FC Bayern München: Thomas Müller darf im Winter nicht weg, Rummenigge weinte bei Ancelottis Entlassung - alle News und Gerüchte zum FCB

Ein Abschied Thomas Müllers aus München ist für den Winter offenbar kein Thema. Alle FCB-News am Freitag.

Trotz der Länderspielpause ist beim einiges los. Vor allem um Thomas Müller drehen sich derzeit viele Schlagzeilen. Ein Transfer im Winter ist für die Roten dabei offenbar kein Thema.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Karl-Heinz Rummenigge hat sich in geäußert - unter anderem zu Ivan Perisic, Franck Ribery und der Trennung von Carlo Ancelotti.

Der FC Bayern München am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bericht: Thomas Müller darf Bayern München im Januar nicht verlassen

Der FC Bayern München wird den Wechselabsichten von Thomas Müller im Winter offenbar einen Riegel vorschieben. Der 30-Jährige hatte sich zuletzt unzufrieden mit seiner Rolle beim FCB gezeigt.

Wie die Bild berichtet, sei es "so gut wie ausgeschlossen", dass der FC Bayern Müllers Wunsch nach einer Freigabe im Winter nachkommen wird. Der Grund dafür ist angeblich der dünne Kader des deutschen Meisters, der Offensivspieler werde als Backup für Philippe Coutinho und Robert Lewandowski gebraucht.

Rummenigge: "Ribery hat uns alle überrascht"

Der Absturz von Ex-Bayern-Juwel Sinan Kurt: Jungprofi, 23, männlich, sucht ...

Einst galt er als nächstes großes Talent des deutschen Fußballs und wechselt von zum FC Bayern. Aktuell ist Sinan Kurt aber vereinslos. Wie konnte es so weit kommen?

Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge musste bei Carlo Ancelottis Entlassung weinen

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München erinnert sich noch gut an das Aus von Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener musste vor zwei Jahren beim Rekordmeister gehen und gemäß Rummenigge war dies eine höchst emotionale Angelegenheit.

Der FCB-Boss verriet bei einer Veranstaltung der Gazzetta dello Sport in Trento: "Ich kann mich daran erinnern, dass ich Carlo Ancelotti entlassen musste. Ich war dabei zu weinen."

"Carlo hatte die Situation verstanden und umarmte mich. Er sagte: 'Es ist okay. Du bist jetzt nicht mehr mein Chef, aber wir sind weiterhin Freunde.' Da musste ich weinen", führte der 64-Jährige weiter aus. Die Reaktion des Italieners habe ihn dabei besonders beeindruckt: "Er war nicht sauer. Ich realisierte, dass er ein richtig toller Mensch ist."

Zweieinhalb Jahre Haft für Ex-Bayern-Star Xabi Alonso gefordert

Dem früheren Bayern-Profi Xabi Alonso droht in seiner Heimat Spanien wegen Steuerhinterziehung eine Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft forderte zum Ende des Prozesses gegen den Weltmeister von 2010 eine Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren. Vor der zweitägigen Anhörung von Alonso und weiteren Angeklagten in dieser Angelegenheit hatte die Staatsanwaltschaft sogar fünf Jahre Haft gefordert.

Nachdem der 37-Jährige aber drei Millionen Euro an den spanischen Fiskus überwiesen hat, wurde die ursprüngliche Forderung halbiert. Mit einem Richterspruch wird in den kommenden Wochen gerechnet. Alonso hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft in seiner Zeit bei zwischen 2010 und 2012 zwei Millionen Euro Steuern hinterzogen. Bis zuletzt hatte der Profi auf seine Unschuld gepocht.

Bayern München: Ziehen der Kaufoption bei Ivan Perisic "nicht ausgeschlossen"

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge ist zufrieden mit den Leistungen von Neuzugang Ivan Perisic. Der FCB-Boss erklärte am Rande einer Veranstaltung der renommierten Gazzetta dello Sport im italienischen Trento, dass ein fester Transfer der Leihgabe von Inter Mailand möglich sei. "Ich schließe die Verpflichtung von Perisic nicht aus. Sein Saisonstart war gut", so Rummenigge.

Im Dress der Roten ist Perisic aktuell alle 76 Minuten seiner noch begrenzten Einsatzzeit an einem Treffer direkt beteiligt. Eine schnelle Entscheidung über die Zukunft des 30-Jährigen, den der FCB im kommenden Sommer für rund 20 Millionen Euro fest verpflichten könnte, ist gemäß Rummenigge aber nicht zu erwarten: "Wir haben mit Inter die Vereinbarung, dass wir darüber erst später sprechen. Wir werden es auch mit dem Spieler erörtern."

Heynckes rät Schweinsteiger von Trainer-Job ab

Jupp Heynckes empfiehlt seinem ehemaligen Schützling Bastian Schweinsteiger nach dessen Karriereende keine Trainerlaufbahn. "Der Typus Trainer ist er sicher nicht, von diesem Beruf rate ich ihm ab, weil er sehr sensibel und nicht der Typ für die Öffentlichkeit ist", schrieb der langjährige Coach von Bayern München in einer kicker-Kolumne.

DFB-Kapitän Kimmich muss "Bizeps aufpumpen"

Joshua Kimmich adelt Bayern-Kollege Serge Gnabry

Nationalspieler Joshua Kimmich hat seinen Vereinskameraden Serge Gnabry vom FC Bayern in den höchsten Tönen gelobt.

"Für mich war er in unserem Jahrgang schon immer der beste Spieler", sagte er nach dem Länderspiel gegen (2:2). "Um die Fähigkeiten von ihm noch woanders zu finden, müsst ihr (Journalisten) lange fahren."

Außerdem sprach der 24-Jährige über eine erneut verspielte Führung des DFB-Teams, die Gerüchte um die Zukunft von Kai Havertz und seinen unzufriedenen Mitspieler Thomas Müller.