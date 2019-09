FC Bayern: Salihamidzic gesteht Fehler ein, Mitarbeiter werden für Rekordumsatz belohnt - alle News und Gerüchte zum FCB

Für den Rekordumsatz belohnt der FC Bayern seine Mitarbeiter, während Sportdirektor Hasan Salihamidzic Fehler eingesteht. Alle FCB-News.

Der kann die Länderspielpause nach dem klaren 6:1-Erfolg über und sieben Punkten aus den ersten drei Bundesligaspielen relativ entspannt verbringen.

Auch transfertechnisch hat man gegen Ende an der Säbener Straße nochmal losgelegt, sich die Dienste von Coutinho, Perisic und Cuisance gesichert. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic gesteht nun dennoch Fehler ein.

Derweil dürfen sich alle Mitarbeiter des FCB nach dem Rekordumsatz über einen Bonus freuen.

Der FC Bayern München am Donnerstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern: Hasan Salihamidzic gesteht Fehler in der Transferperiode ein

Hasan Salihamidzic hat Fehler in der abgelaufenen Transferperiode eingestanden. Dennoch wehrt sich der Sportdirektor des FC Bayern München gegen Kritik an der Transferpolitik des FC Bayern.

"Ich bin selbstkritisch genug, um zuzugeben, dass wir es besser hätten machen können", sagte Salihamidzic zu The Athletic über den Poker um Chelsea-Talent Callum Hudson-Odoi. Der 42-Jährige gab zu, dass seine öffentliche Charmeoffensive wohl kontraproduktiv war. Chelsea sei mit Bayerns aggressivem Werben um Hudson-Odoi unzufrieden gewesen und habe alle Angebote abgelehnt, um die eigenen Fans nicht zu verärgern.

Bayern: Robben kann sich van Bommel als FCB-Trainer vorstellen

Ex-Bayern-Star Arjen Robben, der diesen Sommer seine Karriere beendet hat, traut seinem niederländischen Landsmann Mark van Bommel zu, irgendwann als Trainer des FC Bayern zu arbeiten.

"Aktuell hat der FC Bayern einen Trainer, deshalb kommt das nicht infrage. Er ist ein Typ, der sehr gut in seiner Zeit als Spieler in München zu dem Verein gepasst hat. Der Vorstand schätzt ihn“, sagte Robben der Sport Bild und fügte an: "Mark hat den Charakter, wie ihn ein Trainer des FC Bayern braucht. Wenn er sich so weiterentwickelt, kann ich mir ihn irgendwann sehr gut in München vorstellen.“

Van Bommel, der als Spieler von 2006 bis 2011 in München aktiv war, ist aktuell Trainer der . Sein Vertrag dort läuft noch bis 2021.

Bayern-Interesse? Reus will Havertz lieber zum BVB locken

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hat betont, seinen Nationalmannschaftskollegen Kai Havertz von Bayer Leverkusen zum BVB locken zu wollen.

Gefragt, ob er Havertz den Sprung zum FC Bayern zutraue, sagte Reus bei Sport1: "Ich werde alles versuchen, ihn nach Dortmund zu lotsen."

FC Bayern belohnt Mitarbeiter für Rekordumsatz

Der FC Bayern hat im Geschäftsjahr 2018/19 einen Rekordumsatz von 750,4 Millionen Euro gemacht und belohnt dafür nun seine Mitarbeiter.

"Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des FC Bayern für ihren Einsatz, der zu diesem sehr erfreulichen Ergebnis geführt hat. Der Vorstand hat den Mitarbeitern als Dankeschön zwei zusätzliche Gehälter als Bonus ausgezahlt", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge auf der offiziellen Webseite des Rekordmeisters.

FC Bayern: Treffen zwischen Salihamidzic und Kahn

Uli Hoeneß macht als Präsident und Aufsichtsratvorsitzender Platz für Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge wird Ende 2021 von Oliver Kahn beerbt. Doch wie sieht die Zukunft von Sportdirektor Hasan Salihamidzic aus?

Wie die Bild berichtet trafen sich Kahn und Brazzo zu einem gemeinsamen Frühstück. Dabei soll es um einen "Gedankenaustausch" gegangen sein.

Salihamidzic hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, nicht unter einem Sportvorstand arbeiten zu wollen.

Dementsprechend plant Hoeneß, den Bosnier in den Vorstand zu befördern, Salihamidzics Platz als Sportdirektor wäre somit frei.