FC Bayern München: Zieht es Franck Ribery in die Premier League?

Franck Ribery könnte offenbar in die Premier League wechseln. Aufsteiger Sheffield United soll dem Franzosen ein Angebot vorgelegt haben.

Franck Ribery vom hat angeblich ein Angebot aus der Premier League vorliegen. Aufsteiger soll den Franzosen auf die Insel locken. Das berichtet der kicker. Aktuell aber soll der Flügelspieler noch auf weitere Angebote warten, er hofft wohl auf einen größeren Klub.

Sheffield wurde in der vergangenen Saison hinter Tabellenzweiter in der und sicherte sich den Aufstieg. Trainiert wird das Team von Chris Wilder, der auf in weitgehend unbekannte Spieler setzt. Einen echten Star hatte die Mannschaft nicht in ihren Reihen.

Bislang war Ribery insbesondere mit einem Wechsel nach zu den Sydney Wanderers von Markus Babbel in Verbindung gebracht worden. Das soll aber ebenso wenig eine Option darstellen wie ein Umzug ins Emirat .