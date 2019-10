FC Bayern München: Flick klärt Bank-Frust von Martinez auf, Rummenigge kritisiert ständiges Streben nach Gigantismus - alle News und Gerüchte zum FCB

Hansi Flick erklärt die Situation von Javi Martinez beim FC Bayern, Rummenigge kritisiert den Gigantismus im modernen Fußball. Alle FCB-News.

Katerstimmung beim . Am letzten Wochenende der Wiesn musste der Rekordmeister eine 1:2-Heimniederlage gegen hinnehmen. Dementsprechend bedient zeigten sich die Stars der Münchner nach Abpfiff.

Die meisten Spieler wollten sich erst gar nicht zur überraschenden Pleite äußern. Javi Martinez zeigte sich sogar emotional, Co-Trainer Hansi Flick klärte den Frust des Spaniers bei Goal und SPOX auf. Trotz der Pleite gegen die TSG feierten die Bayern-Stars derweil traditionell auf dem Oktoberfest.

Der FC Bayern München am Montag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge missfällt "Streben nach Gigantismus" im Fußball

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat sich skeptisch zur Entwicklung des modernen Fußballs geäußert.

"Um international konkurrenzfähig zu bleiben, muss man innovative Wege gehen. Wer aber die große Revolution oder große Welle fordert, betreibt Effekthascherei. Denn die Wahrheit ist: Immer mehr ist nicht immer besser. Eine Rückbesinnung auf Qualität bei weniger Streben nach Gigantismus wäre für das Gesamtkunstwerk Fußball hilfreich. Da sind alle gefordert, vornehmlich FIFA und UEFA", schrieb Rummenigge im kicker .

Schweinsteiger siegt mit Chicago - letztes Karrierespiel für den Ex-Bayern-Star?

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat in seinem womöglich letzten Spiel als Fußballprofi einen Erfolg gefeiert. Im letzten Spiel der regulären Saison in der nordamerikanischen Profiliga MLS siegte der 35-Jährige mit Chicago Fire 5:2 (1:1) bei Orlando City und kam dabei über 90 Minuten in der Innenverteidigung zum Einsatz.

Schweinsteigers Vertrag läuft am Saisonende aus, die Fortsetzung seiner Karriere ließ er bislang offen. "Ich weiß es noch nicht. Man wird sehen. Ich werde in den nächsten Wochen entscheiden", sagte der frühere Münchner in der Vorwoche zu seiner Zukunft.

FC Bayern: Co-Trainer Hansi Flick klärt über Bank-Frust von Javi Martinez auf

Co-Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat im Gespräch Goal und SPOX aufgeklärt, warum Mittelfeldspieler Javi Martinez vor dem Bundesliga-Spiel der Münchener gegen die TSG Hoffenheim (1:2) am Boden zerstört war.

Flick saß vor dem Anpfiff neben dem geknickten Martinez auf der Bank, um ihn aufzumuntern. Die Interpretationen der Bilder, die anschließend im Internet kursierten, seien jedoch "komplett falsch". Martinez habe nicht geweint, stellte Flick klar.

Die Entscheidung von Niko Kovac, Martinez zum wiederholten Male nicht berücksichtigen, nahm den 31-Jährigen trotzdem sehr mit, auch weil seine Lebensgefährtin Aline extra mit den gemeinsamen Kindern Luca und Naia ins Stadion gekommen war. Luca feierte seinen dritten Geburtstag.

"Dass ein Spieler nicht zufrieden sein kann, wenn er nicht spielt, ist klar. Jeder Profi hat den Anspruch zu spielen. Aber was bei Javi daraus gemacht wurde, ist too much", sagte Kovacs Assistent.

Trotz der 1:2-Pleite gegen Hoffenheim am Samstag besuchten die Stars des FC Bayern am letzten Wiesn-Sonntag traditionell das Münchener Oktoberfest.

Der Plan von Niko Kovac geht schief: Bayern zurück im Frust-Modus

7:2 gegen Tottenham. 1:2 gegen Hoffenheim. Wer diese Ergebnisse vor einer Woche vorausgesagt hätte, wäre vermutlich für verrückt erklärt worden. Der Fußball, den der FC Bayern spielt, ähnelt aber nun einmal einer Wundertüte. Weiterhin. Das musste sich auch Niko Kovac nach dem Abpfiff eingestehen.

"Wir sind anscheinend noch nicht so weit, dass wir alle drei, vier Tage gute Spiele bringen können", sagte der Coach der Münchner. Ja, es war erst die erste Niederlage in dieser Saison und die erste Niederlage seit 20 -Spielen überhaupt, und ja, der Rivale aus Dortmund bekleckerte sich beim 2:2 in Freiburg auch nicht gerade mit Ruhm. Mehr als das Resultat sorgte beim Rekordmeister aber die Art und Weise des Auftretens für Erbitterung.

"Wir waren heute nicht da", meckerte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Mixed Zone. Man hatte tatsächlich den Eindruck, der Klassenprimus spiele mit angezogener Handbremse. Körperlich und spielerisch fehlte bis auf die 15-minütige Sturm-und-Drang-Phase nach dem ersten Gegentor die letzte Überzeugung, den Höhenflug nach dem denkwürdigen Schützenfest am Dienstag fortzusetzen.

