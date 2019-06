Alphonso Davies scheut Konkurrenz beim FC Bayern nicht: "Will mich hier entwickeln"

Mit Leroy Sane könnte Alphonso Davies beim FC Bayern einen weiteren Flügelspieler vor die Nase gesetzt bekommen. Dennoch würde er sich freuen.

Alphonso Davies würde einen Wechsel von Leroy Sane zum begrüßen, auch wenn das weitere Konkurrenz für den kanadischen Flügelspieler bedeuten würde.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Die Bosse sehen etwas in Leroy, sie sehen etwas in mir. Daher haben sie mich gekauft. Daher kaufen sie ihn vielleicht", wird er von der Bild zitiert.

Dennoch wäre eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers für ihn kein Grund, seine eigene Zukunft in München anzuzweifeln. "Ich will mich hier entwickeln. Wenn Leroy zu uns kommen sollte, kann ich von ihm eine Menge lernen. Er ist ein Top-Flügelspieler für seinen Klub und für sein Land", schob Davies hinterher.

Davies bislang mit sechs Profi-Einsätzen für den FC Bayern

Seit seinem Wechsel im Winter kam Davies zu sechs Kurzeinsätzen bei den Bayern-Profis, doch vor allem das halbe Jahr gemeinsam mit den scheidenden Altstars Franck Ribery und Arjen Robben schätzt der 18-Jährige.

"Sie sind einfach unglaublich. Super-Spieler, selbst in diesem Alter noch. Wenn man Franck gesehen hat, wie er am letzten Spieltag an zwei Frankfurtern vorbeigegangen ist und dann ein Tor schießt, wie es nur Franck Ribery macht. Wenn man Arjen Robben sieht, wie er die Gegner stehen lässt – immer noch. Klasse-Spieler", geriet er abschließend regelrecht ins Schwärmen.