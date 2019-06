Gerüchte über Wechsel? Julian Draxler bekennt sich zu PSG

Zuletzt häuften sich Gerüchte über einen möglichen Abschied von Julian Draxler aus Paris. Nun bekannte sich der Nationalspieler aber zu PSG.

Offensivspieler Julian Draxler hat betont, den französischen Meister trotz der anhaltenden Gerüchte über einen möglichen Wechsel nicht verlassen zu wollen.

"Dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich keine Intention habe, den Verein zu verlassen“, sagte der deutsche Nationalspieler laut Bild nach dem 2:0-Sieg der DFB-Elf in Weißrussland am Samstag, als er auf die Wechselspekulationen angesprochen wurde.

Tottenham und Leverkusen sollen Julian Draxler im Visier haben

Zuletzt wurde Draxlers Name medial unter anderem mit Tottenham und in Verbindung gebracht. Der 25-Jährige beschäftigt sich damit aber wohl nicht: "Ich habe auch von Vereinsseite nichts gehört. Ich habe mit niemandem gesprochen, ich weiß von nichts", so Draxler.

Der frühere Schalker war Anfang 2017 vom zu PSG gewechselt. Unter Trainer Thomas Tuchel war er vergangene Saison meist Stammkraft, in 46 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm fünf Tore und zwölf Assists. In Weißrussland bestritt Draxler am Samstag sein 50. Länderspiel, er wurde in der 71. Minute für Serge Gnabry eingewechselt.