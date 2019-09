FC Bayern: Tolisso lobt Coutinho und freut sich über Frankreich-Connection - alle News und Gerüchte

Corentin Tolisso freut sich über gleich zwei Dinge: Neuzugang Philippe Coutinho und französische Teamkollegen bei FC Bayern. Alle News zum FCB.

Noch ist Länderspielpause, doch die Blicke des FC Bayern richten sich bereits auf das kommende Wochenende. Dann trifft der deutsche Rekordmeister auf .

siegte am vergangenen Wochenende gegen , dabei zeigte Kingsley Coman eine starke Leistung. Alle vier Bayern-Profis standen zudem in der Startelf. Tolisso verrät, wie die Frankreich-Connection in München funktioniert.

Zudem schwärmte der französische Weltmeister von 2018 von Neuzugang Philippe Coutinho.

Bayern-Star Corentin Tolisso: Philippe Coutinho kann den Unterschied ausmachen

Weltmeister Corentin Tolisso glaubt, dass der brasilianische Neuzugang Philippe Coutinho in der laufenden Saison den Unterschied zugunsten von Bayern München ausmachen kann. "Ganz klar ja. Er hat alles, was ein Weltklasse-Spieler braucht", sagte der Franzose im Interview mit Sky Sport News HD.

Coutinho sei "ein unglaublicher Junge. Seine besten Jahre hatte er in Liverpool, auf der 10 hat er dort alles auseinandergenommen", so Tolisso. Der Südamerikaner sei "sehr stark am Ball, und natürlich kann er in den entscheidenden Momenten den Unterschied machen. Er ist torgefährlich, hat einen sehr guten Abschluss und ein gutes Auge für den Mitspieler. Er wird sehr wichtig sein für uns".

Corentin Tolisso froh über französische Bayern-Connection

FC Bayern - Manuel Neuer: So lange spiele ich noch

Manuel Neuer, Torhüter des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, hat sich zu seinen Plänen geäußert.

Gefragt, für wann er sein Karriereende plane, antwortete der 33-Jährige der Welt am Sonntag: "Wenn du nicht mehr gebraucht wirst und man dich das spüren lässt, ist es schwierig, sich jeden Tag aufzuraffen und zu motivieren."

City-Keeper Ederson: FC Bayern zählt mit Coutinho zu CL-Favoriten

Ederson, Torhüter von , hat sich lobend über seinen brasilianischen Landsmann und Nationalmannschaftskollegen Philippe Coutinho geäußert.

"Bayern ist immer eine große Mannschaft. Jetzt mit Coutinho gehören sie auf jeden Fall zu den Titel-Favoriten in der ", sagte Ederson der Bild. "Coutinho ist ein genialer Spieler. Leider lief es für ihn in Barcelona nicht so gut wie in Liverpool. Bei Bayern kann er jetzt wieder seinen Fußball zeigen und wieder richtig glücklich sein.“

Lothar Matthäus sieht Kai Havertz beim FC Bayern am besten aufgehoben

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt, dass Top-Talent Kai Havertz mit einem Wechsel zum FC Bayern gut beraten wäre.

Auf die Frage, bei welchem Klub er die Zukunft des Leverkuseners sieht, antwortete er bei Sky: "Ich würde sagen, am besten beim FC Bayern. Punkt eins: Ich freue mich, wenn er in der bleibt. In dieser Saison wird er auf jeden Fall in Leverkusen spielen. Und danach wird es ja nicht nur ein Wettbieten von deutschen Interessenten geben, sondern auch von Mannschaften aus oder ."