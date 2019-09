FC Bayern: Neuer Rekordumsatz, Treffen zwischen Brazzo und Oliver Kahn - Alle News und Gerüchte zum FCB

Der FC Bayern verbucht im Geschäftsjahr 2018/19 einen Rekordumsatz. Zudem haben sich Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic getroffen. Alle FCB-News.

Beim FC Bayern läuft nicht nur in der nach dem 2:2 im Auftaktspiel gegen wieder alles nach Plan. Am vergangenen Samstag watschte der Rekordmeister mit 6:1 ab. Auch wirtschaftlich stehen die Münchner herausragend da und erzielten im Geschäftsjahr 2018/19 einen neuen Rekordumsatz.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Derweil gab es ein "Geheimtreffen" zwischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, der sein Amt als Bayern-Vorstand am 1. Januar 2020 antritt, um ab Ende 2021 Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden zu beerben.

Mehr Teams

Außerdem meldete sich Johannes Bachmayr, jener Fan, der auf der Jahreshauptversammlung kräftig gegen Noch-Präsident Uli Hoeneß geschossen hatte, zu Wort.

Der am Mittwoch - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Treffen zwischen Salihamidzic und Kahn

Uli Hoeneß macht als Präsident und Aufsichtsratvorsitzender Platz für Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge wird Ende 2021 von Oliver Kahn beerbt. Doch wie sieht die Zukunft von Sportdirektor Hasan Salihamidzic aus?

Wie die Bild berichtet trafen sich Kahn und Brazzo zu einem gemeinsamen Frühstück. Dabei soll es um einen "Gedankenaustausch" gegangen sein.

Salihamidzic hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, nicht unter einem Sportvorstand arbeiten zu wollen.

Dementsprechend plant Hoeneß, den Bosnier in den Vorstand zu befördern, Salihamidzics Platz als Sportdirektor wäre somit frei.

FC Bayern verkündet neuen Rekordumsatz

Rekordmeister Bayern München hat das Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem erneuten Rekordumsatz abgeschlossen. Der Gesamtumsatz des Konzerns stieg von 657,4 Millionen Euro auf 750,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Wachstum von 14,1 Prozent, teilte der FC Bayern am Mittwoch mit.

Auch beim Gewinn erzielten die Münchner Bestmarken. Vor Steuern (EBT) beläuft dieser sich auf 75,3 Millionen Euro (Vorjahr: 46,2), nach Steuern beträgt der Gewinn 52,5 Millionen Euro (Vorjahr: 29,5). Das Eigenkapital des Konzerns FC Bayern München AG stieg auf 497,4 Millionen Euro.

Bayern-Fan Bachmayer reagiert auf Hoeneß-Vorwürfe: "Verärgert mich"

Hoeneß-Kritiker Johannes Bachmayr hat die Vorwürfe des scheidenden Präsidenten des FC Bayern München gegen seine Person zurückgewiesen. Uli Hoeneß hatte bei einer Pressekonferenz am Freitag behauptet, das kritische Vereinsmitglied Bachmayr sei "Teil einer Kampagne".

"Ich sowie meine Wortmeldung sind kein Teil einer Kampagne oder Gruppierung. Ich bin und war zu keiner Zeit von außen gesteuert. Ich habe meine Wortmeldung selbständig, auf eigenen Antrieb hin und ohne Rücksprache mit Dritten verfasst und vorgetragen. Die Behauptungen von Herrn Hoeneß verärgern mich entsprechend", sagte Bachmayr verschiedenen Medien.

FC Bayern: Arjen Robben trauert verpassten CL-Titeln nach

Der zurückgetretene Arjen Robben (35) trauert trotz des Triumphs 2013 mit Bayern München einigen verpassten Titeln in der Champions League nach. "Wir hätten öfter den Titel gewinnen können, waren ganz oft sehr nah dran, haben zwei Finals verloren", sagte der Niederländer im Interview mit der Sport Bild. 2010 unterlagen die Bayern gegen , zwei Jahre später gab es die bittere Niederlage im "Finale dahoam" in München gegen den .

Das Fazit seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister fällt für Robben dennoch eindeutig aus. "Heute kann ich sagen: Für mich war der FC Bayern die beste Entscheidung meiner Karriere", sagte Robben, räumte aber gleichzeitig Anfangszweifel an der Konkurrenzfähigkeit in der Königsklasse ein: "Zum Zeitpunkt meines Wechsels zählte der FC Bayern nicht zum engsten Favoritenkreis, das hatten die Ergebnisse in den Vorjahren gezeigt." Robben war 2009 von nach München gewechselt.

FC Bayern: Havertz schließt Wechsel nicht aus

Kai Havertz steht auf dem Wunschzettel des FC Bayern München ganz weit oben, ein Transfer in diesem Sommer kam aber nicht zustande. Laut Havertz habe es sich "bei mir dieses Jahr nicht ergeben", wobei es dafür "genug Gründe" gegeben haben soll.

Wie er bei Sky aber verriet, schließt er einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2020 nicht aus. "Ich bin froh, einfach hier zu sein und noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben", so der 20-Jährige. " Was darüber hinaus passiert im nächsten Sommer, werden wir dann in Zukunft erfahren."