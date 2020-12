Manchester United will Ex-BVB- und Bayern-Kandidat Max Aarons

Bei United gibt es wieder Gedankenspiele um eine Verpflichtung von Max Aarons. Das Abwehrtalent wurde auch mehrfach bei deutschen Klubs gehandelt.

Premier-League-Rekordmeister zeigt nach Informationen von Goal und SPOX Interesse an einem Transfer des englischen Junioren-Nationalspielers Max Aarons (20) von . United-Coach Ole Gunnar Solskjaer hätte den jungen Rechtsverteidiger gerne in seinen Reihen und Gespräche in diese Richtung sind auch bereits geführt worden. Allerdings sieht es aktuell nicht nach einem Transfer in der kommenden Wechselperiode aus.

Aarons, so der Wunsch Solskjaers, soll bei den Red Devils auf der rechten Abwehrseite Druck auf Aaron Wan-Bissaka ausüben. Nach dem Abgang Diogo Dalots zur AC Mailand im vergangenen Sommer fehlt dem norwegischen Trainer dort eine Alternative. Jüngst half der gelernte Innenverteidiger Victor Lindelöf im Ligaspiel gegen auf der Außenbahn aus.

Max Aarons war beim BVB und Bayern München im Gespräch

Bereits vor dieser Spielzeit gab es Kontakt zwischen Aarons und United, konkret wurde dies allerdings nicht. Der schnelle Rechtsfuß steht einem Wechsel generell offen gegenüber, allerdings wäre seine Verpflichtung angesichts des bis 2024 laufenden Vertrags bei den Canaries ein kostspieliges Unterfangen. Und Manchester United plant eigentlich keine Großinvestitionen im Januar.

Aarons gilt auf der Insel als eines der größten Talente und wurde 2020 auch beim FC Bayern und als Neuzugang gehandelt. Während die Münchner wohl einen Transfer im Spätsommer prüften, schließlich aber Bouna Sarr aus Marseille verpflichteten, dachte man beim BVB wohl im Frühjahr über ihn nach, als es galt, einen Nachfolger für Achraf Hakimi zu finden.

Auch der soll seine Verpflichtung geprüft haben, ehe Sergino Dest von Ajax dort das Rennen machte.



Bild: imago images / Sportimage

Aarons, der sieben Länderspiele für Englands U20 absolviert hat, kam 2016 von Luton Town nach Norwich und hat dort mittlerweile den Sprung zum Stammspieler im Profikader geschafft. In dieser Saison absolvierte er 22 Einsätze (alle in der Startformation) für den Tabellenführer der und steuerte ein Tor und drei Assists bei.