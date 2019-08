FC Bayern München: Manchester City fordert hohe Ablöse für Leroy Sane, Ribery vor Wechsel in die Wüste - alle News zum FCB

Franck Ribery zieht es wohl in die Wüste und sein möglicher Nachfolger wäre extrem teuer. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Das erste Pflichtspiel für den am 3. August im deutschen Supercup gegen ( ab 20 Uhr LIVE auf DAZN ) rückt näher. Neben dem Duell mit dem BVB dominiert auch weiter das Werben um Leroy Sane die Schlagzeilen rund um den FCB.

So dementierten die Roten eine Einigung mit dem Ex-Schalker, während Citys Ablöseforderung extrem hoch liegen soll.

Franck Ribery soll noch am Freitag nach oder wechseln und Kingsley Coman hat sich gegen Tottenham nur eine leichte Blessur zugezogen.

Der FC Bayern München am Freitag. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: fordert 150 Millionen Euro für Leroy Sane

Ein möglicher Transfer von Nationalspieler Leroy Sane zum FC Bayern München wäre für den deutschen Rekordmeister offenbar eine noch kostspieligere Angelegenheit als bisher angenommen. Denn wie der Telegraph berichtet, fordert Manchester City eine deutlich höhere Ablösesumme, als bislang kolportiert wurde: Die Schmerzgrenze der Cititzens liege bei 150 Millionen Euro, heißt es da.

City habe nach wie vor kein Interesse daran, Sane abzugeben und strebe auch weiter eine Verlängerung seines bis 2021 laufenden Vertrags an, schreibt der Telegraph weiter.

Sollte Sane City doch noch verlassen, plane der Premier-League-Champion nicht, noch einen Ersatz für die neue Spielzeit zu verpflichten. Das Transferfenster in ist noch bis zum 9. August geöffnet.

Ex-Bayern-Star Franck Ribery wohl vor Wechsel in die Wüste

Franck Ribery hat sich offenbar für einen Wechsel nach Katar oder Saudi-Arabien entschieden. Der ehemalige Spieler des FC Bayern München soll noch am heutigen Freitag seinen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Dies meldet die Bild .

Bereits am Donnerstag habe er an der Säbener Straße den obligatorischen Medizincheck vor einem Wechsel absolviert und reise demnach heute in das Destinationsland. Den neuen Klub Riberys allerdings konnte die Boulevard-Zeitung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vermelden. So oder so scheint klar: Ein Verbleib in Europa oder gar in war für den 36-Jährige keine Option. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, Ribery könne sich anschließen.

Meister Bayern München? Ekici: "Ich hoffe es"

Leroy Sane kurz vor Wechsel zu Bayern? FCB dementiert Berichte

Der FC Bayern München hat Berichte von kicker und Bild dementiert, wonach ein Wechsel von Offensivspieler Leroy Sane von Manchester City zum deutschen Rekordmeister kurz bevorstehe.

"Medienberichte vom heutigen Tage, mit dem Inhalt, dass sich Leroy Sané für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hätte, entsprechen nicht der Wahrheit", schrieb Bayern auf Twitter.

Medienberichte vom heutigen Tage, mit dem Inhalt, dass sich Leroy Sané für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hätte, entsprechen nicht der Wahrheit. — FC Bayern München (@FCBayern) 1. August 2019

Der kicker hatte zuvor vermeldet, dass Sane "in Kürze" einen Vier- bis Fünfjahresvertrag beim FCB unterschreiben würde. Die Ablösesumme soll sich dem Bericht zufolge auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen.

Weltweites Interesse an deutschem Supercup der Bayern gegen den BVB

Das Duell um den deutschen Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München stößt weltweit auf großes Interesse. Die Begegnung am Samstag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) wird nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) in mehr als 200 der 211 FIFA-Mitgliedsländer übertragen.

Vor Ort sind TV-Teams aus Südamerika, , , , sowie dem Mittleren Osten. Die Supercup-Trophäe wird am Samstag von der dreimaligen Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch präsentiert. Die 35-Jährige ist Mitglied des Kuratoriums der DFL Stiftung.

FC Bayern: "Nur" schwere Knieprellung bei Coman - Trainingsrückkehr wohl schon am Freitag

Offensivspieler Kingsley Coman hat sich im Audi-Cup-Finale des FC Bayern Münchengegen Tottenham (7:8 n.E.) am Mittwoch nur leicht verletzt. Wie der Rekordmeister am Donnerstagnachmittag mitteilte, hat sich Coman eine "schwere Knieprellung" zugezogen. Schon am Freitag könne er wohl wieder mit der Mannschaft trainieren.

Coman hatte sich im Testspiel gegen die Spurs kurz nach seiner Einwechslung bei einem Foul von Juan Foyth verletzt. Der Franzose war in der 71. Minute aufs Feld gekommen, musste nur fünf Minuten darauf wieder runter. Später verließ er leicht humpelnd die Allianz Arena, Trainer Niko Kovac gab allerdings schon nach Abpfiff leichte Entwarnung.

BVB vs. FC Bayern im Supercup: Kehl rechnet nicht mit Pfiffen gegen Hummels

Lizenzspieler-Abteilungsleiter Sebastian Kehl von Borussia Dortmund rechnet beim Supercup am Samstag ( ab 20 Uhr live auf DAZN ) gegen Bayern München nicht mit Pfiffen gegen Rückkehrer Mats Hummels.

"Ich gehe fest davon aus, dass Mats nicht mit Pfiffen begleitet wird. Man spürt, dass sich 90 Prozent aller Fans über den Wechsel freuen. Den einen oder anderen wird Mats mit seiner Leistung überzeugen", sagte Kehl im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz.

Bayern-Torhüter Manuel Neuer zur Kaderplanung: Bosse in der Pflicht