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt.

Fotos zeigten, wie ein Mann in einem Ganzkörperanzug sowie mit Visier, Maske und Schuhüberziehern aus dem Flugzeug des Typs Bombardier Challenger 604 stieg. Auf dem Rollfeld empfingen ihn Zoll-Polizei, Flughafen-Transporter sowie ein mobiles medizinisches Team. 2014-Weltmeister Müller muss sich nun zu Hause in Quarantäne begeben.

Thomas Müller ist wieder gelandet - um 23.53 Uhr stieg er im „Mondanzug“ aus dem Quarantäne-Flieger. Alle Details gleich bei @BILD pic.twitter.com/ZcJ882za8r — Heiko Niedderer (@itstheicebird) February 12, 2021

Bereits am Freitagvormittag, gut 14 Stunden nach dem 1:0-Erfolg im Finale über Tigres UANL, war der Rest der Mannschaft des FC Bayern in München gelandet. Sportvorstand Hasan Salihamidzic war zunächst in Katar geblieben, um Müllers sichere Heimreise zu organisieren.

Für die Bundesliga-Spiele des Rekordmeisters am Montag (20.30 Uhr auf DAZN und im LIVE-TICKER ) gegen Arminia Bielefeld und am Samstag darauf bei Eintracht Frankfurt fällt Müller definitiv aus.

Bild: Getty Images

Upamecano: Nagelsmann reagiert gelassen auf Bayern-Bestätigung

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig hat erstaunlich gelassen auf die eigentümliche Kommunikations-Politik des FC Bayern München reagiert. Noch während des Bundesligaspiels der Leipziger gegen den FC Augsburg (2:1) am Freitagabend vermeldete die Bild -Zeitung, dass Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Wechsel von Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano zum Rekordmeister bestätigt habe.

"Wir haben nix bestätigt, ich habe mich mit der Mannschaft auf das Spiel konzentriert", sagte Nagelsmann zu dem Transfer. Der 33-Jährige hatte auch keine besondere Unruhe wahrgenommen. "Ich habe davon gar nichts erfahren, weil ich mich mit diesen Themen vor einem Bundesligaspiel nicht befasse."

Alles andere müsse man mit den Personen abklären, "die sich 20 Minuten vor dem Bundesligaspiel geäußert" hätten - also mit den Verantwortlichen des FC Bayern. Er wisse aber, dass Upamecano eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag habe, die im Sommer greift. Und deshalb sei es so, "dass der Ball nicht bei uns liegt, sondern beim Spieler."

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic bestätigt Verpflichtung von RB Leipzigs Innenverteidiger Dayot Upamecano

Der FC Bayern hat Dayot Upamecano von RB Leipzig verpflichtet. Das bestätigte FCB-Sportvortstand Hasan Salihamidzic gegenüber der Bild -Zeitung. Die Bayern ziehen die Ausstiegsklausel des 22-Jährigen in Höhe von 42,5 Millionen Euro .

Er könne den Vollzug des Transfers bestätigigen, "und darüber freuen wir uns beim FC Bayern sehr", sagte Salihamidzic in einem Interview, das um 20.43 Uhr von Bild veröffentlicht wurde - also eine knappe Viertelstunde nach Beginn des Freitagsspiels von RB Leipzig gegen den FC Augsburg.

Bild: Getty Images

Dort saß Upamecano erstmals in dieser Saison nur auf der Bank. "Grundsätzlich ist es so, dass er eine Ausstiegsklausel hat und wir nicht im Driver's Seat sitzen, mehr kann ich dazu nicht sagen", meinte RB-Sportdirektor Markus Krösche in der Halbzeit am DAZN -Mikrofon. Upamecano spiele nicht von Anfang an, "weil wir ein Champions-League-Spiel nächste Woche haben, das hat nichts mit anderen Dingen zu tun".

Nach Informationen von Goal und SPOX haben sich die Bayern seit November intensiv um Upamecano bemüht, neben Salihamidzic war auch Trainer Hansi Flick in die Gespräche involviert und half dabei, den Spieler von einem Wechsel an die Isar zu überzeugen. Der Status des FC Bayern als aktuell erfolgreichstes Team in Europa und die "French Connection" in der Mannschaft sollen die Entscheidung erleichtert haben.

