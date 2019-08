FC Bayern: So lange soll Manchester Citys Leroy Sane mit seiner Knieverletzung angeblich ausfallen

Leroy Sane hat sich am Sonntag am Knie verletzt, eine offizielle Diagnose steht nach wie vor aus. Er könnte aber offenbar die ersten Spiele verpassen.

lässt mit einer Diagnose hinsichtlich der Knieverletzung von Leroy Sane, die er sich am Sonntag im Community Shield zugezogen hatte, weiter auf sich warten. The Athletic will nun jedoch erfahren haben, wie lange der Bayern-Kandidat ausfallen könnte.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Demnach könnte die Verletzung Sane die ersten Saisonspiele außer Gefecht setzen. Bayern habe zwar darauf reagiert, will einen Transfer aber weiter vorantreiben.

Leroy Sane will angeblich zu Bayern München wechseln

Laut The Athletic hat Sane seinen Teamkollegen außerdem bereits mitgeteilt, dass er zum deutschen Rekordmeister wechseln möchte. Nun liegt es wohl noch an den Klubs, City fordert angeblich 146 Millionen Euro.

Der Poker zwischen Manchester City und dem FC Bayern zieht sich mittlerweile seit Wochen hin. Die Nichtbekanntgabe der Ausfalldauer von Sane dürfte dabei ein weiterer Schachzug der Cityzens sein.