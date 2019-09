FC Bayern: Ederson zählt FCB mit Coutinho zu CL-Favoriten, Neuer spricht über Karrierepläne - alle News und Gerüchte

Ederson sieht in seinem Landsmann Coutinho eine entscheidende Verstärkung für den FC Bayern, Neuer spricht über Karrierepläne. Alle News zum FCB.

Für den FC Bayern steht das nächste Bundesligaspiel kommenden Samstag an - und das wird es dann so richtig in sich haben. Denn der deutsche Rekordmeister muss zum aktuellen Tabellenführer nach Leipzig.

Nach der Länderspielpause sollte bei Bayern also schnell wieder Zug rein. Zuvor haben Manuel Neuer und Co. aber mit der DFB-Elf noch das EM-Qualispiel in Nordirland am Montagabend vor der Brust, das nach der Niederlage gegen Holland zusätzlich an Bedeutung gewonnen hat.

Indes sprach Neuer über seine Pläne für die weitere Zukunft und Manchester Citys Torhüter Ederson lobte FCB-Neuzugang Philippe Coutinho.

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern - Manuel Neuer: So lange spiele ich noch

Manuel Neuer, Torhüter des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, hat sich zu seinen Zukunftsplänen geäußert.

Gefragt, für wann er sein Karriereende plane, antwortete der 33-Jährige der Welt am Sonntag: "Wenn du nicht mehr gebraucht wirst und man dich das spüren lässt, ist es schwierig, sich jeden Tag aufzuraffen und zu motivieren."

City-Keeper Ederson: FC Bayern zählt mit Coutinho zu CL-Favoriten

Ederson, Torhüter von , hat sich lobend über seinen brasilianischen Landsmann und Nationalmannschaftskollegen Philippe Coutinho geäußert.

"Bayern ist immer eine große Mannschaft. Jetzt mit Coutinho gehören sie auf jeden Fall zu den Titel-Favoriten in der ", sagte Ederson der Bild. "Coutinho ist ein genialer Spieler. Leider lief es für ihn in Barcelona nicht so gut wie in Liverpool. Bei Bayern kann er jetzt wieder seinen Fußball zeigen und wieder richtig glücklich sein.“

Lothar Matthäus sieht Kai Havertz beim FC Bayern am besten aufgehoben

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt, dass Top-Talent Kai Havertz mit einem Wechsel zum FC Bayern gut beraten wäre.

Auf die Frage, bei welchem Klub er die Zukunft des Leverkuseners sieht, antwortete er bei Sky: "Ich würde sagen, am besten beim FC Bayern. Punkt eins: Ich freue mich, wenn er in der bleibt. In dieser Saison wird er auf jeden Fall in Leverkusen spielen. Und danach wird es ja nicht nur ein Wettbieten von deutschen Interessenten geben, sondern auch von Mannschaften aus oder ."

FCB-Rekordeinkauf Lucas Hernandez: "Ich will Bayern nicht enttäuschen"

Lucas Hernandez vom FC Bayern München hat erklärt, dass ihn seine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro nicht unter Druck setze, ihm aber schon bewusst sei, dass er dem Klub das Geld mit Leistung zurückzahlen müsse. ""Mir sind die finanziellen Anstrengungen der Bayern, um mich zu holen, bewusst", sagte Hernandez L'Equipe. "Das lastet auf einem Abwehrspieler", gestand er.

Gleichzeitig fühlt er sich aber nicht in einer besonderen Verantwortung. "Ich setze mich selbst damit nicht unter Druck. Wir müssen heutzutage alle mit solchen Riesensummen im Fußball leben", fügte er hinzu. Der FCB hatte für Hernandez die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro an gezahlt. Kurz darauf verletzte sich der Defensivmann am Knie und fiel lange aus.