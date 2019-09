FC Bayern: Rentenvertrag für Manuel Neuer? Alle News und Gerüchte zum FCB

Bekommt Manuel Neuer einen Rentenvertrag beim FC Bayern München? Außerdem in den FCB-News am Dienstag: Benjamin Pavard äußert sich zu Niko Kovac.

Noch ist Länderspielpause, doch die Blicke des richten sich bereits auf das kommende Wochenende. Dann trifft der deutsche Rekordmeister im Spitzenspiel auf Tabellenführer .

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

An der Personlfront könnte es derweil möglicherweise bald Neuigkeiten von Manuel Neuer geben, der seinen Vertrag wohl verlängern soll. Benjamin Pavard spricht indes über sein Verhältnis zu Trainer Niko Kovac.

Der FC Bayern München am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern plant wohl Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer

Mit Robert Lewandowski verlängerte der FC Bayern den Vertrag erst kürzlich, nun soll dies nach Informationen der Sport Bild auch bei Manuel Neuer passieren.

Der aktuelle Kontrakt des Torhüters läuft noch bis 2021, wobei er vorzeitig darüber hinaus an den Verein gebunden werden soll. Ob der 33-Jährige gar einen Rentenvertrag erhalten könnte, ist allerdings noch offen.

Bayern-Neuzugang Benjamin Pavard: "Meine Beziehung zu Niko Kovac ist perfekt"

Benjamin Pavard hat sich in einem Interview mit Sky zu seinem Verhältnis zu Trainer Niko Kovac gesprochen . Außerdem sprach der Franzose über seine Anfangszeit beim FC Bayern München.

Der Verteidiger, der im Sommer für 35 Millionen Euro vom an die Isar gewechselt war, habe einen "sehr guten Eindruck" von Kovac. "Es läuft alles reibungslos zwischen uns. Ich habe sofort gespürt, dass er mir vertraut. Ich spiele viel und er redet oft mit mir", so Pavard.

FC Bayern München: So viel wären die FCB-Legenden heute wert

Wie viel wären Gerd Müller, Franz Beckenbauer & Co. heute wert? Hier kommen 20 fiktive Werte der FCB-Legenden !

Bayern-Star Corentin Tolisso: Philippe Coutinho kann den Unterschied ausmachen

Weltmeister Corentin Tolisso glaubt, dass der brasilianische Neuzugang Philippe Coutinho in der laufenden Saison den Unterschied zugunsten von Bayern München ausmachen kann . "Ganz klar ja. Er hat alles, was ein Weltklasse-Spieler braucht", sagte der Franzose im Interview mit Sky Sport News HD.

Coutinho sei "ein unglaublicher Junge. Seine besten Jahre hatte er in Liverpool, auf der 10 hat er dort alles auseinandergenommen", so Tolisso. Der Südamerikaner sei "sehr stark am Ball, und natürlich kann er in den entscheidenden Momenten den Unterschied machen. Er ist torgefährlich, hat einen sehr guten Abschluss und ein gutes Auge für den Mitspieler. Er wird sehr wichtig sein für uns".