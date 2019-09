FC Bayern: Matthäus rät Havertz zu FCB-Wechsel, Hernandez "will nicht enttäuschen" - alle News und Gerüchte

Lucas Hernandez sieht sich dem Druck seiner Rekord-Ablöse gewachsen. Der Franzose will beim FC Bayern nicht enttäuschen.

Der FC Bayern lässt es in der Länderspielpause ruhig angehen, da die meisten Spieler ohnehin mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Für die FCB-Stars, die von Joachim Löw für die EM-Qualispiele nominiert worden sind, lief es bislang aber wenig erfreulich. In Hamburg unterlag das DFB-Team am Freitagabend den Niederlanden mit 2:4.

Leichte Sorgen muss man sich beim FC Bayern um Mittelfeldspieler Leon Goretzka machen. Der Ex-Schalker reiste verletzt von der Nationalmannschaft ab und ist aktuell wieder in München.

Außerdem hat sich Rekord-Neuzugang Lucas Hernandez in einem Interview zu seinem Wechsel in die geäußert. Dabei ging er auch auf den möglichen Druck ein, den die Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro mit sich bringt.

Lothar Matthäus sieht Kai Havertz beim FC Bayern am besten aufgehoben

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt, dass Top-Talent Kai Havertz mit einem Wechsel zum FC Bayern gut beraten wäre.

Auf die Frage, bei welchem Klub er die Zukunft des Leverkuseners sieht, antwortete er bei Sky: "Ich würde sagen, am besten beim FC Bayern. Punkt eins: Ich freue mich, wenn er in der Bundesliga bleibt. In dieser Saison wird er auf jeden Fall in Leverkusen spielen. Und danach wird es ja nicht nur ein Wettbieten von deutschen Interessenten geben, sondern auch von Mannschaften aus oder ."

FCB-Rekordeinkauf Lucas Hernandez: "Ich will Bayern nicht enttäuschen"

Lucas Hernandez vom FC Bayern München hat erklärt, dass ihn seine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro nicht unter Druck setze, ihm aber schon bewusst sei, dass er dem Klub das Geld mit Leistung zurückzahlen müsse. ""Mir sind die finanziellen Anstrengungen der Bayern, um mich zu holen, bewusst", sagte Hernandez L'Equipe. "Das lastet auf einem Abwehrspieler", gestand er.

Gleichzeitig fühlt er sich aber nicht in einer besonderen Verantwortung. "Ich setze mich selbst damit nicht unter Druck. Wir müssen heutzutage alle mit solchen Riesensummen im Fußball leben", fügte er hinzu. Der FCB hatte für Hernandez die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro an gezahlt. Kurz darauf verletzte sich der Defensivmann am Knie und fiel lange aus.

Robert Lewandowski mit Seitenhieb gegen BVB: FC Bayern mein erster großer Verein

Robert Lewandowski hat in einem Interview mit FCBayern.TV zu einem Seitenhieb gegen seinen Ex-Klub ausgeholt.

Über seinen Wechsel vom BVB zum FC Bayern im Sommer 2014 sagte der Pole: "Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, auf meinem Körper ein Trikot von einem großen Verein zu haben."

FC Bayern: Espanyols Marc Roca spricht über geplatzten Wechsel

Mittelfeldspieler Marc Roca von Espanyol wurde in diesem Sommer immer wieder beim FC Bayern München gehandelt, ein Transfer kam aber nicht zustande. Für den 22-Jährigen aber kein Problem - im Gegenteil.

"Ich habe mich nie bei einem anderen Klub gesehen. Mich hat das nicht aus der Bahn geworfen, denn ich habe Leute, die sich darum kümmern", wird Roca in der AS zitiert. "Ich konzentriere mich auf meine tägliche Arbeit."

Der deutsche Rekordmeister soll auf der Suche nach einem Mann für das defensive Mittelfeld auch ein Auge auf Roca geworfen haben, wollte angeblich aber nicht mehr als 18 Millionen Euro Ablöse bezahlen.

Verletzter Leon Goretzka von der Nationalelf abgereist

Wegen eines Blutergusses im Oberschenkel verpasst FCB-Mittelfeldspieler Leon Goretzka die anstehende EM-Qualifikationsspiele mit der deutschen Nationalmannschaft.

Der Mittelfeldspieler hat die DFB-Elf bereits verlassen und lässt seine Blessur nun in München behandeln.