FC Bayern München: Robert Lewandowski fordert Transfers, Joshua Kimmich erklärt Tritt gegen BVB-Star Jadon Sancho - alle News zum FCB

Nach der Niederlage im Supercup gegen den BVB fordert Robert Lewandowski Verstärkungen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der erste Titel der neuen Saison ist für den futsch: Die Roten unterlagen im Supercup Vizemeister mit 0:2. Kein Wunder, dass die Stimmung beim FCB anschließend im Keller war.

So forderte Torjäger Robert Lewandowski Verstärkungen und Joshua Kimmich musste sich für einen Tritt gegen BVB-Star Jadon Sancho rechtfertigen.

An der Transferfront gibt es derweil wenig Neues: Eine angebliche Einigung mit Manchester Citys Leroy Sane wollte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nicht bestätigen.

Der FC Bayern München am Sonntag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Robert Lewandowski kritisiert Bayern Münchens Kaderzusammenstellung

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat nach dem 0:2 im Supercup gegen Borussia Dortmund die Kaderbreite des Rekordmeisters kritisiert. "Ich denke, man konnte heute sehen, dass man manchmal einfach Spieler auf der Bank braucht, die sofort helfen können oder einen Impuls geben können", sagte der Pole in der Mixed Zone. "Meine Meinung bleibt gleich und heute konnte man gut sehen, was passiert, wenn wir eine gewisse Anzahl an Profispielern haben."

"Ich bin sauer, weil wir das Spiel selbst verloren", so Lewandowski weiter. "Wir hätten gewinnen können, haben aber zu viele einfache Fehler gemacht. Nach dem ersten Tor haben wir nicht hundertprozentig dran geglaubt, dass wir zurückkommen können."

Kovac nach Supercup-Pleite gegen den BVB: "Werden uns strecken"

Bayern München: Hasan Salihamidzic kann Einigung mit Leroy Sane "nicht bestätigen"

Wie der Express berichtet hatte, soll der Wechsel des 23 Jahre alten Angreifers vom englischen Meister zum deutschen Rekordchampion Bayern München am Mittwoch über die Bühne gehen. Wie die Kölner Zeitung aus Sanes engstem Verwandtenkreis erfahren haben will, sei die Entscheidung pro Bayern gefallen.

Joshua Kimmich über Tritt gegen Jadon Sancho: "War sauer, dass ich Gelb bekommen habe"

Bayern Münchens Verteidiger Joshua Kimmich hat im Hinblick auf den Tritt gegen Jadon Sancho beim Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund (0:2) beteuert, dass es keine Absicht gewesen wäre. Selbst die Gelbe Karte hält der 24-Jährige für überzogen.

"Es war eine unglückliche Situation", sagte Kimmich anschließend im Gespräch mit DAZN und schob nach: "Ich wollte den Ball mit dem Fuß holen und er hat seinen Fuß reingestellt. Ich habe aber nicht nach ihm getreten und war sauer, dass ich die Gelbe Karte bekommen habe, denn das war nicht meine Absicht." Wenig später in der Mixed Zone ging er sogar noch weiter: "Wenn ich Rot gesehen hätte, dann hätte ich richtig getobt."

Kimmich hatte den BVB-Flügelspieler außerhalb des Spielfelds getreten und wurde dafür mit der Gelben Karte belangt. FCB-Trainer Niko Kovac stellte sich nach dem Spiel vor seinen Spieler. Er habe die Situation nicht gesehen, sagte er im ZDF , stellte aber klar: "Joshua macht so etwas nicht mit Absicht."

