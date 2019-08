Renato Sanches schießt gegen FCB-Spitze: "Bayern hat mich das zweite Mal nicht gehen lassen"

Breitseite von Renato Sanches gegen die Bayern-Spitze! Der Portugiese wirft den Bossen vor, ihn erneut nicht gehen gelassen zu haben.

Renato Sanches vom hat nach dem 2:2 im Bundesliga-Auftaktspiel gegen Hertha BSC harsche Kritik an der Vereinsführung des Rekordmeisters geübt. "Natürlich bin ich enttäuscht. Es ist das zweite Mal, dass der Klub mich nicht hat gehen lassen", sagte der Portugiese.

"Fünf Minuten sind mir nicht genug", so Sanches weiter, der gegen die Berliner erst in der Schlussphase eingewechselt wurde. "Dazu kann ich nichts sagen, ich habe nicht mit ihm gesprochen", reagierte Niko Kovac auf die deutlichen Aussagen Sanches' angesprochen.

FC Bayern: Renato Sanches' Kritik kommt überraschend

Die Kritik des 21-Jährigen kommt insofern überraschend, als dass er erst vor knapp zwei Wochen von "einem guten Gefühl" ob des Verbleibs an der Isar gesprochen hatte.

"Als die Chefs zu mir sagten, dass ich bleiben muss, hat sich das gut angefühlt, obwohl ich wechseln wollte", hatte er der Bild gesagt. "Ich habe ihre Wertschätzung gespürt! Aber ich brauche auch genug Spielzeit."

Renato Sanches lobte Verhältnis zu Kovac zuletzt

Nachdem er zum Auftakt der neuen Saison wie im Supercup gegen nicht in der Startelf stand, wiederholte er die in der Vergangenheit bereits mehrfach geäußerte Kritik an der Münchner Spitze.

So hatte Sanches im April bemängelt, Kovac erkläre ihm die fehlende Spielzeit nicht, sich in der Sommerpause aber gerechter behandelt gefühlt: Erst kürzlich hatte er bekräftigt, er wisse jetzt genau, was Kovac von ihm wolle.