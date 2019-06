FC Bayern München, News und Gerüchte: Zieht es Franck Ribery in die Premier League?

Franck Ribery soll ein Angebot aus der Premier League vorliegen. Derweil bestätigt Rummeigge das Interesse an Sane als Nachfolger. Alle FCB-News.

Franck Ribery könnte nach seinem Abgang beim bei einem Klub aus der Premier League landen. Dem Franzosen soll ein Angebot aus vorliegen.

Karl-Heinz Rummenigge bekräftigte derweil das Interesse der Bayern an Leroy Sane als Ribery-Nachfolger. Und auch Kai Havertz hat der FCB auf dem Zettel

Der FC Bayern München am Donnerstag. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Zieht es Franck Ribery in die Premier League?

Franck Ribery vom FC Bayern München hat angeblich ein Angebot aus der Premier League vorliegen. Aufsteiger soll den Franzosen auf die Insel locken. Das berichtet der kicker. Aktuell aber soll der Flügelspieler noch auf weitere Angebote warten, er hofft wohl auf einen größeren Klub.

Sheffield wurde in der vergangenen Saison hinter Tabellenzweiter in der und sicherte sich den Aufstieg. Trainiert wird das Team von Chris Wilder, der auf in weitgehend unbekannte Spieler setzt. Einen echten Star hatte die Mannschaft nicht in ihren Reihen.

Bislang war Ribery insbesondere mit einem Wechsel nach zu den Sydney Wanderers von Markus Babbel in Verbindung gebracht worden. Das soll aber ebenso wenig eine Option darstellen wie ein Umzug ins Emirat .

FC Bayern München: Rummenigge bekräftigt Interesse an Leroy Sane und Kai Havertz, Renato Sanches soll bleiben

Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat das Interesse an Leroy Sane von Manchester City und Kai Havertz von Bayer Leverkusen bekräftigt. Auch über Renato Sanches sprachder Vorstandsvorsitzende.

"Erst muss sich der Spieler entscheiden, wo er seine Zukunft sieht", sagte Rummenigge in der SportBild zu einem möglichen Transfer von Sane. Nachdem das Interesse des FCB zuletzt öffentlich gemacht worden war, lockten auch einige Nationalspieler ihren Teamkollegen nach München, wie zum Beispiel auch Nationalmannschaftskollege Serge Gnabry oder PSG-Star Julian Draxler.

Rummenigge aber betonte: "Ein Transfer ist immer ein Drei-Parteien-Geschäft." Der SportBild zufolge tendiert Sanes Familie zu einem Wechsel nach München, während sein Beraterteam auch eine Verlängerung bei den Citizens in Betracht zieht. Als Ablöse wären wohl rund 85 Millionen Euro fällig.

FC Bayern hat mit Kontakt wegen Kai Havertz

Mit Havertz hat der FC Bayern derweil nicht Kontakt, dafür aber mit Bayer Leverkusen: "Ich hatte vor Wochen aus Interesse ein Gespräch mit Rudi Völler." Rummenigge aber sieht keine Dringlichkeit, zumal ihm Völler sagte, dass die Werkself Havertz auf keinen Fall im Sommer 2019 ziehen lasse.

"Ich weiß nicht, ob Kai Havertz eines Tages in München spielen wird. Ich bin kein Freund davon, Dinge im Voraus zu bestimmen, wenn dazwischen zwölf Monate liegen. Kai Havertz ist ein guter Spieler, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Aber er hat einen Vertrag bis 2022", verkündete Rummenigge. Der 20-jährige Havertz wurde gerade erst zum besten Feldspieler der Saison gewählt.

Mit Blick auf mögliche Abgänge würde Rummenigge gerne an Renato Sanches festhalten. "Der Trainer ist grundsätzlich mit ihm sehr zufrieden", sagte er, verwies aber auch auf den Willen des Spielers.

Jerome Boatengs Wechsel vom FC Bayern zu PSG scheiterte am Veto von Kovac

Ein bereits vorverhandelter Wechsel von Abwehrspieler Jerome Boateng zu ist im vergangenen Jahr am Veto des Bayern-Trainers Niko Kovac gescheitert. "Am 28. August 2018 gab es ein Angebot von PSG, das wir akzeptieren wollten. Der Trainer hat sein Veto eingelegt", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der SportBild: "Das hat Jerome nicht gefallen, das habe ich damals gespürt."

Nach dem geplatzten Transfer im vergangenen Sommer soll die Bild erfahren haben, dass PSG-Sportdirektor Antero Henrique Schuld gewesen sein soll, da ein Angebot für den Innenverteidiger zu spät abgegeben wurde.

Kovac habe mit drei gestandenen Innenverteidigern in die Saison gehen wollen, so der 63-Jährige, der einen Abschied von Boateng in diesem Sommer wohl nicht verhindern würde: "Ich glaube, wir müssen eine für beide Seiten seriöse und faire Lösung finden. Das halte ich grundsätzlich für möglich."

FC Bayern München könnte Yannick Carrasco und Julian Draxler als Sane-Ersatz verpflichten

Der FC Bayern München hat angeblich den belgischen Angreifer Yannick Carrasco von Dalian Yifang und Nationalspieler Julian Draxler von Paris Saint-Germain auf seine Wunschliste gesetzt, sollte Leroy Sane nicht von nach München wechseln. Das berichtet die SportBild.

Demnach will der deutsche Rekordmeister dem bei Carrasco dazwischengrätschen, beide Parteien sollen sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden. Doch nicht nur der 25-jährige Belgier wird als Sane-Alternative gehandelt.

Julian Draxler, der zuletzt betonte, "keine Intention" zu haben, PSG zu verlassen, wird in München ebenfalls diskutiert. Das Chelsea-Talent Callum Hudson-Odoi befindet sich weiter auf der Liste des Double-Siegers, doch nach Informationen von Goal und SPOX steht dieser vor einer Vertragsverlängerung bei den Blues.

Gerüchte um Leroy Sane: Alphonso Davies scheut Konkurrenz beim FC Bayern nicht

Alphonso Davies würde einen Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern Münchenbegrüßen, auch wenn das weitere Konkurrenz für den kanadischen Flügelspieler bedeuten würde.

Bericht: Arjen Robben wurde angeboten

Bayern Münchens scheidender Flügelspieler Arjen Robben wurde offenbar dem italienischen Klub Lazio Rom angeboten. Dies berichtet Calciomercato.it am Montagabend.

Demnach könnte der 35-jährige Niederländer seine Karriere im Sommer in der fortsetzen, da sein am 30. Juni auslaufender Kontrakt einen ablösefreien Transfer ermöglichen würde.

Schenkt man den Informationen von Calciomercato.it Glauben, dann befinden sich die Berater des Linksfußes auch mit zwei weiteren Serie-A-Klubs in Gesprächen. Diese werden jedoch namentlich nicht genannt.